Президентский протокол для педерастов

Пока его супруг, премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель обсуждал мировые проблемы с другими лидерами на саммите НАТО, бельгийский архитектор Готье Дестне коротал время с первыми леди, пишет Daily Mail. Вместе со спутницами натовских лидеров, включая Меланью Трамп и Брижит Макрон, «первый джентльмен» Люксембурга посетил местные достопримечательности и принял участие в официальной фотосессии.

Ксавье Беттель стал первым европейским лидером-гомосексуалистом, вступившим в брак со своим партнёром.

- Может и хорошо, что нас отовсюду погнали? - задумался главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Хорошо, что Путина жена бросила. А то стояла бы Люда Путина среди каких-нибудь "первых ледей" с яйцами, любимых собачек, плюшевых мишек и пылесосов... И вообще странная манера таскать на деловые мероприятия своих сексуальных партнеров. Не 16-й век, не на месяц уезжают на санях, а на пару дней самолетом. Ну а если кто-то такой уж невероятный мачо, то пару дней можно побыть и в "приподнятом настроении" - потом дома будут только рады...