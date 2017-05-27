Старейшая актриса России скончалась в возрасте 103 лет

Театральная актриса Варвара Шурховецкая, до конца жизни работавшая в театре, скончалась в Ростове в возрасте 103 лет. Шурховецкая играла на сцене еще в годы Великой Отечественной войны. С фронтовой труппой она дала более трех тысяч концертов и спектаклей.

Варвара Шурховецкая родилась 17 декабря 1913 года в Пятигорске Ставропольского края. В 1924 году вместе с родителями переехала в Краснодар, где окончила девять классов. В 1930 году семья переехала в Ростов-на-Дону.

Актриса работала с 1934 года в ТЮЗ, затем — в Театре Красной армии СКВО до 1948 года, с 1948 по 1957 году — в Ростовском театре комедии, затем работала в театре драмы им. М. Горького.