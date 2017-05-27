Бжезинский так и не увидел окончательной победы над СССР...

В США в возрасте 89 лет умер известный американский политолог и бывший советник президента США Джимми Картера Збигнев Бжезинский. О кончине отца сообщила в своем Instagram Мика Бжезинская. Центр стратегических и международных исследований, где работал политолог, рассказал о его последней книге, которую он не успел окончить.

"Мой отец тихо ушел в мир иной этой ночью", - сообщила Мика Бжезинская. По данным СМИ, Бжезинский умер в больнице американского штата Вирджиния.

"В течение нескольких месяцев перед смертью Бжезинский работал над финальной книгой, в которой он изучал противоборствующие имперские традиции в Азии и то, как они сказываются на внешней политике в основных странах Евразии", - написал президент Центра стратегических и международных исследований Джон Хамр.

Бжезинский - американский политолог, социолог и государственный деятель польского происхождения. С 1966 по 1968 годы Бжезинский входил в Совет по планированию политики Госдепартамента США, а с 1977 по 1981 годы занимал пост советника по национальной безопасности президента США Джимми Картера. Как напоминает РБК, его докторская диссертация была посвящена формированию тоталитарной системы в СССР, и в Белом доме он, как правило, был сторонником жесткой линии.

Когда советские войска вторглись в Афганистан в 1979 году, Бжезинский поддержал инициативу вооружения афганских повстанцев. На посту советника Картера Бжезинский выступал против сокращения стратегических наступательных вооружений. Главная газета КПСС "Правда" назвала его "врагом политики разрядки".

От редакции: В таких ситуациях можно только помолчать, мы же цивилизованные люди... Однако и приход Трампа, и нынешняя обстановка в УССР и самой Польше - вряд ли были для этого виднейшего антисоветчика чем-то радующим под закат. Может, даже тот постсоветский мир разделённых воюющих республик, который рисовал покойный в качестве лучшего будущего, где "вам будет хорошо" (порознь), уже и не радовал Бжезинского. Откат цивилизации на данном, советском участке суши - проделан колоссальный, междоусобные войны поглотили энергию бывших братских народов. Этому ли радоваться пусть даже очень обиженному на Россию и Советы мстительному поляку? Ведь у порога смерти глядишь на то, что будет жить... Республики же могут воссобраться, а компартии не везде в них запрещены, о чём мечтал покойный... Его продолжают, однако, читать и цитировать наши либерал-политологи в поисках "цивилизованного пути России", но ни там, ни ранее в каких-либо книгах он не сказал чего-либо важнее, чем сделал в Афганистане. А сделал он для убийства СССР там и тогда достаточно. Так что мы просто помолчим, а вот наши читатели могут не пользоваться этой привилегией цивилизации в данном случае. Комментс - ON.

Д.Ч.