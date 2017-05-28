Альфа-банкиры собираются засудить журналистов за упоминание себя в скандальном "русском досье"

Совладельцы российского Альфа-банка Михаил Фридман, Герман Хан и Петр Авен подали в суд на американскую медиакомпанию BuzzFeed, опубликовавшую в январе 2017 года "досье на Трампа", сообщает DW.

По данным "досье", Альфа-банк участвовал в схеме, с помощью которой российские власти оказывали влияние на результаты президентских выборов в США. Совладельцы Альфа-банка требуют от руководства и журналистов BuzzFeed компенсации. Ее размер не уточняется.

Отметим, что BuzzFeed при обнародовании досье отмечал, что название "Альфа-груп" в документах везде было написано с ошибкой - "Alpha Group", а не "Alfa Group".

В начале февраля BuzzFeed судом грозил еще один российский предприниматель, которого упоминали в досье, - основатель компании XBT Holding S.A. Алексей Губарев. Американские журналисты удалили из публикации имя Губарева и принесли ему извинения.

BuzzFeed 11 января опубликовал полный текст "русского досье" на Трампа - 35-страничного документа, изобилующего скандальными и сомнительными заявлениями. Главред ресурса объяснял, что сделано это из-за того, что документ давно ходит по рукам в Вашингтоне, а у американцев должна быть возможность составить о нем свое мнение.

В частности, в досье утверждается, что управляющий делами Госдумы РФ Игорь Дивейкин участвовал в секретных встречах в Москве с теперь уже бывшим советником избирательного штаба Трампа Картером Пейджем. Дивейкин обсуждал российское досье с "компроматом" на соперницу Трампа, Хиллари Клинтон, но также намекнул, что у Кремля есть аналогичное досье на Трампа, сообщается в документе.

В досье также есть сведения о компромате сексуального характера на нового президента США. Согласно отчету, российская разведка располагает видеозаписью того, как миллиардер развлекался с проститутками в московской пятизвездочной гостинице "Ритц-Карлтон" класса люкс в том номере, где ранее останавливался Барак Обама с супругой, причем проститутки мочились друг на друга.

Отметим, что и самих альфа-банкиров, живущих от России, как и прочие банкиры, отдельной жизнью - есть за что привлечь к уголовной ответственности на территории РФ - вот этих же самых Авена, Фридмана сотоварищи.

Украинский филиал подконтрольного Михаилу Фридману "Альфа-банка" заявил 14 апреля, что Крым и Донбасс являются оккупированными Россией украинскими территориями. "Альфа-Банк одним из первых международных банков прекратил работу на оккупированных территориях в полном соответствии с законодательством Украины: как в Крыму, так и на Донбассе", - говорится в сообщении на официальном сайте кредитной организации.

В сообщении отмечается, что основной акционер "Альфа-банка" Михаил Фридман, является гражданином Израиля, родившимся во Львове, и проживает в Лондоне. "Нашему банку, который только за 9 месяцев 2016 года уплатил в украинский бюджет 467 млн грн, ушедшие на выплаты пенсий, стипендий, ремонт дорог и другие социальные нужды, уже который месяц приходится держать ответ за необоснованные обвинения в том, что банк является российским", - говорится в сообщении.

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