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Московский листок

Старейшая актриса России скончалась в возрасте 103 лет

Опубликовано 27.05.2017 в разделе комментариев 1

Старейшая актриса России скончалась в возрасте 103 лет

Театральная актриса Варвара Шурховецкая, до конца жизни работавшая в театре, скончалась в Ростове в возрасте 103 лет. Шурховецкая играла на сцене еще в годы Великой Отечественной войны. С фронтовой труппой она дала более трех тысяч концертов и спектаклей. 

Варвара Шурховецкая родилась 17 декабря 1913 года в Пятигорске Ставропольского края. В 1924 году вместе с родителями переехала в Краснодар, где окончила девять классов. В 1930 году семья переехала в Ростов-на-Дону. 

Актриса работала с 1934 года в ТЮЗ, затем — в Театре Красной армии СКВО до 1948 года, с 1948 по 1957 году — в Ростовском театре комедии, затем работала в театре драмы им. М. Горького.



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Всего комментариев к статье: 1
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Уходит эпоха...
Григорьич написал 27.05.2017 19:33
Земной поклон актрисе. И, говорят, в таком случае полагаются овации.
Не знаю. Не видел ее на сцене.
Но примечателен возраст - 103 года. Примерно столько же прожил легендарный В.Зельдин...
Наверное, они действительно играли от души, делясь своими чувствами и мыслями.
Это только в экономике отдавая другим - беднеешь. А в искусстве (как и в науке) - взаимно обогащаешься.
Добрая память - и Человеку, и актрисе.
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