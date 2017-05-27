Крымского моста не будет, а вместо него построят китайский тоннель?

Китайские инвесторы заинтересовались проектом строительства тоннеля в Крым, через Керченский пролив, заявил министр экономического развития республики Андрей Мельников. По словам чиновника, власти региона будут обсуждать этот вопрос с компаниями из КНР.
«Те технологии, которые могут китайские предприниматели предложить, они говорят, что могут это сделать с достаточно скромными затратами», — сказал Мельников.
Министр также добавил, что компании из Китая уже задействованы в строительстве нового аэропорта в Симферополе. «Китайских товарищей интересует инфраструктура, потому что это большие объемы потенциальных инвестиций», — пояснил он.
Ранее Евразийский деловой совет предложил крымским властям одновременно с мостом через Керченский пролив создать тоннель. Строительство предполагалось финансировать за счет частных инвестиций, проезд по нему хотели сделать платным.
- Что-то я уже ничего не понимаю, - заметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - На этапе обсуждения возникал проект строительства тоннеля, и именно китайскими товарищами. Они предлагали сделать тоннельбыстрей и гораздо дешевле, чем мост. Но уважаемые товарищи специалисты убедительно доказали, что мост - лучше! А тоннель почему-то не получится... Так что, врали буржуазные спецы, получится на самом деле? Зато и время упущено, и денежки народные потрачены на мост... И вот же вопрос еще - как это тоннель станет платным, если прямо над ним будет бесплатный такой зачечательный мост? Или мост будет такой замечательный, что лучше заплатить деньги и проехать по тоннелю? И даже казенных денег не нужно, и так окупится... Нет, я реально очень хочу разъяснений!
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Их есть у меня! написал 27.05.2017 20:05
Курт 8 написал 27.05.2017 20:04
Шо тебе не нравится в госдеповском интернете?
Бандеры утомили? Ну так вали в свой чебурнет
яЙЙя написал 27.05.2017 19:59
Богема написал 27.05.2017 19:47
Ответ, увы, предельно прост.
Тоннель у них для Вас, Баранов,
А для Калашникова - мост.
аНЦЕЛЮ написал 27.05.2017 19:46
нРБЕР, СБШ, ОПЕДЕКЭМН ОПНЯР.
рНММЕКЭ С МХУ ДКЪ бЮЯ, аЮПЮМНБ,
ю ДКЪ йЮКЮЬМХЙНБЮ √ ЛНЯР.
Э То что ?! написал 27.05.2017 19:40
МУЖИКИ,ГОНИТЕ БАНДЕРОВСКУЮ ТВАРЬ С ЭТОГО САЙТА! ЕСЛИ СЕБЯ УВАЖАЕТЕ. ТВАРЬ ЗАСРАЛА ВСЕ ВЕТКИ. ВЫ ЖЕ САМИ ВСЁ ВИДИТЕ!!!
ЕЙ ЛЕТ 30-35...УВАЖАЙТЕ СЕБЯ. НЕ ВСТУПАЙТЕ С НЕЙ В "ДИСКУССИИ"!МИНУСУЙТЕ ЕЁ И МОЧИТЕ ВСЕМИ ВОЗМОЖНЫМИ СПОСОБАМИ...
Всякие там Курт, Курт2, йй-44-йй, Вытиратели Очка,А.,"плохая новость", "НЕ ПОНЯЛ" и подобное,"Хронолог.", "Вот нарисуется","--++--+-+-+-+-+-+-", Похреннам, всякие Нордманы, Веселун,йй-99-йй -и прочие подобные нумера, это ТО, Пафнутий, скотовед, Сталкер, СтарЧе,15426378, "жоповеду" и прочие- это света. Возможны иные псевдоники..Часто вместо Ника словосочетания, МЕЖДОМЕТИЯ и прочие выссыки. Гоните его к хренам. Он же бадхед. Он же 9-й-9, 99-й-99, 77-й-77, -+--++--+-+-+-+-+-+-+-+-+- и др. Днюет и ночует здесь...
Телевизионщики, конечно, подстилки...Но, давайте без мерзких бандеровцев разбираться в своих делах. Гоните нах*р эту- Свету мерзкого и подлого скота, каклобандеру.
Да, пластинка про Украину заезжена.Это так. Но, ты, какло, з а е б а л о куда как больше! Пшла нах*р, м*разь...
Где ты видишь фашизм, уродио? Тебе 1000-чи раз говорили, что тебе здесь не рады...Тебя-в двери, ты лезешь в форточку...
Вежливого языка ты не понимаешь. Засрала все подряд. Ты думаешь -уйдешь безнаказанным за нескольколетнее свое обсиралово?
Ошибаешься. Технически вычислить тебя довольно несложно. Думаю, что это уже сделано...даже.
Так что, попрыгай еще немножко, д ебил.
ТФК написал 27.05.2017 19:38
Ведь колода всегда находиться в руках ШУЛЕРА
Все , что добивает Россию , миру на пользу написал 27.05.2017 19:36
Украине пригодится. И Китаю. После исчезновения России.
К тому же по тоннелю легче и быстрее будет бежать на метерик от бандеровцев.
Курт 8 написал 27.05.2017 19:28
Китай предлагает Рассее новые технологии!
Этой сцупурдежаве! Китай, Карл!)))))
Курт 8 написал 27.05.2017 19:08
Так вот, батута тоже не будет
Денег нет но вы держитесь там )))
И хорошего настроения, ага ))))
Левон Казарян написал 27.05.2017 19:08