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Московский листок

Эстония высылает консулов сырьевой империи без объяснения причин

Опубликовано 26.05.2017 в разделе комментариев 1

кризис ссср эстония евросоюз мид рф
Эстония высылает консулов сырьевой империи без объяснения причин

Генеральному консулу РФ в Нарве Дмитрию Казеннову и консулу Андрею Сургаеву вручили ноту о том, что они должны покинуть Эстонию. Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на свои источники, а также на данные пресс-службы МИД Эстонии. 

Причины такого решения неизвестны. Российское посольство пока не выступило с заявлением, однако в МИД РФ уже сообщили ТАСС, что высылка двух российских дипломатов не останется без ответа: "Это очередной недружественный и ничем не обоснованный акт". 

В МИД России РБК заявили, что этот акт "не останется без ответа". 

По словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел Эстонии Сандры Камиловой, МИД подтверждает эту информацию, но не комментирует. 

Дмитрий Казеннов занимает пост генерального консула России в Нарве с октября 2015 года. До этого назначения работал на различных должностях в центральном аппарате МИД России и за рубежом: в 1989-1992 - второй, а затем первый секретарь посольства СССР в Афганистане, в 1999 - 2002 годах - генеральный консул России в Бомбее (Мумбаи), Индия. 

Агентство Reuters, в свою очередь, пишет о том, что у Эстонии после обретения независимости сложились достаточно напряженные отношения с Россией. В мае этого года суд Эстонии признал гражданина РФ виновным в шпионаже в пользу ГРУ и приговорил его к пяти годам лишения свободы.

От редакции: Что-то на прибалтийском направлении у дипломатии сырьевой империи одни скандалы и провалы в последнее время. Впрочем, логика Трубы и не предполагает какой-то тонкой дипломатии - можно через страну, через бывшую республику СССР, гнать нефть господам капиталистам Европы - хорошо, ну а если нельзя, то можно и обходной трубопровод построить. Каких-то тесных отношений буржуазная дипломатия на том направлении не ищет, в лучшем случае сохраняет статус-кво РФ - уж мы не говорим о каких-то обдуманных, планомерных, в том числе и на культурном фронте, усилиях ради объединительных процессов, ради восстановления Союза, - боже упаси!

Выкорчёвывают "Бронзового солдата" - в лучшем случае шлют туда "нашистов", ну а в худшем, как в Литве дипломат Удальцов сделал, низкие поклоны бьют пред монументом "Лесных братьев", которые стреляли в спину и в лицо красноармейцам. Ну, а глядя на такое "покаяние за Победу", Литва немедленно сокращает железнодорожное сообщение с РФ - зачем с этими лузерами видеться часто? Ориентация чёткая - ЕС и США, а "русский мир" оставили для страшилок детских, сказок... Учения НАТО в Эстонии - это уже не намёк, это политика. Поэтому предложение дпиломату путинскому покинуть Эстонию - это, сокрее, забота об его безопасности, ведь и там хватает "майданутых" горячих жестонских нациков, ненароком нападут... Да и то верно: если этого высылают, то вот Удальцова, дядю Нашего, Сергея Удальцова - неплохо бы и самим отозвать, но разве Путин на такое решится? Великая путинская дипломатия одерживает победу за победой, как Зурабов на Украине...

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 1
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Фашистскую хунту Путин под трибунал!
Василий(4) написал 26.05.2017 19:21
А что разве у криминального паханата тоже какие-то послы бывают? Ну послали и послали криминальных подельников облезлого фюрера из питерской подворотни! Делов-то...
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