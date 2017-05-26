Отчёт не в счёт

Перед семнадцатым съездом КПРФ лидер публикует в газете "Правда" отчёт о работе партии за отчётный период. Сначала напоминает читателям и партийцам знаменательные даты истории партии. Потом характеризует политику мирового капитализма под рубрикой "Кризис капитализма - признак гниения". Не укладывается в голове на счёт гниения. Четырнадцать бывших союзных республик и с ними Россия не побоялись гниения и приняли капитализм. Одна Белоруссия осталась при социализме. Так Россия её давит экономически, призывая войти в клуб капитализма. Фактически капитализм не гниёт, гниёт народ при капитализме, а живут чиновники, депутаты за счёт рабского труда гниющего народа. И живут совершенно отдельно от народа за пределами законов.

В мире действительно наступил кризис, но это не смущает руководителей капиталистических государств. Ибо кризис для капитализма это как ложка к обеду. Однако большинство развитых стран выкарабкиваются из кризиса и экономика растёт хотя и малыми темпами. Только в России продолжается падение. Слишком много воровства бюджетных средств. А как известно доллары и рубли на деревьях не растут. Да и деревья вместе с посёлками горят, разрушая и без того нищий бюджет.

Геннадий Андреевич напоминает, что на ХV съезде они определили основные признаки современной капиталистической системы. Однако эти признаки давно определены самим капитализмом. Для бывшего советского человека суть капитализма можно изложить одним предложением. " Для народа всё стало платным, только работа подешевела, а для чиновников и для воровского люда наступил коммунизм". Рассказывает о проблемах Донбасса и в целом Украины. Знакомит читателей с действиями нового президента США, который лично для меня не интересен. Сегодня экономика государства диктует политику. Россия пока на задворках развития поэтому власть смотрит на Запад и США боясь, что они могут применить силу в отношении России.

Странно ведёт себя лидер КПРФ. "Сегодня КПРФ вновь заявляет: "Донбасс, мы с тобой!" Мы за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик, за их дальнейшее сближение с Россией. Как понимать фразу "Мы с тобой?" Пошли воевать или изменили тактику войны с Украиной. Не стали препятствовать наступлению армии народных республик и двинули войска на Киев. Кроме разговора коммунисты пока ничего предложить не могут, кроме гуманитарной помощи. Чтобы предлагать нужна власть, а её нет. Даже в думе фракция коммунистов оказалась балластом.

Геннадий Андреевич, конечно не мог обойти тему Китая. Однако Китай развивается темпами, каких не знает ни одна капиталистическая страна, а уж тем более Россия. И развивается на плановой основе социализма, изменив некоторые Ленинские положения. Социализм никогда не будет дружить с государством где царствует бандитски - воровской капитализм. Их взаимоотношения строятся на выгоде и ничего более. Случись что, Китай будет защищать только себя.

Рассказывает о протестных выступлениях граждан Франции, Бразилии, Аргентины, выхода из ЕС Англии. И даже о победе Марин Лё Пен. Она что стала президентом? Какая победа? Ни в одном государстве нет единого общества. Оно раздроблено по материальному положению, что произошло и в России. Это и есть политика капитализма. Г.Зюганов заявляет: "Левым силам крайне важно не допустить правого марша по планете. Возможности для этого есть. После предательского разрушения Советского Союза не случилось ни конца истории, ни краха коммунизма". История не может закончится даже если не останется ни одного живого существа. Она не зависит от человека. А коммунизм остался за горизонтом. Лучше было бы для избирателей если бы Геннадий Андреевич рассказал, кто предал СССР, не утаивая ни одной подробности. И почему это стало возможным. Единого мнения пока нет. А впереди выборы. Далее повествует о том, что в некоторых странах коммунисты входят в коалиции правящих партий. В Советском Союзе коммунисты не только входили, а занимали все руководящие посты государства. Вся страна была под коммунистами. Но это не значит, что народ был недоволен коммунистами. В семье не без урода, но основная масса населения жила вполне прилично и поддерживала коммунистов. Меньше было забот. Государство через коммунистов решало практически все проблемы народа. Мы не знали прожорливых адвокатов, безудержного роста цен, нас не обременяла оплата по ЖКХ и дети были устроены в садах школах и не надо было их возить на специальных автобусах и встречать родителям после окончания занятий. Капитализм наплодил дармоедов, которые сидят на шее и без того нищего нарда. Так что коммунисты пришли в России мирным путём, а капитализм развязал гражданскую войну. В 1917 году большевики удержали власть, а вот коммунисты в 1991 году сдали. Вот из этого надо делать выводы. Мне и моим землякам наплевать, что творится за пределами России. И что дало нам международное коммунистическое движение. О нём почти никто не знает. Ясно одно в нём живут только те кто возглавляет это движение. Везде правит доллар.

