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Московский листок

Готов ли был Дерипаска сменить центр?

Опубликовано 27.05.2017 в разделе комментариев 2

Готов ли был Дерипаска сменить центр?

Газета New York Times утверждает, что российский бизнесмен Олег Дерипаска был готов дать показания в конгрессе США в рамках комитетских расследований "российского вмешательства" в выборы в обмен на неподсудность.

По данным трех анонимных источников издания в конгрессе, предложение Дерипаски сотрудничать с комитетами по разведке сената и палаты представителей конгресса США поступило недавно. В обмен на дачу показаний российский бизнесмен просит полный иммунитет. Как сообщили источники, члены конгресса "отвергли" предложение "из опасений, что соглашение по иммунитету создают сложности для следователей ФБР".

Ранее агентство Associated Press сообщало, что бывший советник избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт десять лет назад работал на Олега Дерипаску с целью продвижения российских интересов на постсоветском пространстве. Дерипаска назвал публикацию клеветой и обратился в суд.

- Хотелось бы, конечно, посмотреть за судебным процессом Дерипаски против AP и NYT, - заметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Но вообще интересный вопрос, насколько быстро олигархи, на которых, собственно, и держится режим, готовы будут его продать? То, что готовы у меня сомнений нет, иначе с чего бы выводились активы за границу, скупалась недвижимость, дети учились бы в заграничных, а не отечественных школах и университетах и так далее. Этот интерес имеет практический смысл - как изменится состояние заводов и нефтепромыслов, если отсечь от них управляющую верхушку, скажем, в ходе обвальной национализации? Есть ли у нынешнего государства структуры, способные эффективно заменить управляющие центры, или придется их создавать на скорую руку, когда ситуация резко изменится?



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Готов. Не готов... написал 27.05.2017 11:50
Дыму без огня не бывает. Пусть кремль теперь своих подозревает.
Ох и разумно же валят путинскую шоблу. Безо всякой ядерной войны.
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Не
Даст написал 27.05.2017 11:31
В обиду дерипаску ротшильд
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