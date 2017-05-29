Давайте стадионы разводить!

Старый анекдот: В 70≈х правительство издало указ ≈ евреи, подавшие заявление на отъезд в Израили, ≈ обязаны выплатить за учебу в ВУЗах. Набегала неподъемная сумма. А в это время в одном колхозе на общем собрании решают проблему, каким прибыльным производством следует заниматься. Одни предлагают овец разводить, другие ≈ кроликов, а поддатый дед Ерофей с последнего ряда кричит: «Давайте евреев разводить!» Переключая анекдот на сегодняшние реалии, можно констатировать: Храмов уже достаточно развели, на каждой улице по храму, очередь за стадионами?
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Недавно наш Димон признался старушке из Крыма, что денег в государстве нет и предлажил держаться. Но вот уже больше десяти лет на глазах у всей страны и у того же Димона строится позарез нужный новый стадиона в Санкт-Петербурге. В 2007 году губернатор Валентина Матвиенко назвала сроком сдачи сооружения в эксплуатацию конец 2009 года. Сейчас 2017, а стадион так и не готов. Изначально на его строительство планировалось потратить порядка 6,7 миллиарда рублей, что на тот момент это составляло порядка 268 миллионов долларов. На самом деле стадион на Крестовском острове обошелся налогоплательщикам в 50 миллиардов 700 миллионов рублей. В долларах реальная стоимость арены составляет почти полтора миллиарда. А когда руководство заявило. Что наконец≈то стадион готов, выяснилось, что поле для игры в футбол не пригодно, газон придется заменить, что обойдется свыше 20 млн рублей. И вот свежая новость ≈ руководство «Зенита» намерено построить новую арену, вместимостью 20 тысяч зрителей. Она будет располагаться в южной части Петербурга на окраине Купчино. Стадион станет резервным для «Зенита». Скорее всего руководить строительством будут те же люди, ведь они продолжают занимать высокие посты в правительстве и государственных структурах. С чем нас можно поздравить.
В городах и селах на смену закрывающимся больницам, фельдшерским пунктам и роддомам возводятся храмы и стадионы. У правительства это называется реструктуризация системы здравоохранения. Сначала были закрыты сотни фельдшерских пунктов и участковых больниц на переферии, а с осени 2013-го началось массовое закрытие государственных больниц, сокращение коечного фонда и медперсонала. «Прослеживается четкая позиция Минфина и Минэкономики набросить нам на шею веревочку и ограничить бюджетное финансирование, ≈ еще в 2011 заявил заметил профессор Леонид Рошаль. ≈ Торопятся доложить наверх, сколько коек сократили, сколько больниц закрыли. А потом вдруг Минздрав удивляется, почему в больницах не хватает 30% врачей». Ежу понятно, хороших специалистов растаскивают частные клиники, где в отличие от нищенских зарплат, высокие зарплаты. Но лечение в них большинству российских граждан не по карману.
Положение обучения в медицинских ВУЗах ненамного отличается от состояния в здравоохранении. Поступают за деньги, учатся за деньги и дипломы получают тоже за деньги. По мнению врачей с советским опытом, 70-80% выпускников медакадемий даже не могут оказать первую помощь пациентам. Правильно поставленный диагноз при вскрытии обнаруживается лишь у 30% трупов. Зато места нехватающих врачей активно занимают сомнительные личности, называющие себя знахарями и народными целителями. В газетах снова замелькали рекламы их услуг. Очередь за телевидением, будем ждать очередного Чумака с Кашпировским. Чего добивается правительство, вместо больниц строя новые храмы и стадионы? Как говорил один персонаж О.Генри ≈ «Песок неважная замена овсу».
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Васильев написал 29.05.2017 12:59
Высылал статьи о коррупции и воровстве в особо крупных размерах по документам СК РФ, прокуратуры и ФСБ и документы. Также писали письма с требованиями возбудить против губернатора и мэров уг. дела десятки граждан, которые прилагали к письмам мои статьи и документы. Они сообщали, что прокуратура Кем. области и СК РФ по кем. области крышует преступников градоначальников и губернатора.
Граждане знакомили меня с ответами прокуратуры Кем. области. В них ни слова не говорится о привлечении Тулеева и мэров, то есть игнорируют требования граждан и даже формально не желают отвечать на поставленные вопросы граждан.
Построили в Киселевске стадион официально за млн 400, неофициально со всех предприятий, предпринимателей, угольщиков собрали 1 млр. Стадион через два месяца развалился, крышу снесло, потекли все крыши, обрушились потолки. Уг. дело СК РФ развалили сразу. Прокурор отчитался уг. дело закрыть за давностью! Губернатор мэру Лаврентьеву за строительство фиктивного стадиона награджил семью бриллиантами ходотайствовал перед Путиным дать вору высший орден!
Но и генпрокуратура, Админ. президента и СК РФ грубо нарушают Конституцию РФ, Закон об обращениях граждан!