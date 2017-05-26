Поклонская сочла первостепенно необходимым проверить кинокомпанию Учителя, а не виноградники Димона

Проверка киностудии режиссера Алексея Учителя является формальной, заявил вечером в четверг "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. "В соответствии с законом правоохранительные органы формально обязаны реагировать на обращения депутата Государственной думы", - сказал собеседник агентства.

Ранее адвокат Константин Добрынин сообщил "Интерфаксу" о проверке киностудии Учителя полицией. По его словам, проверка связана с обращением депутата Госдумы от "Единой России" Натальи Поклонской к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

"Сегодня на киностудию Алексея Учителя поступил очередной запрос из управления полиции по Василеостровскому району города Санкт-Петербурга на предоставление документов в связи с проводимой проверкой", - сказал Добрынин в четверг. "Мы уже сбились со счета, честно говоря, по количеству данных запросов, потому что они плодятся с какой-то абсолютно неимоверной скоростью", - добавил адвокат.

Другой информированный источник подтвердил "Интерфаксу", что полиция пришла с проверкой на киностудию режиссера Учителя в Петербурге.

"Оперативник экономической полиции привёз в здание на Крюковом канале, 12 (по данному адресу находится творческо-производственное объединение "Рок", основателем и генеральным директором которого является А.Учитель - ИФ) запрос от полиции, в котором затребовано предоставить информацию о расходовании бюджетных средств. Запрос поступил в адрес фирмы, получавшей бюджетные деньги", - сказал собеседник агентства.

- Эта реакционерка, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - меня давно веселит, ведь не пришло же в эту хорошенькую головку точно так же проверить виллы и виноградники того же Медведева или яхту и имения Усманова на Рублёво-Успенском направлении, или Миллера с его отовсюду видным "Новым Петергофом", этим "Миллерово-на-Истре" (хотя об этом избиратели постоянно пишут в её Комитет), или олигаршат-наследничков из последнего рейтинга "Форбса", тут - полнейшее верноподдпнство и классовое заступничество, а вот режиссёра с мировым именем, пусть и либерала, и его кинокомпанию просто-таки необходимо проверить, ведь он на самое святое покусился в одном из фильмов, на царя-батюшку, от большевиков и эсэсров умученного, хотя Учитель-то ничего в своём фильме не придумал, а что с Кшесинской, как бы это саказать-то помягче, вся мужская ветвь Романовых венценосных екшалась - так сей исторический факт подтверждён наличием с Ленинграде особняка, выстроенного на царские деньги и на очень выгодном месте - кстати, а особняк Поклонской-то где, вот этот факт кто проверять будет, прокуратура или охранка?

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