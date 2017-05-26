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Московский листок

Если Украина выплатит долг РФ, ей нечем будет отдавать растущие долги МВФ

Опубликовано 26.05.2017 в разделе комментариев 0

украина сырьевая империя мвф лондон
Если Украина выплатит долг РФ, ей нечем будет отдавать растущие долги МВФ

В Высоком суде Лондона, где в настоящее время проходят слушания по долгу Украины перед РФ, сырьевая империя требует от Киева немедленной выплаты $325 миллионов процентов по еврооблигациям. 

«Нет никаких правовых оснований для неисполнения этих обязательств», – приводит «РИА Новости» слова адвоката Майкла Ховарда, представляющего интересы России. 

По словам юриста, в связи с исполнением долга перед другими кредиторами, МВФ и Всемирным банком, оснований для невыплаты процентов России у Киева нет.

Между тем как на судебных слушаниях в Высоком суде Лондона заявил украинский юрист Бэнкин Тэнки, если Украина рассчитается с Россией, выплатив ей трехмиллиардный долг, она не сможет реализовать программу Международного валютного фонда и вернуть долг кредиторам, сообщает агентство Nation News. 

По словам представителя украинской стороны, Киев уважает решение суда, на что указывает присутствие в зале министра финансов Украины Александра Данилюка. Ранее Высокий суд Лондона принял решение рассмотреть дело о долге Украине перед Россией в ускоренном порядке.

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