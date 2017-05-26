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Московский листок

Гей-гейт для Рамзана невольно организовал ни кто иной, как верный Даудов

Опубликовано 26.05.2017 в разделе комментариев 2

реакция чечня полицаи пытки геи педерастия правозащита
Гей-гейт для Рамзана невольно организовал ни кто иной, как верный Даудов

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов неоднократно лично присутствовал при издевательствах над задержанными по подозрению в гомосексуальности в "секретных тюрьмах". Об этом говорится в докладе, посвященном начавшимся в конце февраля 2017 года облавам на геев в Чечне и опубликованном в пятницу, 26 мая, на сайте правозащитной организации Human Rights Watch. 

В докладе, основанном среди прочего на интервью с чеченскими геями из числа бывших задержанных, говорится, что председатель чеченского парламента Магомед Даудов по кличке "Лорд", известный как правая рука Рамзана Кадырова и фактически второй человек в республике, был проинформирован в конце февраля начальником полиции города Аргуна (примерно в 18 км к востоку от Грозного) о задержании молодого человека с таблетками, вызывающими эйфорию. 

"У него в телефоне нашли фотографии и переписку, которые указывали на его гомосексуальность. Задержание официально не оформлялось, но задержанного допросили с пристрастием и проверили его переписку в соцсетях и мессенджерах. На основании этой информации и полученных с помощью пыток показаний полицейские установили личность нескольких его контактов-геев", - говорится в докладе. 

После этого начались "зачистки", в организации которых, по данным правозащитников, Даудов играл ключевую роль, получив одобрение от руководства республики. Большинство задержанных говорят, что "слышали, как захватившие их и издевавшиеся над ними силовики говорили о Даудове и о якобы поступившей от него команде на жесткую "зачистку" геев. 

Трое проинтервьюированных правозащитниками людей лично видели Магомеда Даудова, когда содержались в Аргуне и Грозном в местах незаконного задержания, которые в СМИ назывались "тюрьмами для геев". Двое из задержанных утверждали, что Даудов бывал в незаконном месте содержания под стражей в Аргуне и "лично наблюдал, как полицейские избивают и унижают предполагаемых геев, сопровождая это своими собственными оскорбительными ремарками", говорится в докладе. 

Другой задержанный видел Даудова на одной из баз силовиков в Грозном, когда тот присутствовал при издевательствах над подозреваемыми в гомосексуальности. В других случаях в то или иное место незаконного содержания под стражей наведывались чиновники и знакомые поймавших геев силовиков. "Мы там были как обезьяны в зоопарке, - рассказывал один из бывших задержанных. - Они [силовики] приводят всех этих людей, показывают на нас пальцами, ржут, смотрите, кто у нас здесь - пидоры!" 

Даудов присутствовал как минимум на двух церемониях публичного "покаяния" геев перед родственниками 

После арестов и пыток задержанных возвращали родственниками, и по меньшей мере некоторых из них подвергали еще процедуре принудительного "признания и покаяния" перед старшими мужчинами рода - отцами, дядьями и братьями. По словам двух бывших задержанных, на их "церемонии" публичного покаяния присутствовал Магомед Даудов. 

Представители власти стыдили родственников за то, что в их семье завелась "паршивая овца", и заставляли семью в свою очередь стыдить опозорившего ее человека. Сами задержанные чеченцы называли эту процедуру одной из самых унизительных. 

"Привели нас туда - а там уже наши родные были, мужчины... Ну вот, они смотрят на тебя, а эти кричат, оскорбляют, хуже некуда, потом велят тебе вперед выйти, сознаться перед родственниками, ну, что ты гей. А ты знаешь, что иначе тебя почти наверняка убьют или просто дальше пытать будут", - рассказал один из задержанных. 

"Потом они уже твоим родственникам разнос устраивают: извращенца вырастили, это огромное пятно на чести семьи, нужно пятно смыть.. Прямо не говорят, конечно, чтоб убивали, но мы-то все знаем, что это означает", - отметил он. Имеется в виду так называемое убийство чести - расправа не обязательно только над геями, но над всеми, кто "позорит семью" своим поведением. 

"Каждый день пытки, пытки и пытки": как силовики и "высокопоставленные" чеченцы глумились над геями 

Из каждого нового задержанного выбивалась информация о знакомых ему предполагаемых геях. Силовики использовали информацию с телефонов. "Получалась цепочка. Возьмут одного, покопаются в телефоне, под пыткой заставят других назвать, потом этих других возьмут и так дальше", - рассказал один из задержанных. 

