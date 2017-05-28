Три авианосные группы США в одном месте

США направили в Тихоокеанский регион третью авианосную группу для сдерживания КНДР, сообщила в субботу на своем сайте компания "Голос Америки". По ее данным "авианосец Nimitz присоединится к авианосцам Carl Vinson и Ronald Reagan". Речь идет о западной части Тихого океана. "В мирное время редко случается, что ВМС США размещают сразу три авианосца в одном регионе", — говорится в сообщении.

На вооружении КНДР всего 35 относительно современных истребителей МиГ-29 и много всевозможной устаревшей техники. На борту одного авианосца типа "Нимитц" порядка 50 относительно современных истребителей типа F-18 и F-14. То есть мощь сразу трех авианосцев в разы перекрывает силы Северной Кореи. В случае начала военных действий, у США оказывается гарантированное преимущество в воздухе. Следует учесть, что вооруженные силы Южной Кореи на 100 процентов вступят в войну на стороне США, а это еще две с половиной - три сотни современных истребителей. То есть с первых же часов с начала боевых действий США и союзники гарантируют себе полное превосходство в воздухе.

То есть выход в данную часть Тихого океана сразу трех авианосных групп США является грандиозной провокацией войны.

По опыту кампаний поседних лет видно, что США предпочитают коалиционные действия, и нет оснований считать, что в случае с КНДР что-то будет иначе. То есть можно ожидать участия вооруженных сил Японии и Тайваня. Скорее всего действия союзников ограничатся участием ВМФ, но это также ка и в воздухе даст США тотальное преимущество в море.

Несколько сложней ситуация окажется для сухопутных сил - КНДР обладает миллионной, хорошо обученной и мотивированной сухопутной армией и примерно 5-миллионным обученным резервом. Разумеется, силы десанта, приданные авианосным группам, далеко не столь многочисленны, и основная тяжесть наземной операции ляжет на армию Южной Кореи, численностью около 750 тысяч человек. Вопрос в том, готовая ли Южная Корея нести большие потери и со всей очевидностью рисковать серьезными разрушениями на своей территории.

Мы не знаем, решится ли Пхеньян на применение ядерного оружия, но вторжение США и союзников в КНДР должно сопровождаться полной уверенностью, что не решится. Корейские ракеты пока не могут достигать территории США, но ядерный удар по городам Южной Кореи и тем более Японии скорее всего будет считаться неприемлемыми потерями и неприемлемым риском.

Открытым остается и вопрос генерализации возможного конфликта - пока ничто не говорит за то, что Китай, Россия или Вьетнам будут готовы принять участие в боевых действиях на стороне КНДР. Существует напряженность в отношениях между США и Филиппинами, сейчас филиппинская армия находится в отмобилизованном состоянии, но навряд ли президент Дутерте решится вступать в войну против США. Однако в такой ситуации любой прогноз будет поверхностным и не учитывающим всех возможных факторов, то есть угроза генерализации конфликта, то есть третьей мировой войны остается актуальной.

Разумеется, России и КНР ни в коем случае не следует вступать в боевые действия против США, ограничившись материално-технической помощью режиму в Пхеньяне. Даже, возможно, вплоть до негласной поддержки своей авиацией, как во времена Корейской войны. Но не более того.

Однако ни в коем случае нельзя допустить и полного поражения КНДР и исчезновения ее с политической карты мира - это резко сместит положение в этом ключевом регионе в пользу мирового гегемона США, что грозит для Китая полным контролем за его внешей торговлей со стороны США, а для России и вовсе потерей дальневосточных территорий. Япония же снова приобретет статус мировой, в том числе и военной державы.

Но все может измениться, если следующий учебный пуск северокорейской ракеты завершится падением ее вблизи Калифорнии...

Анатолий Баранов