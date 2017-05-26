Читаешь "Гамлета" прохожим? Как попрошайку "оприхожим"!

Как рассказал «ОВД Инфо» отец 10-летнего мальчика, ребенок гулял с матерью в районе Арбата. Женщина сидела на скамейке и читала книгу, а мальчик рядом декламировал стихи. Подъехавшая полиция без объяснения причин посадила ребенка в машину и увезла в ОВД «Арбатское». В полиции заявили, что забрали мальчика за попрошайничество, рассказал отец ребенка.

В сообщении отмечается, что матери ребенка полицейские хотят вменить статью 19.3 КоАП (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), отцу — оскорбление сотрудника полиции.

В свою очередь Штейн рассказала Дождю, что во время задержания мальчика его родителей рядом не было, и они подъехали уже в ОВД. Во время задержания мальчик был один, добавила она.

В ОВД «Арбатское» не стали комментировать информацию о задержании и попросили обратиться в пресс-службу УВД по ЦАО. На момент публикации новости Дождю не удалось связаться с пресс-службой.

Обновление. Как рассказал «Медиазоне» отец мальчика Илья Скавронски, на улице Воздвиженка ребенок стал декламировать прохожим фрагменты из «Гамлета», в это время его мать находилась от него в 20-25 метрах. По его словам, полицейские грубо себя вели при задержании и матерились. В результате попыток его жены помешать задержанию сына у нее оказалась порванной одежда и разбился планшет.

При этом отметил, что его сын не попрошайничал, а занимается «театральной деятельностью». Скавронски добавил, что на него составляют протокол об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП (неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию). Мужчина не стал подписывать протокол из-за несогласия с его содержанием.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный прикидывает:

- Крайне любопытно, какие именно строчки из "Гамлета" сработали на слуховом "детекторе" полицаев - ну, как нечто противоправное, нарушающее порядки... Вещица-то Шекспира ведь считается как раз родоначальницей интеллигентства - то есть злоупотребления рефлексией, мышлением не во благо государства и трона, так сказать.

Может быть, вот эти строки?

Тьфу, черт! Проснись, мой мозг! Я где-то слышал,

На представленье, сходном по завязке,

Ошеломлялись живостью игры

И сами сознавались в злодеянье.

Похоже, что у блюстителей порядков социального неравенства срабатывает хватательный рефлекс при виде всего парадоксального. И даже страшно подумать, что было бы, например, с семьёй Воротникова (Вора из Войны), если бы в Чехии полицейские всякий раз забирали бы за их яркие и парадоксальные акции, детей. Впрочем, в этой семье все дети. Но забирают и держат почти в заложниках (коммерции) там, увы, не в данной связи. Ребёнок в больничке (дочку Воротникова сбил автомобиль), а чехи без страховки лечить не хотят: тоже парадокс капитализма, и выставить на улицу травмированного ребёнка нельзя, гуманисты же, и лечить тоже не на что, не местные, да и у нищих бродячих современных художников шаром покати по карманам, оттого и домой просятся в РФ и Путина уже заочно полюбили... Точно к такой же медицине шагает семимильными шагами и Раша. Какие полицаи, такие и эскулапы - тут скоро и забирать в полицию будут за ваш же счёт.

А вообще - дико, конечно. Какое-то озверение и разобщение. Именно то состояние, в котором рассуждения Гамлета обретают актуальность. Полицаи, сами живущие от зарплаты до зарплаты, поголовно приезжие, зависящие от работодателя и дателя жилплощади, ловят только ещё более бедных, попрошайство им мерещится везде, ибо тема для них акутальна, как актуальны для нас слова Гамлета из знаменитого монолога. Вот эти, например:

Боязнь страны, откуда ни один

Не возвращался, не склоняла воли.

Мириться лучше со знакомым злом,

Чем бегством к незнакомому стремиться!

Так всех нас в трусов превращает мысль

И вянет, как цветок, решимость наша

В бесплодье умственного тупика.

Так погибают замыслы с размахом,

Вначале обещавшие успех,

От долгих отлагательств. Но довольно!

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