ФИФА отобрала у России Забиваку

Международная федерация футбола (ФИФА) отобрала права на товарный знак чемпионата мира по футболу 2018 года у Российского футбольного союза (РФС), информирует Mash.

Российская сторона подала заявку на регистрацию бренда во время проведения заявочной компании, пообещав передать права на него Международной федерации футбола в 2009 году. Однако данный договор не был соблюдён и товарный знак был зарегистрирован на РФС.

Решение о возвращении товарного знака ФИФА приняла в конце 2016 года, в процессе выявления контрафактной сувенирной продукции с использованием логотипа заявки. В данный момент документы на бренд находятся в стадии перерегистрации.