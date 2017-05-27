Потоп на Ставрополье проходит без участия казачьих дружин, наделённых немалыми полномочиями

В Ставропольском крае резко увеличилось число подтопленных домов. Следственный комитет сообщил о гибели двух человек в Минеральных водах, начав проверку по этому поводу. В регионе объявлена ЧС федерального масштаба.
"В пятницу при обследовании участка СНТ "Автомобилист" местными жителями обнаружены тела 52-летнего мужчины и 57-летней женщины, проживавших в одном из домовладений данного общества", - цитирует РИА "Новости" сообщение СУ СК по региону.
Спасатели тем временем рапортовали о резком росте числа подтопленных домов и участков: за сутки оно выросло вчетверо и достигло 1800, передает "Интерфакс". На подтопленных территориях проживает около 5,5 тысячи человек.
Также было подтоплено более 2,7 тыс. придомовых территорий в 15 населенных пунктах региона.
По данным на утро субботы, было отселено более 2 тыс. человек, в том числе более тысячи детей, из которых 145 находятся в пунктах временного размещения. Проводится работа по отправке более 100 детей в детские оздоровительные лагеря, более 200 пожилых людей и людей с ограниченными возможностями - в санатории и пансионаты.
Также осуществляется доставка корма сельскохозяйственным животным, из зоны подтопления эвакуированы более 800 голов крупного рогатого скота.
На всей территории Ставропольского края введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.
От редакции: Ну и где же, где всё это хвалёное казачество, которое было только что наделено на местном уровне недюжинными полномочиями? Стрелять по врагам России, конечно, проще в казачьих патрулях во время дежурства и после... Но вот принять в эвакуации "мужичья" участие - нет, недостойное таких благородных сынов отечества дело! Миллионеры... Это вот в Кущёвке, там казаку было где разгуляться, а как потоп - так уж пусть эти реформированные из советских социальные структурки пусть суетятся. А где вся эта миллионерская сволочь, которая в казачьих чинах расселась на ЖКХ, спорт и прочие шматы бюджета?
Как на Кубани там, что ли? Где вице-губернатор по делам казачества, физической культуре и спорту, атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда указал в декларации доход в размере 2,63 млн руб., его супруга заработала 167,4 тыс. руб. Юрий Бурлачко, занимающийся внутренней политикой, также заработал около 2,5 млн руб. Жена чинвоника пополнила бюджет семьи на 997,3 тыс. руб. А Сергей Усенко, курирующий имущественные отношения, природные ресурсы края и развитие курортов, указал в декларации доход в сумме 2,53 млн руб., его жена — 1,2 млн руб. Вице-губернатор, отвечающий за ТЭК и ЖКХ Андрей Алексеенко заработал в 2015г. 1,75 млн руб.
Сергей Усенко, курирующий имущественные отношения, природные ресурсы края и развитие курортов, указал в декларации доход в сумме 2,53 млн руб., его жена — 1,2 млн руб. Вице-губернатор, отвечающий за ТЭК и ЖКХ Андрей Алексеенко заработал в 2015г. 1,75 млн руб.
Подробнее на РБК:
http://kuban.rbc.ru/krasnodar/06/06/2016/57556dab9a794707be3cb0ea
Д.Ч.
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Григорьич написал 27.05.2017 16:30
Тут надо иметь в виду, что для казаков обращение "мужик" унизительно.
Многие казаки в хозяйстве использовали наемный труд батраков - мужиков. Потому, может быть, казаки были так беспощадны в карательно-репрессивных акциях.