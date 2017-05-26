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Московский листок

Имущество Захарченко-самого-старшего арестовано

Опубликовано 26.05.2017 в разделе комментариев 0

коррупция фэсбы
Имущество Захарченко-самого-старшего арестовано

Басманный суд Москвы арестовал имущество обвиняемого в растрате Виктора Захарченко, отца экс-руководителя управления "Т" антикоррупционного главка МВД РФ, полковника Дмитрия Захарченко, которого следствие считает коррупционером, передает ТАСС со ссылкой на адвоката. 

"Арест наложен на три квартиры в Москве (на Пречистенке, Мичуринском и Ленинском проспектах), четыре машино-места, дом и нежилой участок в Ростовской области. Общая сумма арестованного имущества намного превышает вменяемый ему ущерб. Кадастровая стоимость объектов составляет около 400 млн рублей", - рассказал 26 мая адвокат Виктора Захарченко Вадим Мышлявкин. 

26 мая также стало известно, что по делу Виктора Захарченко был допрошен в качестве свидетеля бывший заместитель руководителя департамента имущества Москвы Глеб Бондаренко, который, по словам источника ТАСС, устроил Захарченко на работу в банк. 

Уголовное дело было возбуждено о растрате средств банка "Московское ипотечное агентство" в отношении Виктора Захарченко, советника председателя правления "ББР-банка" Владимира Корьевкина и бывшего председателя правления банка "Московское ипотечное агентство" Сергея Гриба (последний сейчас находится за рубежом и является подозреваемым по делу). 

По версии следствия, Корьевкин взял своим советником Виктора Захарченко, у которого не было соответствующего образования и опыта, и с июля 2014 года по апрель 2015-го выплачивал ему ежемесячную зарплату в 150 тысяч рублей. Этим он причинил банку ущерб в размере 1,5 млн рублей. 

Когда Корьевкин ушел с поста советника председателя правления "ББР-банка", его место занял Гриб и продолжил выплачивать Захарченко зарплату за фиктивную работу, чем причинил банку ущерб еще на 4 млн рублей. Ранее следователь заявлял, что дело Виктора Захарченко не связано с делом его сына Дмитрия, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и получении многомиллионных взяток.

Правоохранительные органы объявили в розыск сотрудника ФСБ полковника Дмитрия Сенина, который приходится родственником печально известному бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, пишет "Новая газета". 

По данным источника издания в ФСБ, в конце апреля Сенин оставил сослуживцам рапорт об увольнении из органов ФСБ и исчез, его подозревают в дезертирстве, в отношении Сенина возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 338 УК РФ). 

Считается, что Сенин покинул Россию по подложным документам. В органах побег связывают с расследованием по делу Захарченко, которому Сенин приходится шурином (оба женаты на сестрах друг друга).  

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