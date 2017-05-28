Тест уральских школьников на экстремизм признали экстремистским

Прокуратура города Копейска Челябинской области выявила признаки экстремизма в тесте на экстремизм для учащихся восьмых классов, передает "Дождь" со ссылкой на областную прокуратуру.

По данным ведомства, проведение тестирования в общеобразовательных учреждениях было запланировано в период с 17 по 22 марта 2015 года управлением образования администрации Копейского городского округа. Тестирование должно было выявить «агрессивные и экстремистские настроения» у подростков.

Как пишет издание «Такие дела», среди вопросов были: «Должны ли народы проживать на своей исторической территории?» и «Как вы относитесь к приезжим из других стран?». Кроме того, у школьников хотели узнать, «каким национальностям следует запретить въезд в Россию (нужное подчеркнуть)». В ответах на выбор предлагались "кавказцы", "цыгане", "евреи", "украинцы" и представители других этносов.

«Распространение теста в общеобразовательных организациях для проведения тестирования на предмет выявления агрессивных и экстремистских настроений у подростков могло повлечь возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни, а также нарушение прав, свобод и законных интересов граждан в зависимости от социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии», — отмечается на сайте челябинской прокуратуры.

В сообщении ведомства говорится, что прокурор Копейска объявил предостережение начальнику управления администрации Копейского городского округа, чтобы не допустить проведения незаконного тестирования.