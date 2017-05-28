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Московский листок

Ким Чен Ын велел наладить массовое производство новой системы ПРО

Опубликовано 28.05.2017 в разделе комментариев 0

сша кндр конфронтация
Ким Чен Ын велел наладить массовое производство новой системы ПРО

Северная Корея сообщила об испытаниях системы противовоздушной обороны (ПВО) нового типа. На стрельбах присутствовал северокорейский лидер Ким Чен Ын, который велел разместить систему по всей стране. О проверке системы ПРО сообщает ВВС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В рамках тестов была проверена способность системы обнаружить и уничтожить ракеты, а также беспилотники противника. Точная дата и место проведения испытаний не раскрывается.

Новая ПВО разработана специалистами национальной академии военных наук. ЦТАК утверждает, что, по сравнению с прошлым годом, возможности системы улучшены по эффективности обнаружения и отслеживания целей, а также по точности удара.

Южнокорейское агентство Yonhap утверждает, что еще одной целью нынешних испытаний было улучшение характеристик новой зенитной ракеты, которую КНДР испытывала в начале апреля.

ЦТАК сообщает, что по итогам тестов лидер КНДР приказал наладить массовое производство элементов системы.

Резолюции СБ ООН запрещают КНДР любую деятельность, связанную с разработкой ядерного оружия и средств его доставки, однако в Пхеньяне эти документы не признают, утверждая, что страна имеет полное право укреплять обороноспособность в ответ на враждебную политику США.

Ситуация в регионе обострилась, США направили туда два авианосца и несколько подлодок. На днях в СМИ появились данные, что во время встречи президента США Дональда Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина тот попросил 100 дней для оказания давления на КНДР. Этот срок, в течение которого Китай якобы попросил не принимать жестких односторонних мер, истекает в июле.

Напомним, Генштаб Северной Кореи 15 апреля предупредил, что "народ и армия КНДР примут самые решительные контрмеры в ответ на враждебные политические, экономические и военные действия США". В Пхеньяне, согласно заявлению, считают, что "Вашингтону следует принять правильное решение для урегулирования" напряженной ситуации, сложившейся на Корейском полуострове.

О том, что сСеверокорейские власти заверили, что не собираются в случае атаки сидеть сложа руки и готовы к войне с американцами, заявил в пятницу, 14 апреля, заместитель министра иностранных дел КНДР Хан Сон Рель в эксклюзивном интервью AP. "Мы пойдем на войну", если США ее спровоцируют, сказал северокорейский чиновник. "Мы, конечно, не сможем сидеть сложа руки перед лицом превентивного удара США", - отметил собеседник агентства.

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