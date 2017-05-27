Умер Бжезинский

Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Джимми Картера Збигнев Бжезинский скончался в возрасте 89 лет.
По данным издания New York Times, Бжезинский скончался в пятницу по местному времени в одной из больниц Вирджинии.
Будущий советник президента США и политолог родился в Польше в 1928 году, которую он позже покинул вместе со своим отцом, польским дипломатом, и в конце концов оказался в США, где окончил университет Макгилла и следом получил степень доктора философии в Гарварде.
Бжезинский, как отмечает издание, был известен своим резким отношением к Советскому союзу.
Бжезинский также является автором нескольких известных трудов, переведенных в том числе на русский язык.
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яЙЙя написал 27.05.2017 11:02
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бюджет говноСМИ в России вырастет на 2,5 млрд рублей (http://www.bbc.com/russian/news-40062877), и что-то мне подсказывает, что это позитивно отразится на благополучии, скажем, жыдка Шапиры (так называемого "журналиста Соловьева"), словесный понос которого станет оплачиваться еще щедрее.
Василий(4) написал 27.05.2017 10:57