В частности, 35-летний гей, которого чеченские силовики забрали в последние дни февраля и который 11 дней провел в под стражей в Аргуне, рассказал, что их отвезли из Аргуна на одну из баз в Грозном, где "более высокопоставленные люди" глумились над ними и наблюдали за пытками. 

Об обращении с пойманными геями он рассказывал так: "Каждый день пытки, пытки и пытки. Только на ночь нас в покое оставляли, когда сами отдыхать шли. Били током, трубами, ногами, кулаками, заставляли других заключенных нас бить, оскорбляли, в лицо плевали. Так унижали, что, можно сказать, хуже пыток". 

Силовики били задержанных по ногами полипропиленовыми трубами, палками, а также заставляли других задержанных их избивать по ягодицам и по ногам. Двое бывших задержанных продемонстрировали правозащитникам свои фотографии после освобождения, на которых видны множественные синяки и ссадины. 

"Мы это называли "карусель". Кладут тебя лицом на пол и избивают трубами. Потом других заключенных подводят - и уже их заставляют бить дальше. Каждый получает 70-80 ударов. Вот так это и происходило... От пояса и ниже весь синий становишься", - рассказал источник. 

Для пыток использовались электрошоковые устройства, которые собеседники HRW описывали как машинку с ручкой и проводами. На концах проводов были либо обычные контакты-"крокодилы", которые подключали к пальцам рук или ног и к мочкам ушей, либо подковообразные, которые жертву заставляли зажимать в руках. После этого силовики крутили ручку и били током, пока человек не потеряет сознание. Дождавшись, когда жертва придет в себя, снова пускали ток. 

Силовики также унижали предполагаемых геев: оскорбляли, плевали в лицо и натравливали на них других заключенных. "Побои, даже ток - это я еще мог вытерпеть, никого из геев им не сдал, ни в чем не сознался, хотя каждый день пытки были... Но унижения эти - совсем невыносимо", - признался один из бывших задержанных в интервью. 

О неоднократных визитах Даудова в незаконное место содержания под стражей в Аргуне также сообщала "Новая газета". Газета писала, что массовые облавы начались после того, как "все дошло до "Лорда" (Даудова) и "он пришел в бешенство". 

Все опрошенные изданием очевидцы рассказали о неоднократных посещениях одной из таких тюрем, расположенной в городе Аргун, спикером чеченского парламента Магомедом Даудовым. По данным газеты, 6 или 7 марта Даудов находился в этой тюрьме, где участвовал в "процедуре освобождения" удерживаемых по подозрению в гомосексуальной ориентации.

Чеченские полицаи - всё отрицают

В МВД Чечни заявили, что информация о притеснении лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в республике не нашла подтверждения. Глава ведомства грозит судами за распространение ложной информации, передает "Интерфакс".

Министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов заявил: "Псевдосенсационное заявление о якобы задержании более 160 мужчин нетрадиционной ориентации, 50 из которых были убиты, не имеет под собой никаких оснований и является надуманным. В органы внутренних дел не поступало ни одного обращения. Более того, подобных сообщений не поступало и на телефоны доверия, установленные в МВД по ЧР и оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД по ЧР".

Он заявил, что МВД по ЧР "проверяет каждый факт, озвученный в СМИ по данной тематике, а шумиха, раздутая отдельными псевдоправозащитниками чеченского народа, носит провокационный характер и преследует цель дискредитировать в глазах общественности Чеченскую Республику".

По словам Алханова, после публикации 1 апреля в "Новой газете" статьи "Убийство чести" была назначена служебная проверка, которую провели сотрудники Оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД по ЧР. "По ее результатам, распространенная в СМИ информация не нашла под собой никаких объективных подтверждений", - заявил министр. В чем заключалась проверка изложенных "Новой" сведений, он не уточнил.

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Всего комментариев к статье: 2
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Рамзан,
дорогой написал 26.05.2017 16:39
, мочи сряных питаров. Это у питаров гейт, а от оставшегося народа - тебе слава и почет.
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(без названия)
яЙЙя написал 26.05.2017 16:06
Если все так, как здесь изложено про Даурова, то этот Даудов - обычный ***** с нереализованным в этом направлении либидо. Что-то типа Милонова. С той лишь разницей, что пидорок Милонов все-таки терся по молодости где-то в Европе, какие-то книжки, наверное, читал, и у него его неудовлетворенность имеет слегка комичные формы. А Дауров - тупой зверек, и, соответственно, персональная обида на тех, кто свою гомосексуальность реализует, у пидора Даурова принимает свойственные зверям формы. Вполне типичная ситуация: все так называемые гомофобы - несостоявшиеся геи. То есть, пидоры.
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