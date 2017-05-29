Давайте стадионы разводить!

Старый анекдот: В 70≈х правительство издало указ ≈ евреи, подавшие заявление на отъезд в Израили, ≈ обязаны выплатить за учебу в ВУЗах. Набегала неподъемная сумма. А в это время в одном колхозе на общем собрании решают проблему, каким прибыльным производством следует заниматься. Одни предлагают овец разводить, другие ≈ кроликов, а поддатый дед Ерофей с последнего ряда кричит: «Давайте евреев разводить!» Переключая анекдот на сегодняшние реалии, можно констатировать: Храмов уже достаточно развели, на каждой улице по храму, очередь за стадионами?

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Недавно наш Димон признался старушке из Крыма, что денег в государстве нет и предлажил держаться. Но вот уже больше десяти лет на глазах у всей страны и у того же Димона строится позарез нужный новый стадиона в Санкт-Петербурге. В 2007 году губернатор Валентина Матвиенко назвала сроком сдачи сооружения в эксплуатацию конец 2009 года. Сейчас 2017, а стадион так и не готов. Изначально на его строительство планировалось потратить порядка 6,7 миллиарда рублей, что на тот момент это составляло порядка 268 миллионов долларов. На самом деле стадион на Крестовском острове обошелся налогоплательщикам в 50 миллиардов 700 миллионов рублей. В долларах реальная стоимость арены составляет почти полтора миллиарда. А когда руководство заявило. Что наконец≈то стадион готов, выяснилось, что поле для игры в футбол не пригодно, газон придется заменить, что обойдется свыше 20 млн рублей. И вот свежая новость ≈ руководство «Зенита» намерено построить новую арену, вместимостью 20 тысяч зрителей. Она будет располагаться в южной части Петербурга на окраине Купчино. Стадион станет резервным для «Зенита». Скорее всего руководить строительством будут те же люди, ведь они продолжают занимать высокие посты в правительстве и государственных структурах. С чем нас можно поздравить.

В городах и селах на смену закрывающимся больницам, фельдшерским пунктам и роддомам возводятся храмы и стадионы. У правительства это называется реструктуризация системы здравоохранения. Сначала были закрыты сотни фельдшерских пунктов и участковых больниц на переферии, а с осени 2013-го началось массовое закрытие государственных больниц, сокращение коечного фонда и медперсонала. «Прослеживается четкая позиция Минфина и Минэкономики набросить нам на шею веревочку и ограничить бюджетное финансирование, ≈ еще в 2011 заявил заметил профессор Леонид Рошаль. ≈ Торопятся доложить наверх, сколько коек сократили, сколько больниц закрыли. А потом вдруг Минздрав удивляется, почему в больницах не хватает 30% врачей». Ежу понятно, хороших специалистов растаскивают частные клиники, где в отличие от нищенских зарплат, высокие зарплаты. Но лечение в них большинству российских граждан не по карману.

Положение обучения в медицинских ВУЗах ненамного отличается от состояния в здравоохранении. Поступают за деньги, учатся за деньги и дипломы получают тоже за деньги. По мнению врачей с советским опытом, 70-80% выпускников медакадемий даже не могут оказать первую помощь пациентам. Правильно поставленный диагноз при вскрытии обнаруживается лишь у 30% трупов. Зато места нехватающих врачей активно занимают сомнительные личности, называющие себя знахарями и народными целителями. В газетах снова замелькали рекламы их услуг. Очередь за телевидением, будем ждать очередного Чумака с Кашпировским. Чего добивается правительство, вместо больниц строя новые храмы и стадионы? Как говорил один персонаж О.Генри ≈ «Песок неважная замена овсу».