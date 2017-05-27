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Московский листок

ФИФА отобрала у России Забиваку

Опубликовано 27.05.2017 в разделе комментариев 1

ФИФА отобрала у России Забиваку

Международная федерация футбола (ФИФА) отобрала права на товарный знак чемпионата мира по футболу 2018 года у Российского футбольного союза (РФС), информирует Mash.

Российская сторона подала заявку на регистрацию бренда во время проведения заявочной компании, пообещав передать права на него Международной федерации футбола в 2009 году. Однако данный договор не был соблюдён и товарный знак был зарегистрирован на РФС.

Решение о возвращении товарного знака ФИФА приняла в конце 2016 года, в процессе выявления контрафактной сувенирной продукции с использованием логотипа заявки. В данный момент документы на бренд находятся в стадии перерегистрации.



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Всего комментариев к статье: 1
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noper написал 27.05.2017 17:07
и Красаву отберите !! бойкотируйте карлика !
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