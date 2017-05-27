Умер Бжезинский

Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Джимми Картера Збигнев Бжезинский скончался в возрасте 89 лет.

По данным издания New York Times, Бжезинский скончался в пятницу по местному времени в одной из больниц Вирджинии.

Будущий советник президента США и политолог родился в Польше в 1928 году, которую он позже покинул вместе со своим отцом, польским дипломатом, и в конце концов оказался в США, где окончил университет Макгилла и следом получил степень доктора философии в Гарварде.

Бжезинский, как отмечает издание, был известен своим резким отношением к Советскому союзу.

Бжезинский также является автором нескольких известных трудов, переведенных в том числе на русский язык.