Далее информирует партийцев и читателей о том, что в 2015 году в Москве КПРФ провела встречу международных демократических организаций, посвящённую 70 - летию Победы над фашизмом. И где эта Победа? Не стыдно было смотреть приглашённым в глаза? Погибли десятки миллионов советских граждан в Гражданскую войну и в Отечественную, и коммунисты сдали Победу. Если хотите предали. Вот поэтому надо открыто коммунистам разобраться в предательстве и назвать их имена. И снова говорит об организации гуманитарной помощи жителям Народных республик. А кто поможет нищему народу России? Ведь многие уже голодают. Не могут купить качественных продуктов, лекарства стали не по карману. Всё это привело к тому, что смертность растёт и даже в трудоспособном возрасте. Кого это волнует? Власть помогает Сирии, а кто поможет нашему народу? Про него ни власть, ни коммунисты не помнят. На телевидении почти ежедневно ведущие или актёры просят народ собрать деньги на помощь детям, которых не могут вылечить в России. И это стало системой. Олигархи, чиновники и просто воры имеют миллиарды, а вывести больного ребёнка на лечение за границу собирают деньги с нищего народа. По мнению Г. Зюганова власть усилила патриотическую риторику, пошла на ряд самостоятельных шагов. Состоялось возвращение Крыма. Жители России, уставшие от самоуничтожения, положительно восприняли эти шаги. По Крыму да. А вот на счёт Сирии нет. Власть не хотела давать согласия на возвращение Крыма. Но народ проголосовал на референдуме так что отказаться было невозможно. Практически все. А вот идти на Киев власть не разрешила армии Народных республик. Рассказал бы Г.Зюганов по - подробнее. Мы ведь не знаем тонкости. Россия до сих пор не признаёт ДНР и ЛНР. Почему? Боится реакции Запада и США. А почему боится? Да потому что всё разворовано в стране и нечем защититься. Не будут же применять атомное оружие. Это смерть и врагам и тому кто применит. Это оружие сдерживания. При этом локальные войны идут каждый день. Представим себе, что на границе с США возникла война и снаряды стали долетать на территорию Америки. Что бы произошло? И представить трудно. А мы терпим. Почему? Боимся сил нет.

Упомянул лидер КПРФ и о сердюковских реформах, о вступлении в ВТО. В то время фракция КПРФ в думе имела 92 мандата и ничего поделать не могла с начавшемся разрушении остатков Советской Армии. А что она может сейчас имея 42 мандата? Ничего, кроме бессмысленного разговора.

Россия лезла в ВТО около 20 лет. Не принимали потому что ещё не полностью страна освободилась от результатов плановой экономики. Надо было сперва всё разрушить, а потом вступать в ВТО. Что и произошло в 2012 году на самом деле. И долларовый поток из России потёк на Запад и США. Власть на словах делает всё возможное чтобы предотвратить отток капитала, но он продолжается.

Навальный пролил свет на капитал А.Усманова, который у В.Соловьёва попытался оправдаться, однако ничего существенного не сказал, за исключением того, что они встретятся в суде. И ведь он выиграет суд. Во - первых за счёт своих миллиардов неизвестно народу как он их приобрёл, а во - вторых такова политика бандитского капитализма. Почти все чиновники и некоторые депутаты имеют за бугром счета и недвижимость, хотя это запрещено законом. Плевали они на законы, которые пишутся для нищего народа. Вот ему действительно нельзя нарушать. Например, Шувалов, Голодец имеют за бугром недвижимость. За последние годы сокращается ВВП, большая часть предприятий продана и управляется из - за рубежа через офшорные зоны. Народ нищает и их количество увеличивается. При этом доходы олигархов растут как на дрожжах. Два нынешних бюджета находятся за рубежом. Почему же власть на это не обращает внимание? Путин, Медведев не знают об этом? Знают больше чем говорит Г.Зюганов. Вывоз за бугор начался не сегодня и не вчера. Ещё тогда когда тандем работал в Питере. Кто интересуется прочитайте книгу В.Прибыловского "Перекличка В.Путина". Там есть разжёванные подробности для тех кто голосует за партию власти.

Автор отчёта указывает на главные проблемы российской экономики. А кто их не знает? Может быть не так складно может рассказать. Народ их ощущает своим животом и нищенским положением семьи.

"КПРФ готова менять ситуацию кардинальным образом. Мы утверждаем: кризис в России является рукотворным. Его создаёт правительство, не имеющее внятной программы развития. Так что в российском правительстве либо полно плохих штурманов, либо они сознательно ведут в тупик". Сравнение странное и не полное. Любое действие имеет смысл либо правильный, либо не правильный. И дело в конечном итоге не в правительстве. А в главе государства. Сколько уже критикуют правительство на разных уровнях. Сам президент заявлял по поводу выделения средств в экономику. Давали миллиарды банкам, которые рассчитывались с кредиторами, а остальные переводили за бугор. Путин назвал такие действия спекулятивными, но мер не принял. Правительство и главу ЦБ держит именно президент. Так давайте скажем правду. Не хотит Геннадий Андреевич говорить народу правду о работе президента. От него зависит само существование Зюганова и партии. Вот в чём проблема. КПРФ существует на какие - то средства и они не малые. На плохих штурманах и командирах живёт бандитский капитализм в России. Ельцин поставил знающего штурмана и он заявил, что надо арестовать 78 тысяч чиновников. И только это стало известно Ельцину как Евгений Максимович оказался за пределами правительства. Неужели из этого эпизода никто не сделал выводов. Ведь Е.Примакова Путин мог сразу пригласит на должность премьера, как занял Кремль. И страна бы была совершенно другой. И кто в этом заинтересован? Никто. О чём разговор? Переливаем из пустого в порожнее, а народ мрёт. Геннадий Андреевич из сказанного им делает вывод. "Противоречие между интересами страны и интересами российского капитала - одна из главных". Казёнщина бюрократа. Что такое государство? Это мы с вами. Значит противоречия существуют между капиталом и народом страны, но не всем. 36 миллионов избирателей России пришли на выборы и проголосовали за капитал. Значит у них никаких противоречий нет. Поэтому надо выражаться поконкретнее, чтобы 57 миллионам не пришедшим на выборы было понятно о чём речь. Надо бы в итогах больше обращаться именно к тем кто не пришёл на выборы. От них сейчас зависит будущее страны, а главное самого народа.

В России нет предпосылок на изменение политики власти, которое может совершить рабочий класс, которого в стране нет. Лидер по этому поводу сказал так: "Нет никаких оснований говорить об исчезновении рабочего класса в России". Рабочий есть но не в том понимании о котором говорил В.Ленин. Рабочий превращён в раба. По сведению О.Голодец 4,9 миллионов рабочих получают минимальную зарплату, на которую прожить просто невозможно. Она подтверждает, что в России рабочий человек нищий. И что? Они вышли на митинги и их поддержали остальные миллионов тридцать находящиеся не в лучшем положении. О каком рабочем говорит Геннадий Андреевич? Их надо воспитать, но в стране некому. Не пойдёт же депутат с окладом 383 тысячи рублей на предприятие и рассказывать о положении в стране и что надо делать. Действительно миллионов тридцать горбатятся на чиновников и олигархов, получая нищенскую зарплату, которая досрочно ведёт на погост. Сколько в стране идёт разговора о задолженности по зарплате. Премьер на очередном совещании с открытым и расширенном правительстве дал указание о ликвидации задолженности и что? Никто на это не обратил внимание. А слово то сказано. А где исполнение и ответ на не исполнение? В стране самый настоящий бардак, который поддерживает власть, в надежде что этот бардак продлит ей жизнь. Этого не хотит понять и Геннадий Андреевич.

Далее говорится в докладе, что олигархически- чиновничий режим ведёт дело к накоплению протеста в пролетарской среде. Во - первых в России нет пролетарской среды. Она есть только в воображении Зюганова. А во - вторых к протесту ведёт капитал. А что делает КПРФ? Ждёт когда капитал подготовит рабочих - рабов к протесту? Долго придётся ждать. Чиновники и депутаты могут ждать десятилетиями, они ничем не рискуют. Наоборот они живут вполне прилично и другого не желают. Президент заботится о чиновниках и тем более о депутатах.

"Для достижения своих целей пролетариату необходим политический авангард. Эту задачу может выполнить только современная коммунистическая партия" - так заявляет Г.Зюганов. Может выполнить. А что делала партия с 1993 года? И ведь не выполнила, а только может выполнить. И сколько такая болтовня будет продолжаться? Геннадий Андреевич, как лидер партии говорит, что он 24 года ничего не делал. "КПРФ обязана твёрдо стоять на позициях защиты интересов рабочего класса". Значит ранее она не стояла на позициях рабочего класса, и пролетариата. Потому что ни того, ни другого нет в природе.

В КПРФ рабочих всего 14 процентов. Но ведь партия коммунистов должна состоять только из рабочих и крестьян. Так завещал В.Ленин и на таких принципах была создана партия.

Меня поразила фраза Г.Зюганова. " Чтобы выиграть авангардную роль в рабочем движении, нужно избегать популистских поветрий в идеологии. А у нас ещё можно услышать: "Маркс и Ленин - гении. Но это гении прошлого. На дворе новое время". Но ведь все победы произошли в прошлом и разговор идёт только об этом. И вдруг такое говорит лидер партии. Странно слышать такое. Наверное пора обращаться к докторам или уходить на отдых.

Практически коммунисты за 24 года существования партии ничего не сделали для народа. Весь доклад основывается на надо сделать, активизировать, идти к молодёжи, активизировать борьбу за свободу и так далее и всё в таком же духе. Как будто Геннадий Андреевич занимает пост Генерального секретаря в стране и определяет коммунистам программу на будущие годы до следующего съезда.