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Московский листок

Поведение депутата Поклонской напоминает повадки рэкетирши

Опубликовано 28.05.2017 автором Александр Головенко в разделе комментариев 0

цензура царь поклонская
Поведение депутата Поклонской напоминает повадки рэкетирши

Чтение для богов, товарищи. В минувшую пятницу главная думская борцунья с коррупцией Наталья Поклонская выступила с очередным разоблачительным почином.

Она оповестила широкую общественность, что инициировала новую серию проверок киностудии режиссера А.Учителя, который никак уже не может доснять свою бессмертную «Матильду».

- Я рассматриваю обращения граждан, в связи с чем мною подготовлены депутатские запросы во все компетентные органы, - заявила знатная «единоросска» ошарашенному корреспонденту «Интерфакса». - Проводится проверка по факту нарушения прав, религиозных чувств верующих и, в частности, по бюджетным деньгам, которые были выделены на финансирование этого фильма.

В общем, наша высоконравственная девушка и дальше будет добиваться, чтобы «исторический блокбастер» о романтических отношениях 22-летнего цесаревича Николая и молоденькой придворной балерины Матильды Кшесинской не увидел свет. А почему?

О причинах, наверно, наслышаны даже на Марсе. Поскольку бывший царь Николай II в 2000-м году был причислен к лику святых, следовательно, он и до женитьбы в 1894 г. на принцессе Алисе Гессенской (Александре Фёдоровне) не имел права вступать в интимно-половые отношения с посторонними девицами.

Тем более, с какими-то кардебалетками. А если вступал – тем хуже для нас. Рассказывать об их экстазах в кино – значит, «нарушать религиозные чувства верующих».

А этого Наталья Владимировна никак допустить не может, возможно, почувствовав себя главной попадьей страны.

Чтобы не допустить явления «Матильды» к народу, с ноября прошлого года она и бомбит отечественные правоохранительное органы. И первым делом – своего бывшего большого босса генпрокурора Ю.Чайку.

Особой вехой тат значится ее январская статья в ЖЖ «Создатели фильма «Матильда» могут быть привлечены к уголовной ответственности». Не хило правда для девушки, которая провозгласила себя православной верующей?

Она так и заявила от всех-превсех: «Фильм «Матильда. Тайна дома Романовых», называемый историческим блокбастером, является оскорблением религиозных чувств православных верующих».

Причем, кина этого она не видела и не собирается «мараться» его просмотром. Ну, вы помните ту всемирно-историческую фразу: «Не читал, но осуждаю»

Что же наша блюстительница морали инкриминирует создателям ленты? Составов преступлений хватило бы на половину обитателей Бутырки.

Тут тебе и клевета, и нарушение неприкосновенности частной жизни почившего государя императора, и незаконное собирание и распространения сведений, составляющих его личную и семейную тайну. А еще нарушение тайны его переписки, почтовых и иных сообщений. Плюс оскорбление как представителя власти.

И все эти страсти-мордасти, напоминаю, о давно почившем царе. Ну и что? Выпускницу харьковской школы милиции это не смущает. Она так и утверждает: «Сегодня неприкосновенность частной жизни признается объектом гражданских прав и защищается в судебном порядке. Тот факт, что Николай Александрович и его семья были убиты, не лишает их указанного права».

В общем, по ее мнению команда режиссера А.Учителя заработала не менее двух лет колонии. Поэтому, как минимум, из картины нужно вырезать все постельные сцены с участием цесаревича, каковые там имеются.

А дальше - просто блеск. Угрозы от «самой привлекательной и обаятельной» депутатки нижней палаты. А, может быть, даже и верхней:

«Таким образом, если нарушение права на неприкосновенность частной жизни не устранят самостоятельно создатели фильма, то мной будет предъявлен иск в суд о пресечении подобных действий, нарушающих гарантированное Конституцией и международными документами право».

Я думаю, прочитав сей пассаж, ведущие кремлевские товарисчи покрутили пальцем у виска. Дескать, это что за диво-дивное мы вытащили из «нэньки Украины» и что нам теперь с ним делать?

Дважды кремлевский пресс-толмач Д.Песков пытался урезонить госпожу перебежчицу. Мол, рано судить о фильме, которого еще никто не видел. Давайте дождемся его выхода. Не проняло.

И тогда уже главный партайгеноссе премьер Д.Медведев отлил для нее в граните: «Преследование авторов произведений, которые еще не вышли в свет, это проявление агрессии…».

Ну и что? А то, что г-жа Поклонская выстрелила в сторону правоохранителей новой серией амбициозных требований.

В чем же причина такой настырности? И, задав этот вопрос, мы придем к удивительному ответу: ох, непроста эта Наталья Владимировна, ох, непроста.

Так, в одном из своих запросов она утверждала, что бюджет фильма 25 млн.долларов, и надо разобраться, как они расходуются. А кто ей эту цифру раскрыл, если она воюет и с режиссером, и с Минкультом?

И вот 2 февраля в Интернет-издании «Инсайдер» появилась утечка от некоего, сбежавшего за рубеж «соавтора «Матильды».

Он уверял, что деньги на фильм давали высокопоставленные кремлевские чиновники из общака, пополняемого из офшоров. И при этом режиссер А.Учитель, кроме прочего, будто бы получил наличными один миллион долларов. И будто документы насчет этого общака есть у «экс-прокурора и депутата Поклонской» (http://theins.ru/korrupciya/44366).

Тогда, думается, ей нужно не темнить, а наоборот, выложить все карты на стол. Чтобы, как говорится, все поняли, «кто есть ху».

А пока что ее стремление к правде, справедливости, законности и защите чувств верующих очень напоминает поведение банальной рэкетирши.



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