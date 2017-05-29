Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Ребро Навального и дед Мороз против коррупции

Опубликовано 29.05.2017 в разделе комментариев 2

митинг навальный кремль акция
Ребро Навального и дед Мороз против коррупции

Навальный подал заявку в столичную мэрию на проведение антикоррупционного митинга в День России 12 июня в Москве. Одновременно в новостях Яндекса стоит и другое событие - мощи святого Николая в Москве посетило 140 тысяч человек. Видимо, конкуренция "свидетелей Навального" и фанатов Деда Мороза. 

Соревнование очевидно - в столице поклониться святыне можно будет до 12 июля, после мощи перевезут в Санкт-Петербург. Как раз в день митинга Навального против коррупции.

Однако у святого Николая заметная фора - митинг несвятого Алексея будет всего несколько часов, а поклонение мощам больше двух недель. Кому пришло в голову перебить акцию против коррупции поклонением мощам? Святой Николай - он что, за коррупцию?

Сама идея ударить автопробегом митингом по коррупции весьма идиотская. По коррупции должны ударять прокуратура, следственный комитет, полиция, ФСБ в конце концов, причем не только 12 июня, а в постоянном режиме. Но, как видим на примере хоть бы тех же расследований Навального о семье Чаек, что-то не складывается у прокуратуры с этим делом. И мы понимаем, что у других структур примерно тоже самое. 

То есть Алексей Навальный собирает много-много людей, чтобы массовым заявлением их мнения заставить коррупционеров перестать заниматься коррупцией и начать с ней вообще бороться?

Но таким же идиотизмом отдает и истеричное поклонение приехавшему из Италии ребру святого - только что телекомпания "Мир" провела эксперимент. Одна группа репортеров отправилась в храм Христа Спасителя в очередь к мощам из Бари, а другая группа поехала за 240 километров от Москвы в Новомосковск, к нахдящимся там мощам того же святого. И получилось быстрее. Это не говоря о том, что ребро из Бари прибыло впервые за полторы тысячи лет, а мощы в Новомосковске доступны постоянно и без очереди.

Это даже если не цитировать Невзорова, который сказал, что судя по числу ребер святого Николая в разных храмах, он должен был походить на какого-то удава - 200 пар ребер многвато для обычного человека... Ведь сказать, что ребра из Бари более настоящие, чем останки из Новомосковска, нельзя - наверняка и в Новомосковске зафиксированы случаи чудес, сотворяемых "святыми" мощами.

"Святые" взяты в кавычки, потому что согласно воззрениям самой же церкви, плоть бренна, а дух вечен и живет вполне самостоятельно от тела. То есть для того, чтобы обращаться к духу святого Николая, вовсе и необязательно вообще беспокоить его давно ислевшие кости. Отчасти именно поэтому в средние века не видели ничего странного в том, чтобы отделить частичку от трупа почившего святого и носить ее с собой на память. Не случайно же в огромных количествах в те времена носили кресты-мощевики, то есть кресты с небольшой емкостью для частицы мощей. И никаким надругательством над трупом это не считалось, а совсем наоборот.

Представляю себе, если б сейчас у недавно почившего Бориса Ельцина отделили бы руку или ногу и разделили по кусочкам для почитателей этого великого человека - у Путина был бы крест-мощевик с частичкой бывшего "святого президента" (так Ельцин сам себя назвал во время путешествия в Иерусалим), в каждом филиале Ельцин-центра находилась бы частичка его тела. И так далее... Например, переходящая золотая гривна, которой "коронуется" каждый президент РФ, содержала бы частичку мощей первого ее обладателя. А в средние века именно так бы и сделали.

Но вернемся в Алексею Навальному, пока еще не президенту и не святому.

