Потоп на Ставрополье проходит без участия казачьих дружин, наделённых немалыми полномочиями

В Ставропольском крае резко увеличилось число подтопленных домов. Следственный комитет сообщил о гибели двух человек в Минеральных водах, начав проверку по этому поводу. В регионе объявлена ЧС федерального масштаба.

"В пятницу при обследовании участка СНТ "Автомобилист" местными жителями обнаружены тела 52-летнего мужчины и 57-летней женщины, проживавших в одном из домовладений данного общества", - цитирует РИА "Новости" сообщение СУ СК по региону.

Спасатели тем временем рапортовали о резком росте числа подтопленных домов и участков: за сутки оно выросло вчетверо и достигло 1800, передает "Интерфакс". На подтопленных территориях проживает около 5,5 тысячи человек.

Также было подтоплено более 2,7 тыс. придомовых территорий в 15 населенных пунктах региона.

По данным на утро субботы, было отселено более 2 тыс. человек, в том числе более тысячи детей, из которых 145 находятся в пунктах временного размещения. Проводится работа по отправке более 100 детей в детские оздоровительные лагеря, более 200 пожилых людей и людей с ограниченными возможностями - в санатории и пансионаты.

Также осуществляется доставка корма сельскохозяйственным животным, из зоны подтопления эвакуированы более 800 голов крупного рогатого скота.

На всей территории Ставропольского края введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

От редакции: Ну и где же, где всё это хвалёное казачество, которое было только что наделено на местном уровне недюжинными полномочиями? Стрелять по врагам России, конечно, проще в казачьих патрулях во время дежурства и после... Но вот принять в эвакуации "мужичья" участие - нет, недостойное таких благородных сынов отечества дело! Миллионеры... Это вот в Кущёвке, там казаку было где разгуляться, а как потоп - так уж пусть эти реформированные из советских социальные структурки пусть суетятся. А где вся эта миллионерская сволочь, которая в казачьих чинах расселась на ЖКХ, спорт и прочие шматы бюджета?

Как на Кубани там, что ли? Где вице-губернатор по делам казачества, физической культуре и спорту, атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда указал в декларации доход в размере 2,63 млн руб., его супруга заработала 167,4 тыс. руб. Юрий Бурлачко, занимающийся внутренней политикой, также заработал около 2,5 млн руб. Жена чинвоника пополнила бюджет семьи на 997,3 тыс. руб. А Сергей Усенко, курирующий имущественные отношения, природные ресурсы края и развитие курортов, указал в декларации доход в сумме 2,53 млн руб., его жена — 1,2 млн руб. Вице-губернатор, отвечающий за ТЭК и ЖКХ Андрей Алексеенко заработал в 2015г. 1,75 млн руб.

Вице-губернатор по делам казачества, физической культуре и спорту, атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда указал в декларации доход в размере 2,63 млн руб., его супруга заработала 167,4 тыс. руб. Юрий Бурлачко, занимающийся внутренней политикой, также заработал около 2,5 млн руб. Жена чинвоника пополнила бюджет семьи на 997,3 тыс. руб.



Сергей Усенко, курирующий имущественные отношения, природные ресурсы края и развитие курортов, указал в декларации доход в сумме 2,53 млн руб., его жена — 1,2 млн руб. Вице-губернатор, отвечающий за ТЭК и ЖКХ Андрей Алексеенко заработал в 2015г. 1,75 млн руб.



Подробнее на РБК:

http://kuban.rbc.ru/krasnodar/06/06/2016/57556dab9a794707be3cb0ea

Д.Ч.

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