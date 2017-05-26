Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Читаешь "Гамлета" прохожим? Как попрошайку "оприхожим"!

Опубликовано 26.05.2017 в разделе комментариев 0

беспредел москва культура кризис полицаи
Читаешь "Гамлета" прохожим? Как попрошайку "оприхожим"!

Как рассказал «ОВД Инфо» отец 10-летнего мальчика, ребенок гулял с матерью в районе Арбата. Женщина сидела на скамейке и читала книгу, а мальчик рядом декламировал стихи. Подъехавшая полиция без объяснения причин посадила ребенка в машину и увезла в ОВД «Арбатское». В полиции заявили, что забрали мальчика за попрошайничество, рассказал отец ребенка.

В сообщении отмечается, что матери ребенка полицейские хотят вменить статью 19.3 КоАП (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), отцу — оскорбление сотрудника полиции.

В свою очередь Штейн рассказала Дождю, что во время задержания мальчика его родителей рядом не было, и они подъехали уже в ОВД. Во время задержания мальчик был один, добавила она.

В ОВД «Арбатское» не стали комментировать информацию о задержании и попросили обратиться в пресс-службу УВД по ЦАО. На момент публикации новости Дождю не удалось связаться с пресс-службой.

Обновление. Как рассказал «Медиазоне» отец мальчика Илья Скавронски, на улице Воздвиженка ребенок стал декламировать прохожим фрагменты из «Гамлета», в это время его мать находилась от него в 20-25 метрах. По его словам, полицейские грубо себя вели при задержании и матерились. В результате попыток его жены помешать задержанию сына у нее оказалась порванной одежда и разбился планшет.

При этом отметил, что его сын не попрошайничал, а занимается «театральной деятельностью». Скавронски добавил, что на него составляют протокол об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП (неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию). Мужчина не стал подписывать протокол из-за несогласия с его содержанием.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный прикидывает:

- Крайне любопытно, какие именно строчки из "Гамлета" сработали на слуховом "детекторе" полицаев - ну, как нечто противоправное, нарушающее порядки... Вещица-то Шекспира ведь считается как раз родоначальницей интеллигентства - то есть злоупотребления рефлексией, мышлением не во благо государства и трона, так сказать.

Может быть, вот эти строки?

Тьфу, черт! Проснись, мой мозг! Я где-то слышал,
На представленье, сходном по завязке,
Ошеломлялись живостью игры
И сами сознавались в злодеянье.

Похоже, что у блюстителей порядков социального неравенства срабатывает хватательный рефлекс при виде всего парадоксального. И даже страшно подумать, что было бы, например, с семьёй Воротникова (Вора из Войны), если бы в Чехии полицейские всякий раз забирали бы за их яркие и парадоксальные акции, детей. Впрочем, в этой семье все дети. Но забирают и держат почти в заложниках (коммерции) там, увы, не в данной связи. Ребёнок в больничке (дочку Воротникова сбил автомобиль), а чехи без страховки лечить не хотят: тоже парадокс капитализма, и выставить на улицу травмированного ребёнка нельзя, гуманисты же, и лечить тоже не на что, не местные, да и у нищих бродячих современных художников шаром покати по карманам, оттого и домой просятся в РФ и Путина уже заочно полюбили... Точно к такой же медицине шагает семимильными шагами и Раша. Какие полицаи, такие и эскулапы - тут скоро и забирать в полицию будут за ваш же счёт.

А вообще - дико, конечно. Какое-то озверение и разобщение. Именно то состояние, в котором рассуждения Гамлета обретают актуальность. Полицаи, сами живущие от зарплаты до зарплаты, поголовно приезжие, зависящие от работодателя и дателя жилплощади, ловят только ещё более бедных, попрошайство им мерещится везде, ибо тема для них акутальна, как актуальны для нас слова Гамлета из знаменитого монолога. Вот эти, например:

Боязнь страны, откуда ни один
Не возвращался, не склоняла воли.
Мириться лучше со знакомым злом,
Чем бегством к незнакомому стремиться!
Так всех нас в трусов превращает мысль
И вянет, как цветок, решимость наша
В бесплодье умственного тупика.
Так погибают замыслы с размахом,
Вначале обещавшие успех,
От долгих отлагательств. Но довольно!

Новость по теме:

Сын Вагита Алекперова и дочь Андрея Мельниченко возглавили список богатейших наследников РФ



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к реновации?:
Результаты
Интернет-ТВ
Все началось 25 мая 28 лет назад
Все началось 25 мая 28 лет назад
26.05.2017
БезОбразие РФ (С.Серебряков, М.Калашников, С.Глазьев, Л.Пайдиев)
БезОбразие РФ (С.Серебряков, М.Калашников, С.Глазь...
26.05.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Читаешь "Гамлета" прохожим? Как попрошайку "оприхожим"! (0)
Греф и его Сбербанк, как и Альфа-банк, принципиально отказываются работать в Крыму (0)
Если Украина выплатит долг РФ, ей нечем будет отдавать растущие долги МВФ (2)
Имущество Захарченко-самого-старшего арестовано (2)
Эстония высылает консулов сырьевой империи без объяснения причин (3)
Гей-гейт для Рамзана невольно организовал ни кто иной, как верный Даудов (4)
СПЧ хочет амнистировать мелких правонарушителей к юбилею Октября, а кремль пока не готов (1)
Отчёт не в счёт (5)
Резолюция запрещенного митинга (8)
Поклонская сочла первостепенно необходимым проверить кинокомпанию Учителя, а не виноградники Димона (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Андрей Фетисов Андрей Фетисов: Как надо понимать... публикацию БНКоми о нарушениях при строительстве бассейна?
Максим Калашников Максим Калашников: Чемезов отправил в полет советский вертолет
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Цивилизация смерти - униженные и оскорблённые
Дарья Митина Дарья Митина: Прихoдите завтра
Максим Калашников Максим Калашников: Настоящие сенсации на Архимеде-2017
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss