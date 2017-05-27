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Московский листок

По меркам Слюняева-Албина, "Зенит-Арена" не такой уж дорогой стадион

Опубликовано 27.05.2017 в разделе комментариев 0

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По меркам Слюняева-Албина, "Зенит-Арена" не такой уж дорогой стадион

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин назвал "Зенит-Арену" не таким уж дорогим стадионом. Об этом он заявил в интервью "АиФ". Объективная оценка, также озвученная ответственным за стройку представителем мэрии, осталась прежней - 43 млрд рублей. Ранее издание "Фонтанка" и политик Алексей Навальный называли ее заниженной на 5 млрд, Навальный за это удостоился эпитетов вроде "мелкий прохиндей" и "брехливый автор".

С первых строк интервью Албин подчеркивает, что свою работу исполнял ретиво: "В августе, когда было принято решение о смене генерального подрядчика, практически жить сюда переехал". Итог, по его словам, таков: "Нет, никаких несчастий. Мне стадион очень нравится… Для меня лично стадион - часть жизни. Я трепетно люблю его и уверен, что настанет день и час, когда плохая история канет в Лету, а у Петербурга появится предмет для гордости".

Когда корреспондент "АиФ" назвал стадион самым дорогим в мире, Албин ответил: "Это стереотип. Заблуждение. Если прикинуть затраты на одно кресло или на один квадратный метр - а площадь объекта, на всякий случай, 285 тысяч "квадратов" - цену получим вполне адекватную. Не такой уж он и дорогой, как кажется.

По его словам, сэкономить можно было "за счет более точных проектных решений и времени". "12 лет (стройки) - это, конечно, долго, а каждое перепроектирование - новые расходы времени и средств", - заявил вице-губернатор.

ролике Навального о "Зенит-Арене", опубликованном 27 апреля, оппозиционер рассказывает, что на строительство стадиона было потрачено 48 миллиардов рублей, а не 43, как заявляли чиновники. Также Навальный указывает на множественные недоделки, в том числе протекающую крышу, неработающий механизм выдвижного поля, отходящие от него куски газона. Причиной всего этого, по мнению оппозиционера, является коррупция.

Администрация Санкт-Петербурга в 2016-м году в июле расторгла контракт с «Инжтрансстрой-СПб», генподрядчиком строительства стадиона «Зенит Арена», говорится в поступившем РБК сообщении администрации вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина.

«В течение последнего года все требования генерального подрядчика, компании «Трансстрой», сводились к трем основным идеям: мы не успеваем построить стадион в срок, дайте еще денег, и не надо нас контролировать», — говорится в сообщении. Как утверждается в тексте, генподрядчик показывал «низкие темпы производства работ, крайне низкую динамику освоения лимитов финансирования, отсутствие надлежащей и оперативной реакции на предписания заказчика, неоправданную волокиту при принятии управленческих, технических и производственных решений, низкую мобилизацию трудовых ресурсов и низкую культуру производства, плохое качество работ». Это и стало поводом для решения о расторжении контракта.

Санкт-Петербург будет готов к Кубку конфедераций 2017 года и чемпионату мира по футболу 2018 года, подчеркивается в сообщении.

Изначально Смольный планировал построить объект к 2009 году, заключив в 2007 году контракт на 6,7 млрд руб. с первым генподрядчиком – петербургской компанией «Авант». Однако после уточнения сметы подрядчиком Главгосэкспертиза согласовала стоимость строительства стадиона в 23,7 млрд руб., при этом изначально запрошенная сумма – 45 млрд руб.– была урезана под давлением Смольного.

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