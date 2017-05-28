Пережившего покушение принудительно выписывают из больницы

14 мая в поезде по дороге в Астану на общественного деятеля, председателя правления общественного фонда «Журналисты в беде» и международного комитета «Жанаозен 2011», Есергепова Рамазана было совершено покушение.

У Есергепова в Астане были назначены встречи с представителями дипломатических служб, международными организациями.

26 мая Руководство четвертой городской больницы Алматы, в которой лечился Рамазан Тахтарович после покушения, досрочно, без каких-либо разумных объяснений выписывает его. Хотя на 26 мая был запланирован осмотр заведующего хирургического отделения, а на 29 мая осмотр профессора.

Кассе больницы запретили принимать оплату на дальнейшее лечение в больнице. Две больницы Алматы также отказали в приёме Рамазану Тахтаровичу.