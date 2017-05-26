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Московский листок

Путин в полной сословной красе возродил казачество, царя будут защищать миллионеры с нагайками

Опубликовано 26.05.2017 в разделе комментариев 2

реакция социальныйрегресс казаки ставрополье
Путин в полной сословной красе возродил казачество, царя будут защищать миллионеры с нагайками

В Ставропольском крае приняли поправки в региональное законодательство, позволяющие членам местных казачьих дружин носить и применять средства индивидуальной защиты и гражданского оружия самообороны, а также применять физическую силу во время дежурства, сообщает "Российская газета". 

По мнению авторов закона, его реализация позволит в полной мере задействовать казаков в патрулировании. "Раньше они не могли вступить в противоборство, когда угрожала опасность другим лицам, - пояснил изданию один из авторов поправок, председатель комитета краевой думы по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям Юрий Гонтарь. - Теперь все изменится". 

Он отметил, что применение оружия самообороны - травматических и газовых пистолетов и электрошокеров - будет оговорено регламентами полиции. И хотя поправки в закон дали право казакам-дружинникам применять силу только во время охраны правопорядка, они смогут делать это и в свободное от дежурства время в случае угрозы жизни и здоровью, добавил собеседник газеты. 

Краевой закон ранее предоставлял право членам казачьих дружин при несении службы на ношение и применение средств индивидуальной защиты и гражданского оружия самообороны, как и всем другим гражданам, а новая редакция документа нацелена на приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным, пояснил в комментарии изданию адвокат Андрей Сабинин. 

"Вопрос в том, как казаки этими продекларированными правами воспользуются, - отметил юрист. - Жалобы на их, мягко говоря, незаконное поведение уже не редкость. И в их руках оказывается не только разрешенное оружие самообороны, но и бейсбольные биты с нагайками". 

В 2015 году региональная полиция и окружное казачье общество заключили соглашение об участии казачьих дружин в охране правопорядка. С тех пор казаки ежедневно заступают на патрулирование вместе с сотрудниками ППС, при необходимости принимают участие в рейдах и профилактических операциях. Сейчас в крае служат 230 казаков-дружинников, количество конных казачьих патрулей планируется увеличить, отмечается в публикации.

От редакции: Таким нехитрым способом в стране, постоянно пугающей граждан "правосеками" и другими вооружёнными соседними националистами, созданы собственные отряды парамилитарес, которые в случае малейшей политической нестабильности, в силу дарованных им непосредственно президентом привилегий, встанут на сторону власти. Распространены среди казары и радикально националистические настроения - так что события в станице Кущёвской при такой вольнице для пропутинских парамилитарес покажутся через некоторое время только репетицией подлинного "служения"...

Мы уже видели, как обходятся с оппозиционерами, пусть и оппозиционерами либеральными, наивными, эти столпы регрессного режима - Pussy Riot в Сочи, Навальный на Ставрополье... Нагаечка пошла в ход, как когда-то в 1905-м и 1917-м годах - верные псы царизма и тогда не жалели, только не жалели восставших рабочих. Казачьих атаманов теперь государство (Госдума) обязало отчитываться о доходах - потому что они давно все миллионеры, эти атаманы, всякие совхозы имени Головатого, приватизированные, личные по сути фермы, приносят прибыль на плодородных землях. Казара встала в ряд околопутинских олигархов. Дальше будет всё жёстче и откровеннее. И что ещё поражает в этой "реформе": на Ставрополье сейчас ЧП, а где вся эта бравая казара? Где эти отряды-то? Всё разгребает МЧС, а казара вкушает привилегии на своих благополучных участках, не обеспокоенная жизнью "мужичья"... Что ж, полностью отмотанный назад исторический виток придётся "мужичью" и проходить заново.

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
стоик777 написал 26.05.2017 13:12
Сионисты не сумели за 100 лет уничтожить независимое казачество?
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(без названия)
ворон написал 26.05.2017 12:57
когда вижу этих клоунов с пропитыми лицами хочется всегда смеяться....
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