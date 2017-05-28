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Московский листок

На Ставрополье 1,5 тысячи домов в зоне затопления. Пожертвует ли Москва 3,5 триллиона бедствующим?

Опубликовано 28.05.2017 в разделе комментариев 0

москва потоп ставрополье паводок
На Ставрополье 1,5 тысячи домов в зоне затопления. Пожертвует ли Москва 3,5 триллиона бедствующим?

На Ставрополье комиссии по оценке ущерба приступили к обследованию домов, оказавшихся в зоне подтопления паводком в Ставропольском крае, сообщили в пресс-службе МЧС России. В зоне затопления по-прежнему более 1,5 тысячи домов, однако вода понемногу отступает. В регионе в связи с паводком объявлена ЧС федерального значения.

"Комиссии по оценке ущерба уже обследовали 334 жилых дома, по итогам обследования составлены соответствующие акты", - сказали в пресс-службе. Там добавили, что полный объем аварийно-восстановительных работ будет определен после освобождения населенных пунктов от воды.

В районах, где вода отступает, восстановительные работы уже начинаются. "По мере схода воды к работе приступают комплексные восстановительные бригады. В них задействованы аварийно-восстановительных бригады из курсантов-аттестованных спасателей высших учебных заведений МЧС России со специальным оборудованием и средствами малой механизации", - цитирует сообщение РИА "Новости".

По данным на утро воскресенья, в 9 муниципальных образований Ставропольского края остаются подтопленными 1559 жилых домов и 2941 придомовая территория. В целях безопасности отселены 2376 человек.

В пострадавших от большой воды поселках организована работа 24 городков жизнеобеспечения, в которых предусмотрены горячее питание, связь, интернет, медицинский и психологический пункты, в них же по выдаче личных документов, здесь же принимают документы на организацию компенсационных выплат. "Проводится информирование и оказание всесторонней адресной помощи населению, особое внимание уделяется детям, маломобильным и пожилым гражданам", - сообщили в МЧС.

К работам по ликвидации последствий паводка привлечены аэромобильные группировки из семи регионов, а также спасатели Южного и Северо-Кавказского региональных поисково-спасательных обрядов МЧС. Всего в ликвидации последствий стихии задействованы более 3300 человек и 560 единиц техники.

Накануне в населенные пункты Анджиевский и Загорский Минераловодского городского округа доставлены 200 курсантов из двух академий МЧС со специальным оборудованием и плавсредствами. Еще 175 курсантов Воронежского института ГПС МЧС России будут работать в городе Светлоград Петровского района. "На сегодняшний день в пострадавших от паводка населенных пунктах от грязи и мусора очищено 218 придомовых территорий, в 800 жилых домах восстановлено газоснабжение, адресная помощь населению оказана в 723 случаях, вывезено 63 кубометра мусора", - рапортовали в ведомстве.

От редакции: По-прежнему внимательно ищем среди новостных потоков хотя бы одно сообщение о доблестных казаках края, о сотнях и дружинах, которые бы принимали хотя б какое-то участие в эвакуации населения. Курсантов, вон, уже подняли, а казачьих атаманов-миллионеров, на хлебных местах в краевых правительствах восседающих - не видать среди народа. Как будто на другой планете ЧС случилась: а вот как будут празднества во славу очередного невинноубиенного царя или крестный ход за плодородие, а ещё лучше открытие памятника какому-нибудь очередному Врангелю или атаману Краснову - вот тут их покажут все федеральные каналы. Вот, мол, какая у нынешнего государя Путина поддержка надёжная в массах, народ и силовигархия едины!

Но переходя к конкретике именно московской ситуации, я бы внёс радикальное предложение. Учитывая режим ЧС и нанесённые не только жилфонду, но и полям убытки (в этих краях неурожай - бедствие тоже федерального масштаба), все 3,5 триллиона, выдерленные Путиным на реновацию в Москве - передать в фонд восстановления жилья и сельского хозяйства Ставрополья. Если Собянин не хочет прослыть наглой элитой, в сытой столице не замечающей бедствий регионов - он поступит именно так. Экстренное заседание Правительства Москвы тоже могло бы принять аналогичное решение. Ибо далее менять плиточку на плиточку в пределах Садового Кольца - будет предступлением.

Д.Ч.

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