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Московский листок

Крымского моста не будет, а вместо него построят китайский тоннель?

Опубликовано 27.05.2017 в разделе комментариев 11

керчь мост дороги
Крымского моста не будет, а вместо него построят китайский тоннель?

Китайские инвесторы заинтересовались проектом строительства тоннеля в Крым, через Керченский пролив, заявил министр экономического развития республики Андрей Мельников. По словам чиновника, власти региона будут обсуждать этот вопрос с компаниями из КНР.

«Те технологии, которые могут китайские предприниматели предложить, они говорят, что могут это сделать с достаточно скромными затратами», — сказал Мельников. 

Министр также добавил, что компании из Китая уже задействованы в строительстве нового аэропорта в Симферополе. «Китайских товарищей интересует инфраструктура, потому что это большие объемы потенциальных инвестиций», — пояснил он. 

Ранее Евразийский деловой совет предложил крымским властям одновременно с мостом через Керченский пролив создать тоннель. Строительство предполагалось финансировать за счет частных инвестиций, проезд по нему хотели сделать платным.

- Что-то я уже ничего не понимаю, - заметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - На этапе обсуждения возникал проект строительства тоннеля, и именно китайскими товарищами. Они предлагали сделать тоннельбыстрей и гораздо дешевле, чем мост. Но уважаемые товарищи специалисты убедительно доказали, что мост - лучше! А тоннель почему-то не получится... Так что, врали буржуазные спецы, получится на самом деле? Зато и время упущено, и денежки народные потрачены на мост... И вот же вопрос еще - как это тоннель станет платным, если прямо над ним будет бесплатный такой зачечательный мост? Или мост будет такой замечательный, что лучше заплатить деньги и проехать по тоннелю? И даже казенных денег не нужно, и так окупится... Нет, я реально очень хочу разъяснений!



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Всего комментариев к статье: 11
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... Нет, я реально очень хочу разъяснений!
Их есть у меня! написал 27.05.2017 20:05
Китайская мудрость гласит: ''Если враг повержен изнутри, захватывай его земли. Если враг повержен извне, завладей его народом. Если поражение внутри и снаружи, то забирай все государство''. Есть сомнения в том, что так оно и будет?!
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Re: Э То что ?!
Курт 8 написал 27.05.2017 20:04
Это истерика че ле? Давай еще!
Шо тебе не нравится в госдеповском интернете?
Бандеры утомили? Ну так вали в свой чебурнет
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(без названия)
яЙЙя написал 27.05.2017 19:59
"Нет, я реально очень хочу разъяснений!" - тов.Баранов! Скажу по секрету: в сухом остатке не будет ни моста, ни тоннеля... просто нужно еще немного подождать, чтобы это понять.
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(без названия)
Богема написал 27.05.2017 19:47
Хоть может показаться странным -
Ответ, увы, предельно прост.
Тоннель у них для Вас, Баранов,
А для Калашникова - мост.
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(без названия)
аНЦЕЛЮ написал 27.05.2017 19:46
уНРЭ ЛНФЕР ОНЙЮГЮРЭЯЪ ЯРПЮММШЛ
нРБЕР, СБШ, ОПЕДЕКЭМН ОПНЯР.
рНММЕКЭ С МХУ ДКЪ бЮЯ, аЮПЮМНБ,
ю ДКЪ йЮКЮЬМХЙНБЮ √ ЛНЯР.
Ответить
Света под разными никами шат, хисторс, ха ха и пр.,должна быть сцаными тряпками прогоняяема с сайта!
Э То что ?! написал 27.05.2017 19:40
Не кормите бандеровского тролля.
МУЖИКИ,ГОНИТЕ БАНДЕРОВСКУЮ ТВАРЬ С ЭТОГО САЙТА! ЕСЛИ СЕБЯ УВАЖАЕТЕ. ТВАРЬ ЗАСРАЛА ВСЕ ВЕТКИ. ВЫ ЖЕ САМИ ВСЁ ВИДИТЕ!!!
ЕЙ ЛЕТ 30-35...УВАЖАЙТЕ СЕБЯ. НЕ ВСТУПАЙТЕ С НЕЙ В "ДИСКУССИИ"!МИНУСУЙТЕ ЕЁ И МОЧИТЕ ВСЕМИ ВОЗМОЖНЫМИ СПОСОБАМИ...
Всякие там Курт, Курт2, йй-44-йй, Вытиратели Очка,А.,"плохая новость", "НЕ ПОНЯЛ" и подобное,"Хронолог.", "Вот нарисуется","--++--+-+-+-+-+-+-", Похреннам, всякие Нордманы, Веселун,йй-99-йй -и прочие подобные нумера, это ТО, Пафнутий, скотовед, Сталкер, СтарЧе,15426378, "жоповеду" и прочие- это света. Возможны иные псевдоники..Часто вместо Ника словосочетания, МЕЖДОМЕТИЯ и прочие выссыки. Гоните его к хренам. Он же бадхед. Он же 9-й-9, 99-й-99, 77-й-77, -+--++--+-+-+-+-+-+-+-+-+- и др. Днюет и ночует здесь...
Телевизионщики, конечно, подстилки...Но, давайте без мерзких бандеровцев разбираться в своих делах. Гоните нах*р эту- Свету мерзкого и подлого скота, каклобандеру.
Да, пластинка про Украину заезжена.Это так. Но, ты, какло, з а е б а л о куда как больше! Пшла нах*р, м*разь...
Где ты видишь фашизм, уродио? Тебе 1000-чи раз говорили, что тебе здесь не рады...Тебя-в двери, ты лезешь в форточку...
Вежливого языка ты не понимаешь. Засрала все подряд. Ты думаешь -уйдешь безнаказанным за нескольколетнее свое обсиралово?
Ошибаешься. Технически вычислить тебя довольно несложно. Думаю, что это уже сделано...даже.
Так что, попрыгай еще немножко, д ебил.
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(без названия)
ТФК написал 27.05.2017 19:38
Последнее время я все больше верю что дважды два не ПЯТЬ и даже ее ШЕСТЬ. Правильный ответ 21 (очко).
Ведь колода всегда находиться в руках ШУЛЕРА
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(без названия)
Все , что добивает Россию , миру на пользу написал 27.05.2017 19:36
Тоннель и мост в том числе.
Украине пригодится. И Китаю. После исчезновения России.
К тому же по тоннелю легче и быстрее будет бежать на метерик от бандеровцев.
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Те технологии, которые могут китайские предприниматели предложить...
Курт 8 написал 27.05.2017 19:28
Это прелестно!
Китай предлагает Рассее новые технологии!
Этой сцупурдежаве! Китай, Карл!)))))
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Не будет ни моста ни тоннеля
Курт 8 написал 27.05.2017 19:08
Шо там Рогозин говорил про батут?
Так вот, батута тоже не будет
Денег нет но вы держитесь там )))
И хорошего настроения, ага ))))
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(без названия)
Левон Казарян написал 27.05.2017 19:08
Идея туннеля пробивает себе путь помимо провального моста.
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