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Московский листок

Пережившего покушение принудительно выписывают из больницы

Опубликовано 28.05.2017 автором Жазира Тоганбаева, пресс-секретарь Народного фронта борьбы с коррупцией в разделе комментариев 0

Пережившего покушение принудительно выписывают из больницы

14 мая в поезде по дороге в Астану на общественного деятеля, председателя правления общественного фонда «Журналисты в беде» и международного комитета «Жанаозен 2011», Есергепова Рамазана было совершено покушение.

У Есергепова в Астане были назначены встречи с представителями дипломатических служб, международными организациями.

26 мая Руководство четвертой городской больницы Алматы, в которой лечился Рамазан Тахтарович после покушения, досрочно, без каких-либо разумных объяснений выписывает его. Хотя на 26 мая был запланирован осмотр заведующего хирургического отделения, а на 29 мая осмотр профессора.

Кассе больницы запретили принимать оплату на дальнейшее лечение в больнице. Две больницы Алматы также отказали в приёме Рамазану Тахтаровичу.



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