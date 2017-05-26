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Московский листок

Роскомнадзор продолжает издевательство над ФОРУМом.мск

Опубликовано 26.05.2017 в разделе комментариев 5

цензура экстремизм иг роскомнадзор зачистка
Роскомнадзор продолжает издевательство над ФОРУМом.мск

Я только что получил первый ответ от Роскомнадзора по двум требованиям о блокировке, случившимся от 20 и 23 числа. Нет, не по существу - пришло лишь уведомление о регистрации обращения. Может даже автоматическое, не знаю. Но в точности с ленинской формулировкой - по форме правильно, по сущесву издевательство.

Обращению присвоен регистрационный номер 02-11-6553 от 26.05.2017, срок рассмотрения обращения — 24.06.2017.
Дополнительную информацию о ходе рассмотрения обращения Вы можете получить перейдя по ссылке http://rkn.gov.ru/treatments/checkstatus/

Нам скрывать нечего - любой может пройти по этой сслыке, ввести регистрационный номер и увидеть: "Статус на рассмотрении".

Почему издевательство?

Потому что в ночь с пятницы на субботу, когда всякий нормальный чиновник должен уже спать у телевизора, выпив пива и просыпав на пузо чипсы, из Роскомнадзора нам прислали уведомление, содержание которого напоминает творчество душевнобольных: "Видеоматериал под названием «религия мира и добра», содержащий обращение неизвестного мужчины на русском языке, длительностью записи 6 минут и 55 секунд. Данное обращение содержит призывы к мусульманам Кавказа, России и всего мира вступить в террористическую организацию «Исламское государство», переселиться на контролируемые ею территории, уничтожать лиц, не исповедующих ислам и прекративших исповедовать его, поддерживающих действующий в России конституционный строй. Часть указанного видеоматериала под названием: «и если надо мы будем вас топить», содержащая угрозы уничтожения людей, которая повторяется".

Естественно, в материале ФОРУМа.мск, на который дана ссылка, нет вообще никакого видео. А поскольку материал от 2006 года, то и призывов, касающихся Исламского государства, которое образовалось только в 2013 году, там тоже не было и быть не могло.

Подробно - вот здесь: Новая технология зачистки 

Тем не менее, было предписано в течение суток убрать этот материал из доступа, иначе будет закрыт доступ ко всему ФОРУМу.мск. Предполагается, что Трудовой кодекс, предписывающий иметь выходные дни, на нас не распространяется - в отличие от Роскомнадзора, достучаться до которого в выходные не представляется возможным.

В понеельник ужалось дозвониться, но в информационно-справочной службе сообщили, что поговорить на эту тему "вживую" не получится, общение возможно только в письменном виде - "пишите письма", в общем... Обещали ответить в течение пяти рабочих дней.

А во вторник пришло новое уведомление о блокировке - претензии повторяли предыдущие слово в слово, включая сюда и такие перлы творчества душевнобольных, как "Материал с картинами с изображениями свиньи, осла и других животных и вопросом: «на какой картинке изображён пророк мухаммед?»".

Но недовольство Роскомнадзора вызвал уже другой текст, тоже от 2006 года, посвященный качеству израильской военной техники, и вообще не содержавший ни видео, ни картинок с животными... И опять требование удалить в течение суток. Причем это же требование получил наш администратор доменных имен, и держатель нашей технической площадки - оба за границей. Пришлось долго письменно и устно прояснять для них ситуацию, писать объяснения с переводом на иностранные языки и т.п.

И опять звонок в Роскомнадзор не дал результата - пишите письма, вы взволнованы...

Здесь подробней: Почему Роскомнадзор троллит ФОРУМ.мск?

После чего в среду мной было написано письмо главе Роскомнадзора Жарову и отправлено по форме, с просьбой ответить как-то оперативней, ну хотя бы в обещанные 5 рабочих дней. 

Ну вот, и сегодня, то есть через 2 дня, пришло только уведомление, что обращение получено и - ответ в течение месяца. В течение которого, как я понимаю, Роскомнадзор продолжит троллить ФОРУМ.мск на совершенно законных основаниях.

Правда, общественность отреагировала.

Эй вы там, в Рoскoмнадзoре! С глузду съехали, чтo ли????

Максим КалашниковАнатолий Баранов. Почему Роскомнадзор троллит ФОРУМ.мск? 

Ну и так далее, включая море откликов и перепостов на мое обращение в "фейсбуке", начинающееся словами: "Идите вы на..."

И никакой возможности что-то прояснить по-человечески. Из чего можно сделать вывод - троллинг сознательный и санкционированный.

Ну что ж, я тоже буду писать и в ФСБ, и в управление К МВД, и в приемную президента - пусть уймет своих ДБ.

И тема, в общем, живая и всех касается. Что это за "надзор" такой за медиа? Кто вообще за нами надзирает?

Глава Роскомнадзора Александр Жаров, врач-реаниматолог, выпускник Челябинского мединститута. 10 лет проработал врачом в Челябинске, после чего переехал в Москву и начал карьеру совершенно иного плана - все это подробно в силу того, что главный "надзиратель" за медиа вообще не из этой профессиональной среды. У него нет и неоткуда взяться обратным связям с той средой, за которой он надзирает. 

Потому что дальше он советник, пресс-секретарь различных больших и не очень больших начальников, член руководящих органов разных очень больших СМИ - то есть опять без обратной связи, по принципу отношений "ты начальник, я дурак". И вот с 2012 года он надзирает... С таким же успехом мог бы надзирать за вооруженными силами или сельскохозяйственной техникой. Кстати, за здравоохранением, вероятно, с большим успехом, но досталось "пасти прессу".

Может быть, полезней заменить такого "специалиста" на кого-то более связанного с той профессиональной средой, за которой он приглядывает?

Разумеется, это мое частное мнение, которое никого ни к чему не обязывает. Даже к тому, чтобы ответить мне по существу и вовремя.

Не знаю, понимают ли они там, "наверху", насколько они нас всех за...бали?

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



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Всего комментариев к статье: 5
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Долой Государство!!!
Лис написал 26.05.2017 13:55
Ублюдочная тоталитарная клерикальная помойка под названием "Святая Гнусь" способна питаться только ненавистью ко всему автономному и независимому.Долой "оргию самопожертвования"!Долой фашистскую гундяевско-путинскую хунту!!!
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(без названия)
Саня написал 26.05.2017 13:51
Все тусклее становятся ресурсы. К примеру, "Говорит Москва", где Доренко осталось выгнать из эфира Бузгалина и Собчек. Каждое утро с надеждой читаю новости, что вождя отправили отдыхать...
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(без названия)
Как я люблю Россию за долбоипизьм написал 26.05.2017 13:29
Вот кто мне внятно обьяснит зачем эта страна нужна вообще?
Дело ведь не только в роскомнадзоре. (Надзор! Название какое). Там ведь тоже не марсиане работают, арасеяне. Вся страна такая.
Как расея собирается выпутываться ? И не собирается?
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Re: В защиту ресурса !
орп написал 26.05.2017 13:23
Бондарик, организуй!
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В защиту ресурса !
Valeriy Bondarik. Edmonton. написал 26.05.2017 13:18
```ЗДРАВСТВУЙТЕ!```
Надеюсь,что КТО-НИБУДЬ ОРГАНИЗУЕТ
Петицию в Защиту ДАННОГО сайта -
fоrum-msk.org от...ГОНЕНИЙ со
стороны Роскомнадзор!
````````````````````
Ничего ни к кому личного,так...
мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО...
*Хорошего Вам(ВСЕМ...)настроения!
- - Благодарю.
= = = = =
С уважением - Валерий Бондарик.
Эдмонтон.Канада.26-5-17.
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