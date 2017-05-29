Ребро Навального и дед Мороз против коррупции

Навальный подал заявку в столичную мэрию на проведение антикоррупционного митинга в День России 12 июня в Москве. Одновременно в новостях Яндекса стоит и другое событие - мощи святого Николая в Москве посетило 140 тысяч человек. Видимо, конкуренция "свидетелей Навального" и фанатов Деда Мороза.

Соревнование очевидно - в столице поклониться святыне можно будет до 12 июля, после мощи перевезут в Санкт-Петербург. Как раз в день митинга Навального против коррупции.

Однако у святого Николая заметная фора - митинг несвятого Алексея будет всего несколько часов, а поклонение мощам больше двух недель. Кому пришло в голову перебить акцию против коррупции поклонением мощам? Святой Николай - он что, за коррупцию?

Сама идея ударить автопробегом митингом по коррупции весьма идиотская. По коррупции должны ударять прокуратура, следственный комитет, полиция, ФСБ в конце концов, причем не только 12 июня, а в постоянном режиме. Но, как видим на примере хоть бы тех же расследований Навального о семье Чаек, что-то не складывается у прокуратуры с этим делом. И мы понимаем, что у других структур примерно тоже самое.

То есть Алексей Навальный собирает много-много людей, чтобы массовым заявлением их мнения заставить коррупционеров перестать заниматься коррупцией и начать с ней вообще бороться?

Но таким же идиотизмом отдает и истеричное поклонение приехавшему из Италии ребру святого - только что телекомпания "Мир" провела эксперимент. Одна группа репортеров отправилась в храм Христа Спасителя в очередь к мощам из Бари, а другая группа поехала за 240 километров от Москвы в Новомосковск, к нахдящимся там мощам того же святого. И получилось быстрее. Это не говоря о том, что ребро из Бари прибыло впервые за полторы тысячи лет, а мощы в Новомосковске доступны постоянно и без очереди.

Это даже если не цитировать Невзорова, который сказал, что судя по числу ребер святого Николая в разных храмах, он должен был походить на какого-то удава - 200 пар ребер многвато для обычного человека... Ведь сказать, что ребра из Бари более настоящие, чем останки из Новомосковска, нельзя - наверняка и в Новомосковске зафиксированы случаи чудес, сотворяемых "святыми" мощами.

"Святые" взяты в кавычки, потому что согласно воззрениям самой же церкви, плоть бренна, а дух вечен и живет вполне самостоятельно от тела. То есть для того, чтобы обращаться к духу святого Николая, вовсе и необязательно вообще беспокоить его давно ислевшие кости. Отчасти именно поэтому в средние века не видели ничего странного в том, чтобы отделить частичку от трупа почившего святого и носить ее с собой на память. Не случайно же в огромных количествах в те времена носили кресты-мощевики, то есть кресты с небольшой емкостью для частицы мощей. И никаким надругательством над трупом это не считалось, а совсем наоборот.

Представляю себе, если б сейчас у недавно почившего Бориса Ельцина отделили бы руку или ногу и разделили по кусочкам для почитателей этого великого человека - у Путина был бы крест-мощевик с частичкой бывшего "святого президента" (так Ельцин сам себя назвал во время путешествия в Иерусалим), в каждом филиале Ельцин-центра находилась бы частичка его тела. И так далее... Например, переходящая золотая гривна, которой "коронуется" каждый президент РФ, содержала бы частичку мощей первого ее обладателя. А в средние века именно так бы и сделали.

Но вернемся в Алексею Навальному, пока еще не президенту и не святому.

Мы понимаем, что митинг против коррупции на самом деле и не против коррупции, а против всех тех, кем эта коррупция олицетворяется. Толпой нельзя победить коррупцию, но толпой можно прогнать коррупционеров из власти. И посадить на их место людей честных - самого Навального, его помощников и друзей, которые есть кристально чистые люди. Еще не святые, но стоящие на этом пути благодаря чистоте помыслов.

Но среди нас, людей грешных и далеко не праведных, когда ты заявляешь одну цель, а на самом деле имеешь в виду совершенно другое, это называется словом "манипуляция". А того, кто это делает, называют манипулятором. В русском применении - "пиарщиком". Или политтехнологом. И в массовом сознании слово "пиарщик" плохо сочетается со словами "чистые помыслы".

И ничем не лучше выглядит "конкурирующая фирма отец Федор" в лице РПЦ и стоящим за ней незримо Кремлем роем архангелов. Чтоб не святотатствовать, нарочно говорю "выглядит", а не "является". Но ведь основной принцип PR - выглядеть куда важней, чем являться на самом деле.

Если политик Навальный выглядит как борец с коррупцией, то это тоже самое, что любое ребро, которое выглядит как ребро святого. Ребро Алексея Навального выглядит точно также, как ребро Николая Угодника. А уж какие чудеса нам предстоит увидать, одному богу известно... Ну, может, не одному, а еще и его пресс-секретарю, имиджмейкеру и политтехнологу.

Анатолий Баранов