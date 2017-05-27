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Московский листок

Умер Бжезинский

Опубликовано 27.05.2017 в разделе комментариев 2

Умер Бжезинский

Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Джимми Картера Збигнев Бжезинский скончался в возрасте 89 лет.

По данным издания New York Times, Бжезинский скончался в пятницу по местному времени в одной из больниц Вирджинии. 

Будущий советник президента США и политолог родился в Польше в 1928 году, которую он позже покинул вместе со своим отцом, польским дипломатом, и в конце концов оказался в США, где окончил университет Макгилла и следом получил степень доктора философии в Гарварде.

Бжезинский, как отмечает издание, был известен своим резким отношением к Советскому союзу.

Бжезинский также является автором нескольких известных трудов, переведенных в том числе на русский язык.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
яЙЙя написал 27.05.2017 11:02
Бжезинский помер, но дело его живет:
.
бюджет говноСМИ в России вырастет на 2,5 млрд рублей (http://www.bbc.com/russian/news-40062877), и что-то мне подсказывает, что это позитивно отразится на благополучии, скажем, жыдка Шапиры (так называемого "журналиста Соловьева"), словесный понос которого станет оплачиваться еще щедрее.
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Фашистскую хунту Путина под трибунал!
Василий(4) написал 27.05.2017 10:57
Подохла собака, а как же теперь Путин? Будет его труды изучать для осуществления политики геноцида в оккупированной РСФСР?
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