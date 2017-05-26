Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Поклонская сочла первостепенно необходимым проверить кинокомпанию Учителя, а не виноградники Димона

Опубликовано 26.05.2017 в разделе комментариев 4

коррупция кино позор госдура
Поклонская сочла первостепенно необходимым проверить кинокомпанию Учителя, а не виноградники Димона

Проверка киностудии режиссера Алексея Учителя является формальной, заявил вечером в четверг "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. "В соответствии с законом правоохранительные органы формально обязаны реагировать на обращения депутата Государственной думы", - сказал собеседник агентства. 

Ранее адвокат Константин Добрынин сообщил "Интерфаксу" о проверке киностудии Учителя полицией. По его словам, проверка связана с обращением депутата Госдумы от "Единой России" Натальи Поклонской к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. 

"Сегодня на киностудию Алексея Учителя поступил очередной запрос из управления полиции по Василеостровскому району города Санкт-Петербурга на предоставление документов в связи с проводимой проверкой", - сказал Добрынин в четверг. "Мы уже сбились со счета, честно говоря, по количеству данных запросов, потому что они плодятся с какой-то абсолютно неимоверной скоростью", - добавил адвокат. 

Другой информированный источник подтвердил "Интерфаксу", что полиция пришла с проверкой на киностудию режиссера Учителя в Петербурге. 

"Оперативник экономической полиции привёз в здание на Крюковом канале, 12 (по данному адресу находится творческо-производственное объединение "Рок", основателем и генеральным директором которого является А.Учитель - ИФ) запрос от полиции, в котором затребовано предоставить информацию о расходовании бюджетных средств. Запрос поступил в адрес фирмы, получавшей бюджетные деньги", - сказал собеседник агентства.

- Эта реакционерка, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - меня давно веселит, ведь не пришло же в эту хорошенькую головку точно так же проверить виллы и виноградники того же Медведева или яхту и имения Усманова на Рублёво-Успенском направлении, или Миллера с его отовсюду видным "Новым Петергофом", этим "Миллерово-на-Истре" (хотя об этом избиратели постоянно пишут в её Комитет), или олигаршат-наследничков из последнего рейтинга "Форбса", тут - полнейшее верноподдпнство и классовое заступничество, а вот режиссёра с мировым именем, пусть и либерала, и его кинокомпанию просто-таки необходимо проверить, ведь он на самое святое покусился в одном из фильмов, на царя-батюшку, от большевиков и эсэсров умученного, хотя Учитель-то ничего в своём фильме не придумал, а что с Кшесинской, как бы это саказать-то помягче, вся мужская ветвь Романовых венценосных екшалась - так сей исторический факт подтверждён наличием с Ленинграде особняка, выстроенного на царские деньги и на очень выгодном месте - кстати, а особняк Поклонской-то где, вот этот факт кто проверять будет, прокуратура или охранка?

Материалы по теме:

Сын Вагита Алекперова и дочь Андрея Мельниченко возглавили список богатейших наследников РФ

Путин в полной сословной красе возродил казачество, царя будут защищать миллионеры с нагайками



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
А она-ж из прокуратуры, она знает, что ...
СтарпЁр написал 26.05.2017 13:52
все на "крючке", потому как жить и чем-либо заниматься в стране без нарушений невозможно. Стоит только неугодному власти (а теперь уже и попам) раскрыть рот, как на него натравят кучу проверяющих с мелкими ситами, и они найдут грехи.
***
Ответить
(без названия)
стоик777 написал 26.05.2017 13:51
Почему сионисты не едут жить в Израиль, а миллионами становятся вертухаями, чекистами и фашистами, ?
Почему сионисты получают удовольствие от уничтожения коренных народов?
Ответить
(без названия)
яЙЙя написал 26.05.2017 13:50
Ну. с Поклонской все ясно: эта дурочка пополнила шеренгу фриков типа Милонов/Мизулиной... по-моему, даже Маня Захарова из конюшни Лавруши, при всей своей умственной убогости, на фоне Поклонской смотрится гигантом мысли. Не менее смешон в этой ситуации крымнашист Учитель, всецело поддерживающий Вову Плешивого. И вообще вся эта мышиная возня вокруг кинА про Колю Кровавого, по-моему, имеет одну-единственную цель - отвлечь внимание от реальных проблем, и не более того. Во всяком случае, мне НАCPAТЬ и на Поклонскую, и на крымнашиста Учителя, и на его Матильду под Колей Кровавым - право, есть и темы, и вопросы, и проблемы более насущные, чем все это бурление деpьмa в пробирке рэпэцэшной духовности.
Ответить
Хороша Няша, да не наша
Григорьич написал 26.05.2017 13:49
Матильда Кшесинская была, говорят, фавориткой Николая то ли "Второго", то ли "кровавого", на которого готова молиться г-жа Поклонская.
А коварный Алексей Учитель, говорят, задумал сдернуть какое-то покрывало и с Матильды, и с Кровавого.
И тут, видимо, возникают та-акие далекие аллюзии, аж всем страшно...
А потому - ату его, "срывателя покровов"?
Знать, аллюзии не такие уж беспочвенные...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к реновации?:
Результаты
Интернет-ТВ
Все началось 25 мая 28 лет назад
Все началось 25 мая 28 лет назад
26.05.2017
БезОбразие РФ (С.Серебряков, М.Калашников, С.Глазьев, Л.Пайдиев)
БезОбразие РФ (С.Серебряков, М.Калашников, С.Глазь...
26.05.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Резолюция запрещенного митинга (3)
Поклонская сочла первостепенно необходимым проверить кинокомпанию Учителя, а не виноградники Димона (4)
Роскомнадзор продолжает издевательство над ФОРУМом.мск (5)
Путин в полной сословной красе возродил казачество, царя будут защищать миллионеры с нагайками (2)
Кремляди спешно дистанцируются от реновации и непопулярного Собянина (4)
Боевой гопак получил законодательное подтверждение (4)
Две трети американцев видят в России врага, а остальные - источник наживы (6)
Британский суд заочно арестовал российского следователя по делу Магнитского (2)
Россия хочет свой "мистраль", но без авианосцев (23)
Сын Вагита Алекперова и дочь Андрея Мельниченко возглавили список богатейших наследников РФ (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: В понедельник 20 ч Мск - Ю.Болдырев и В.Боглаев на радио "Комсомольская правда"
Дарья Митина Дарья Митина: Пoсле 6 часoв беспрерывнoй рабoты
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Помогите арт-группе "Война"
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Это власть навязывает вам Навального
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss