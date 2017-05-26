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Московский листок

СПЧ хочет амнистировать мелких правонарушителей к юбилею Октября, а кремль пока не готов

Опубликовано 26.05.2017 в разделе комментариев 0

СПЧ хочет амнистировать мелких правонарушителей к юбилею Октября, а кремль пока не готов

СПЧ планирует обратиться к Владимиру Путину с просьбой провести административную амнистию, приуроченную к столетию Октябрьской революции. Помилование, по мнению авторов идеи, может облегчить жизнь миллионов граждан, например, лишенных прав водителей, лиц, совершивших экономические правонарушения, нарушителей иммиграционного режима и правил проведения митингов.

В Кремле пока не готовы комментировать предложение Совета по правам человека при президенте о проведении в России первой административной амнистии. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс». 

«Какой-то четкой позиции по инициативе Совета по правам человека нет, потому что это достаточно новая инициатива», — сказал Песков.

- Вы бы еще посоветовали упразднить Роскомнадзор, как не соответствующий Конституции РФ, - посоветовал главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - К любой дате, хоть ко дню рождения Матильды Кшесинской или депутата Поклонской...



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