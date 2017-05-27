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Московский листок

Депутаты хотят ограничить общение в мессенджерах

Опубликовано 27.05.2017 в разделе комментариев 0

Депутаты хотят ограничить общение в мессенджерах

Депутаты от «Единой России» Мария Мукабенова и Николай Николаев, а также представитель КПРФ Александр Ющенко внесли в Госдуму законопроект, который обяжет мессенджеры проводить идентификацию пользователей по номеру телефона и отказывать им в обмене сообщениями при несоблюдении этого условия. Документ размещен в базе нижней палаты парламента. 

«Проектом предлагается осуществлять идентификацию пользователей с использованием абонентского номера, на основании договора об идентификации, заключаемого организатором обмена мгновенными сообщениями с оператором связи», — отмечается в пояснительной записке. 

Мессенджеры также предлагается обязать обеспечивать передачу электронных сообщений только тех пользователей сети, которые идентифицированы в порядке, устанавливаемом правительством.

- Я не знаю этих депутатов от "Единой России", но Саша Ющенко в общем нормальный человек, зачем ему слава "Яровой в брюках"? - удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Я понимаю, что операторы теряют деньги, когда люди пользуются мессенджерами и не платят им по завышенным тарифам. Ну так надо что-то делать с тарифной политикой, а не "заряжать" депутатов на идиотские законопроекты. И потом, мессенджер работает не только с телефона, но и с компьютера - какую сим-карту мне в него вставлять и куда? И в смартфоне вообще может не быть сим-карты, а звонок через мессенджер пойдет в зоне wi-fi... Регистрировать фиктивный телефонный номер? На бред похоже, если честно. 



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