Мы понимаем, что митинг против коррупции на самом деле и не против коррупции, а против всех тех, кем эта коррупция олицетворяется. Толпой нельзя победить коррупцию, но толпой можно прогнать коррупционеров из власти. И посадить на их место людей честных - самого Навального, его помощников и друзей, которые есть кристально чистые люди. Еще не святые, но стоящие на этом пути благодаря чистоте помыслов.

Но среди нас, людей грешных и далеко не праведных, когда ты заявляешь одну цель, а на самом деле имеешь в виду совершенно другое, это называется словом "манипуляция". А того, кто это делает, называют манипулятором. В русском применении - "пиарщиком". Или политтехнологом. И в массовом сознании слово "пиарщик" плохо сочетается со словами "чистые помыслы". 

И ничем не лучше выглядит "конкурирующая фирма отец Федор" в лице РПЦ и стоящим за ней незримо Кремлем роем архангелов. Чтоб не святотатствовать, нарочно говорю "выглядит", а не "является". Но ведь основной принцип PR - выглядеть куда важней, чем являться на самом деле.

Если политик Навальный выглядит как борец с коррупцией, то это тоже самое, что любое ребро, которое выглядит как ребро святого. Ребро Алексея Навального выглядит точно также, как ребро Николая Угодника. А уж какие чудеса нам предстоит увидать, одному богу известно... Ну, может, не одному, а еще и его пресс-секретарю, имиджмейкеру и политтехнологу.

Анатолий Баранов



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 4
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Навального - на украину!
Спиридонов написал 29.05.2017 12:48
Навальный ни черта не выловит в России, кроме звиздюлей и положенной шконки. Ему надо было писать в госдеп США просьбу перевести его на украину - там можно делать что угодно и гребсти бабло ртом и попой - и за это ничего не будет. Вот, например, Саакашвили, на секундочку, военный преступник и даже у себя на родине в Грузии под угол-статьями - а ему пиндосы дали целый год грабить Одесскую область, даже школота украинская сто раз тупее школоты российской, которая топит за Лешу. Ау! Навальный, едь до укропа - тебя там обожают.
Ответить
(без названия)
Ясенпоц написал 29.05.2017 12:07
..так многа букоф, чтоб плюнуть в конкурента.., - не эффективно, не-а...
У лешика та же "классовая борьба" вид с ж., где под "коррупционерами" подразумеваются титульные угнетатели.
(богоизбранных-то он затрагивает, ибо сие суть антисемитизьмм)
У единственноверных неотроцкистофф - однохуййственно.
...карроч., не ходите дети навалом, а ходите баранами, - и будет вам пролетарскойе щщасте...
...а и нипойдем.., ваще...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к реновации?:
Результаты
Интернет-ТВ
За коммунизм и дирижабли!
За коммунизм и дирижабли!
27.05.2017
Двусмысленный Навальный
Двусмысленный Навальный
29.05.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Путин впал в детство (4)
Давайте стадионы разводить! (1)
Ребро Навального и дед Мороз против коррупции (2)
Очередной отставной коррупционер из путинской "вертикали" сознался во взяточничестве (2)
Киев намерен создать "непреодолимую крепость" на восточной границе (38)
Ким Чен Ын велел наладить массовое производство новой системы ПРО (5)
На Ставрополье 1,5 тысячи домов в зоне затопления. Пожертвует ли Москва 3,5 триллиона бедствующим? (6)
Митинг против реновации, собравший более заявленных полутора тысяч строго "рецензировали на входе" (1)
Альфа-банкиры собираются засудить журналистов за упоминание себя в скандальном "русском досье" (6)
Тест уральских школьников на экстремизм признали экстремистским (8)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Святой Николай - он что, за коррупцию?
Максим Калашников Максим Калашников: О подчинении части армии Росгвардии. И об эффективном менеджменте vs сталинский
Максим Калашников Максим Калашников: В понедельник 20 ч Мск - Ю.Болдырев и В.Боглаев на радио "Комсомольская правда"
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Разница между "социализмом" и "капитализмом"
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss