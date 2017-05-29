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Московский листок

Киев намерен создать "непреодолимую крепость" на восточной границе

Опубликовано 29.05.2017 в разделе комментариев 1

война днр турчинов ато
Киев намерен создать "непреодолимую крепость" на восточной границе

Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал создать непреодолимую крепость на восточной границе страны. В поздравлении украинским пограничникам в честь их профессионального праздника Турчинов заявил, что для Украины сейчас важно обустроить государственную границу на Западе по европейским стандартам – удобную и надежную, сообщает пресс-служба СНБО. - А на Востоке - создать непреодолимую крепость».

Это несколько неожиданно само по себе - именно в этот день декретом Совнаркома 28 мая 1918 года была учреждена Пограничная охрана РСФСР. Тогда же было создано Главное управление погранохраны, в которое в полном составе перешли офицеры бывшего Управления отдельного корпуса погранстражи России.

А как же декоммунизация? Совнарком возглавлял в 1918 году Ленин, памятники которому посшибали на Украине впоследние годы повсеместно. А декрет Ленина празднуете?

А как же национальный миф о "голодоморе", когда каждую украинскую деревню окружили войска НКВД, и не давали людям собирать колоски? Но на 90 процентов войска НКВД - это и были пограничники!

А как же 22 июня 1941 года, когда советские пограничники первыми встретили удар германской освободительной армии, в составе которой на направлении  Перемышль — Львов — Тернополь — Проскуров — Жмеринка — Винница двигались батальоны «Нахтигаль» и «Роланд» во главе с Шухевичем.

Як же так, панове?

Что касается создания "непреодолимой крепости" на востоке - а как это согласуется с требованиями минских соглашений, и особенно с тем, на чем как раз настаивает Украина - на передаче в первоочередном порядке под контроль украинских пограничников границы с ДНР и ЛНР? То есть самопровозглашенные республики должны передать границу для создания для них "непреодолимой крепости"?

Все-таки украинские националисты - это люди с каким-то клиническим сознанием. Не случайно уже в самом начале войны немцы пересажали вождей этих националистов под домашний арест, на всякий случай, во избежание осеннего обострения...

Но не надо думать, что "провод" СНБО Украины - это какой-то клоун, которому на майдане заехали каменюкой по башке, и с тех пор он такой. Нет, это реальный руководитель, которому подчиняются силовые структуры. И который как раз и координирует карательную операцию на востоке Украины, каковую именуют эвфемизмом АТО.

Именно Турчинов в качестве и. о. президента Украины 14 апреля 2014 года подписал указ № 405/2014 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины „О неотложных мерах по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины“», то есть именно он и начал войну на востоке страны. Именно этим указом, кстати, руководство АТО передается главе СНБО.

Но главное - 13 апреля 2014 года Александр Турчинов объявил о начале широкомасштабной антитеррористической операции (АТО) на Донбассе с привлечением армии, то есть танков, артиллерии и штурмовой авиации. До этого момента на востоке страны существовал гражданский конфликт, спровоцированный государственным переворотом в Киеве. С 13 апреля началась война киевского режима против своего народа. 

Впрочем, в интервью ВВС Турчинов говорит о более раннем периоде: "Я давал пограничникам приказы стрелять и защищать границу, а они говорили: мы не можем стрелять по гражданским лицам".

Еще 7 апреля 2014 года Александр Турчинов объявил о намерении начать антитеррористическую операцию, в то время как Стрелков пересек границу Украины на Донбассе только в ночь с 11 на 12 апреля. А первая мобилизация была объявлена и.о.президента Турчиновым еще 17 марта!

О том, кто противостоял "сепаратистам" со стороны киевского режима говорит сам Турчинов в интервью ВВС.

"Помню одну встречу на фронте с добровольческими подразделениями, на которой один из присутствующих, весь в наколках, спросил: "Начальник, а амнистия будет или нет? Там у нас ребята интересуются". Спрашиваю, а что за ребята? "Ну, там такое... убийства, разбои".

"Я помню, когда я открывал склады с оружием, чтобы раздать его батальонам, офицеры отказывались это делать. Меня спрашивали: "Александр Валентинович, а кто будет за это отвечать?" Я говорил: я буду отвечать, и лично подписывал приказы о выдаче оружия".

"Любой, - судимый или несудимый, - кто говорил, что готов защищать страну, записывался, получал оружие и шел на восток".

Удивительно ли, что восток Украины стремился бежать от такой "державы" куда подальше?

А позиция Турчинова за прошедшее время не изменилась: "Наша задача - метр за метром, километр за километром, минимизируя потери, продвигаться на восток"...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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войска НКВД - это и были пограничники!
Курт 8 написал 29.05.2017 05:19
Серьезно?
От жаль товарищь Берия не знал, что мордовские лагеря, и беломорканал да и ГУЛАГ
Это все ГРАНИЦА!
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