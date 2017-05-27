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Московский листок

Путин поприветствовал съезд зюгановцев, а папа Зю на выборы уже не надеется

Опубликовано 27.05.2017 в разделе комментариев 0

кпрф революция силовигархия
Путин поприветствовал съезд зюгановцев, а папа Зю на выборы уже не надеется

Зюганов заявил о возможности победы коммунистов при росте "революционных настроений". На съезде партии, где зачитали приветствие президента Владимира Путина, бессменный лидер коммунистов призвал "более энергично бороться на улице". О возможном выдвижении кандидатом в президенты речи пока не было, отмечает ТАСС.

17-й съезд КПРФ начал работу в Москве в субботу. На сайте Кремля к его началу обнародовали приветствие Владимира Путина. Тот отметил верность коммунистов своим идеалам и похвалил их "взвешенный, деловой подход" в дискуссиях о решении проблем.

При этом на самом съезде глава КПРФ Зюганов выступил с рядом примечательных заявлений. Так, он отметил, что участие в выборах - это возможность для пропаганды идей и привлечения сторонников, но делать ставку исключительно на это "наивно". По его мнению, президентские выборы в 2018 году "будут проходить в условиях роста общественного недовольства и отчуждения от власти", а "правящим кругам придется наращивать административный пресс", цитирует ТАСС. "Победу они принесут лишь тогда, когда в обществе вырастут революционные настроения", - сказал Зюганов.

Он подчеркнул, что сейчас КПРФ должна резко активизировать работу, "быть в авангарде протестного движения, активнее использовать участие в выборах для наращивания влияния, пропаганды программ и идей, привлечения новых сторонников".

Впрочем, свои будущие протесты коммунисты, как следует из слов Зюганова, хотят противопоставить неправильным антикоррупционным протестам, которые вдохновляет антикоррупционными расследованиями Алексей Навальный. "Оранжевые" оппозиционеры лишь используют антикоррупционную риторику для возвращения страны к недобрым временам Ельцина и Гайдара, - цитирует Зюганова "Интерфакс". - Зажимая нас, власть открывает клапан самым разрушительным, фашиствующим силам".

От редакции: Золотые и верные слова - коммунисты могут победить только в результате революции. Папа Зю вообще на всех почти съездах выступает красиво - про бонапартизм выступление его нам понравилось когда-то так, что стали работать на "быструю революцию" самозабвенно . Но не надо путать ЦК КПРФ с революционными коммунистами. Относительно КПРФ ни у кого нет давно иллюзий: парламентский коллаборационизм, продажа депутатских мест крупной буржуазии, поддержка реакционных законов, оппортунизм и мракобесие, вот что вписала в историю постсоветской России под своим именем фракция КПРФ. Но и на такие услуги падает спрос - в следующую Думку КПРФ не пролезет уже. Так что - "тольк революция", вот плут, всё он чует!

Да, какие-то рядовые коммунисты, возможно, при революционной ситуации примкнут к тем, кто пойдёт на штурм власти - но пойдёт (и тут хитрюга Зюганов снова угадал) не через Госдуру, конечно же. Но Зюгановых там не будет и близко - они давно "в шоколаде", близки к олигархии, сами миллионеры, и их-то вполне устраивает путинизм. Но чтоб маленько пошантажировать благодетеля, который дал съезду напутствие (вы воображаете себе напутствие Николая-2 съезду РСДРПб?!!) - надо понагнать туч к выборам, Народный референдум вспомнить, в общем, в духе капиталистической конкуренции "покошмарить" кормящую руку. Ну, а там - глядишь, подвернётся случай написать "пильмо Зиновьева и Каменева" накануне революционных событий, и рука ещё погладит... правда, уже в эмиграции, в лучшем случае. "А помните, Владимир Владимирович? Да помню, Ген, помню, ты молодец был, но что мы могли тогда сделать? предательство армии..."

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