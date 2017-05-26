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Московский листок

Греф и его Сбербанк, как и Альфа-банк, принципиально отказываются работать в Крыму

Опубликовано 26.05.2017 в разделе комментариев 0

украина либералы сбербанк крымнаш банкиры
Греф и его Сбербанк, как и Альфа-банк, принципиально отказываются работать в Крыму

"Сбербанк" отказался от выхода на рынок Крыма из опасений расширения санкций против банка, которые могут иметь негативные последствия для всей экономики России. Об этом заявил глава "Сбербанка" Герман Греф на пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров, на котором были представлены итоги работы банка в 2016 году и подведены промежуточные итоги реализации стратегии компании на 2014-2018 годы.

Греф подчеркнул, что это решение не связано с продажей "Сбербанка Украина". "Крым и работа в Крыму с украинским бизнесом не связана. Это вопрос не моего желания или нежелания", - сказал Греф (цитата по РИА "Новости") и высказал опасения о расширении санкций.

"Мы должны понимать, что наше присутствие в Крыму автоматически означает попадание нас под очень широкий спектр санкций, не только которые есть сейчас… Последствия для экономики страны могут быть таковы, что даже пока не может идти речи о начале нашей работы в Крыму", - сказал Греф.

Сбербанк заявил об уходе с украинского рынка в апреле после введения Украиной санкций в отношении него и еще четырех российских госбанков (VS Bank, ВТБ, "БМ-банка" и "Проминвестбанка") санкций на год. Им был запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

"Сбербанк" быстро нашел покупателя на свои украинские активы, правда, как выяснилось, сделка по продаже его дочернего банка на Украине структурам Григория Гусельникова и Саида Гуцериева не имеет денежной составляющей.

13 марта на Украине началась блокада "российских банков". Тогда же был выдвинут ультиматум, что если до начала апреля украинская "дочка" российского банка официально не прекратит работать, люди сами "закроют" все отделения "Сбербанка" в стране.

Отметим, что, напротив, с украинским бомондом и военпромом у Сбербанка и Грефа - наилучшие отношения.

Украинское правительство, например, в 2016-м, в феврале одобрило условия реструктуризации долга «Укравтодора» и КБ «Южное» перед Сбербанком России, сообщила вчера журналистам министр финансов Украины Наталия Яресько. «Нам удалось договориться с этим кредитором по следующим условиям: сумма долга — $367,4 млн, будет 25%-ое списание номинальной стоимости долга, то есть списание $91,8 млн; продление срока погашения до 1 сентября 2019 года», — заявила Яресько.

Сбербанк России предоставил в 2011 году кредиты «Укравтодору» и Конструкторскому бюро «Южное» под гарантию украинского государства.

Вот такая получается загадка... Да ещё и в США Сбербанк тратит миллионі на загадочное лоббирование.

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