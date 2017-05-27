Крымского моста не будет, а вместо него построят китайский тоннель?

Китайские инвесторы заинтересовались проектом строительства тоннеля в Крым, через Керченский пролив, заявил министр экономического развития республики Андрей Мельников. По словам чиновника, власти региона будут обсуждать этот вопрос с компаниями из КНР.

«Те технологии, которые могут китайские предприниматели предложить, они говорят, что могут это сделать с достаточно скромными затратами», — сказал Мельников.

Министр также добавил, что компании из Китая уже задействованы в строительстве нового аэропорта в Симферополе. «Китайских товарищей интересует инфраструктура, потому что это большие объемы потенциальных инвестиций», — пояснил он.

Ранее Евразийский деловой совет предложил крымским властям одновременно с мостом через Керченский пролив создать тоннель. Строительство предполагалось финансировать за счет частных инвестиций, проезд по нему хотели сделать платным.

- Что-то я уже ничего не понимаю, - заметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - На этапе обсуждения возникал проект строительства тоннеля, и именно китайскими товарищами. Они предлагали сделать тоннельбыстрей и гораздо дешевле, чем мост. Но уважаемые товарищи специалисты убедительно доказали, что мост - лучше! А тоннель почему-то не получится... Так что, врали буржуазные спецы, получится на самом деле? Зато и время упущено, и денежки народные потрачены на мост... И вот же вопрос еще - как это тоннель станет платным, если прямо над ним будет бесплатный такой зачечательный мост? Или мост будет такой замечательный, что лучше заплатить деньги и проехать по тоннелю? И даже казенных денег не нужно, и так окупится... Нет, я реально очень хочу разъяснений!