Митинг против реновации, собравший более заявленных полутора тысяч строго "рецензировали на входе"

На юго-западе Москвы начался митинг против реновации столичного жилья, организованный оппозиционными партиями "Яблоко", ПАРНАС и "Демократический выбор". Организаторы акции, которая позиционируется продолжением масштабного митинга 14 мая на проспекте Академика Сахарова, рассчитывают, что в ней примут участие до 10 тысяч человек. Впрочем, по мнению экспертов, явке может помешать тот факт, что накануне прошел еще один митинг со схожей повесткой.

Как отмечает организация "Белый счетчик", полиция начала пропуск участников через рамки в 13:00. По состоянию на 15:00 на территории митинга присутствовало 4,7 тысячи человек. По словам координатора волонтеров Дмитрия Нестерова, поток через рамки небольшой: "Многие пришли вовремя, у рамок задержек не отмечено".

Волонтеры Mob Counter начитали 1150 человек. «По нашим окончательным подсчетам, на акцию за права москвичей пришло 1150 человек», — говорится в сообщении организации в Twitter.

Организаторы заявили 1500 участников.

В полиции в очередной раз приводят более скромные цифры. ТАСС со ссылкой на столичное управление МВД передает, что в мероприятии на улице Вавилова принимают участие около трех тысяч человек. "Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности", - заявили в ведомстве.

На трансляции с места событий, которую ведет движение "Московский активист", можно наблюдать большое число людей с плакатами против реновации и символикой политических партий, однако оценить количество присутствующих по этому видеоряду проблематично.

Активистка Юлия Каблинова пишет, что в этот раз рамки работают только на вход, а для того, чтобы выйти с митинга - нужно пройти всю улицу Вавилова. "Как уверил меня молодой человек с организаторским бейджиком - это инициатива властей города", - сказала Каблинова. Она также обратила внимание на то, что в акции принимает участие большое количество молодежи, а значительная часть граждан - совсем другая публика, относительно митинга, прошедшего накануне.

Напомним, планируемый на 4 июня аналогичный, но районный митинг в Перово, запретили. Вполне мирный, без политики. С двумя требованиями: переработать закон о реновации и отправить в отставку нерадивых чиновников, придумавших такой закон. Фамилия одного из них Собянин.

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