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Московский листок

Мединский стал героем исторического анекдота. Причем бородатого...

Опубликовано 28.05.2017 в разделе комментариев 1

путин рейтинг мединский церетели
Мединский стал героем исторического анекдота. Причем бородатого...

Во дворе столичного музея военной формы Российского военного исторического общества в Петроверигском переулке появилась Аллея правителей — скульптурный парк, в котором установили 33 бюста работы Зураба Церетели, передает ТАСС. 

«Впервые в нашей истории мы сможем увидеть последовательно правителей Руси, как они выглядели, прочитать, когда они жили, от Рюрика и до руководителя Временного правительства», — сказал на церемонии открытия министр культуры и председатель РВИО Владимир Мединский. 

Он отметил, что экспозиция будет пополнена, так как история «едина и неделима».

«Оставшиеся бюсты находятся сейчас в изготовлении, и скоро мы их также откроем», — уточнил министр.

От редакции: Я всегда уважал Церетели за умение выставить правителей идиотами, да еще и снять с них за это весьма приличные деньги.

Я так не умею. Ну, продемонстрировать идиотизм властей несложно, они всегда сами в этом подыгрывают. Но вот еще и чтоб платили...

Это у него давно получается, вот возьмем хоть "хер в чалме" на Тишинке, возведенный в память о русско-грузинской дружбе.

И ведь не снесешь, хоть той дружбе уже "хер настал". Так и стоит. Торчит то есть.

Путин тоже хорош необычайно.

Думаю, и в этом образе еще изваяет, со #сказочноебали на груди...

Но больше всех досталось, конечно, Лужкову. Тот просто какая-то жертва монументального искусства.

Собственно, и анекдот (то есть бывальщина, ставшая легендой) тоже про Лужкова.

Все знают, что торговый центр на Менежной строился без проекта. То есть проект был, но по мере разных открытий по ходу реализации - то речку откопают, то ветку метро - первоначальный план радикально менялся. Число ярусов сократилось, например, с 5 до 3. И смета тоже с миллиарда долларов усохла до 140 миллионов или около того, память уже изменяет.

И вот во время строительства, на одном из этапов случилась большая комиссия во главе с Лужковым. И на ней Церетели изложил план - вместо балясин на парапете, который окормляет речку вдоль Александровского сада (сначала хотели просто пустить натуральную речку, но когда трубу вскрыли, то нюхнули и решили закрыть опять и пустить воду из водопровода) - так вот, вместо балясин поставить статуи столичных градоначальников, от Юрия Долгорукого до Юрия Лужкова.

Лужков представил себя балсяиной, на голову которой положен массивный парапет, и сказал:

- Зураб, ты о... (дальше версии произнесенного слова расходятся)

И предложил парапет оставить в покое, но изваять медведя - "Вот такого!" И показал, как меведь должен стоять.

Церетели изваял именно так, и можно считать эту статую еще одним памятником Лужкову авторства великого скульптора.

Но, как видим, идея создать ряд властителей не оставила скульптора, и он нашел заказчика в лице Мединского.

Правда, уже без авангарда, а вполне натуралистично - чуть не сказал "реалистично", но какой может быть реализм в изображениях людей, портретов которых до нас не дошло?

Опять же, как можно понять, образы нескольких последних правителей Церетели обещал создать потом. Видимо, чтобы не слишком льстить оригиналу и не смешить тем самым публику. Опять же как ставить Путина, до Медведева или после? Или в двух экземплярах - один в кимоно, а другой в ластах?

Может, уговорить Мединского оплатить авансом?

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



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Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
В Грузию бы его отправить бюсты устанавливать ...
за счет грузинского народа написал 28.05.2017 00:07
.
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