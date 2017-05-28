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Московский листок

На коммуниста Александра Батова возбуждено новое дело за акцию 9 мая!

Опубликовано 28.05.2017 в разделе комментариев 0

На коммуниста Александра Батова возбуждено новое дело за акцию 9 мая!

Источник: Информационная служба Социалистического Движения Казахстана

Один из руководителей российской политической партии «Рот-Фонт» Александр Батов отсидел семь суток в Москве за распространение листовок на шествии «Бессмертного полка» в Москве, где разъяснял участникам реальный смысл победы Красной Армии в Великой Отечественной Войне и о попытках российской буржуазии идеологически присвоить себе общую победу советского народа. Мы не только писали об той расправе, но и сделали заявление от лица Социалистического Движения Казахстана, требуя немедленно прекратить преследования коммуниста http://socialismkz.info/?p=18002.

Недавно 23 мая выяснилось, что в отношении него полицией было сфабриковано новое административное дело по тому же самому эпизоду только теперь по статье 20.2 («Нарушение установленного порядка организации либо проведения…» публичного мероприятия). Получается, что он может вновь оказаться изоляторе, несмотря на то, что уже отсидел 7 суток. То, что сейчас происходит в Москве, повторяет события 7-8 летней давности в Казахстане, когда левых, социальных и профсоюзных активистов сажали даже за призывы или за попытку принять участие в несанкционированных акциях.

На сегодняшний момент у российских полицейских и судебных чиновников дело застопорилось и уже перенесено на 21 июня. Вот, что пишет сам Александр Батов на своей странице в фейсбуке:

«Вчера я был в Тверском суде. Судилища не состоялось. Изначально власти предполагали втихую провести свою клоунаду именно 25 мая. Но благодаря въедливости правозащитника, который несколько раз появлялся в суде, копировал материалы дела и т.п., судейским крючкотворам не удалось обстряпать нужные бумаги. Не спрашивайте деталей, я и сам в этом ничего не понимаю. Но в итоге на момент утра 25 мая в моём втором деле фигурирует официальный документ, согласно которому судебное заседание состоится 21 июня. Вот так.

Пролистал я и само «дело». Оно сфабриковано ужасно тупо и грубо. Половина бумаг даже не переписана, а просто отксерокопирована с предыдущего дела. Фигурирует расписка с оповещением меня о дате суда и надписью «от подписи отказался». Мне её не предъявляли. Фигурируют подписи каких-то двух понятых, которые якобы засвидетельствовали, что я отказывался. Но никаких понятых на самом деле не было, я их в глаза не видел, как и они меня.

В общем, чуть менее чем через месяц состоится очередное цирковое представление под названием «российский суд»»

Мы будем следить за ситуацией и информировать наших читателей о преследованиях активистов РКРП и «Рот-Фронта» и также будем активно участвовать в информационной международной кампании солидарности. Не дадим развернуться маховику репрессий против российских коммунистов!



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