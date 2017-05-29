Очередной отставной коррупционер из путинской "вертикали" сознался во взяточничестве

Бывший губернатор Удмуртии Александр Соловьев, арестованный по обвинению в получении многомиллионных взяток, признал свою вину, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на адвоката по назначению следствия Алексея Ульянова. Собеседник издания уточнил, что чиновник при этом не соглашается со вменяемой ему суммой поборов в 140 миллионов рублей. Между тем адвокаты, нанятые дочерью Соловьева, считают, что признание могло быть получено под давлением следствия.

Как отмечается, дочь экс-губернатора Евгения Сирик на следующий день после задержания отца заключила договор на его защиту с адвокатами Ириной Пикалевой и Сергеем Ларионовым. Следователь, впрочем, данное решение фактически проигнорировал, введя в дело адвоката по назначению, который в итоге и участвовал в оформлении протокола задержания и предъявлении обвинений. Пикалева и Ларионов почти весь месяц были вынуждены наблюдать за происходящим со стороны, а представить интересы клиента они смогли лишь однажды - на заседании в Мосгорсуде, в котором арестант участвовал в режиме видеоконференции.

Чиновник тогда заявил, что не возражает против участия нанятых дочерью адвокатов в деле и представления в дальнейшем его интересов. Однако в ходе заседания представитель Следственного комитета России приобщил к делу заявление Соловьева об отказе от услуг новых защитников. Судья, впрочем, не стала выводить их из дела, основываясь на личном согласии бывшего губернатора.

Адвокат Ларионов в беседе с "Коммерсантом" заявил, что для прояснения позиции клиента необходимо с ним встретиться, но сделать это не представляется возможным. "Сотрудники СИЗО в допуске к подзащитному отказывают, требуя на это разрешение следователя Романа Мухачева, которое он не дает. А это противоречит действующему законодательству", - подчеркнул Ларионов. Защитники также отметили, что Соловьеву не дали позвонить из СИЗО домой, чтобы лично обозначить свою позицию по поводу защиты.

По мнению нанятых адвокатов, следствие пытается добиться от обвиняемого признательных показаний, однако выяснить это также будет возможно лишь при личной встрече с Соловьевым. "Чтобы положить конец этой неопределенности, в начале мая мы направили в Басманный суд жалобу с требованием допустить нас к участию в следствии и к подзащитному в СИЗО", - рассказал Ларионов, добавив, что жалобу до сих пор не назначили к рассмотрению.

Назначенный следствием адвокат Ульянов утверждает, что Соловьев сам отказывается встречаться с новыми защитниками. Примечательно, что об этом юристу сообщил не его клиент, а следователь. Тот факт, что экс-губернатор не позвонил домой, он объяснил тем, что в Лефортовском СИЗО "возникли какие-то технические проблемы".

Напомним, по версии следствия, Соловьев получил от представителей организаций, строящих мостовые переходы через реки Кама и Буй в Удмуртии, взятки на общую сумму 139 млн рублей, а также долю в размере 2,7 млн рублей в коммерческой организации. Заявление о преступлении на Соловьева поступило от бывшего замминистра транспорта Удмуртии. На заседании 4 апреля Соловьев вину не признавал.

В конце апреля на заседании Мосгорсуда бывший чиновник попросил суд освободить его от меры пресечения в виде заключения под стражу, потому что он не знает, "проснется ли в камере следующим утром".

От редакции: Тема коррупции стала настолько модной в последние месяцы, что сама буржуазная власть, которую оппозиционная буржуазия пытается мягко подвинуть на этой теме, начала использовать "трэнд" в своих целях. В принципе, при наличии телекамеры можно сегодня любого человека, хранящего дома, а не в банке сбережения выставить коррупционером, просто показав действительно наличие у него дома купюр. Другое дело - чтобы он такой телесюжет подтвердил потом признанием. И вот тут возникают проблемы, поскольку и в признаниях, покаяниях можно потом "покаяться", в смысле - от них отказаться, как от полученных под пытками. Однако это уже их проблемы, всего воровского класса, который и в погонах и в модных прикидах от кутюр.

Но ясно одно: элита занервинчала. Весь тот поток денег, что привычно тёк в её карманы из бюджета, либо в виде взяток, либо как-то хитрее - становится виднее, потому что в стране который год бушует кризис, а в кризис и вор становится заметнее. То, что вся хвалёная путинская вертикаль - не через одного, а именно поголовно, довольно-таки близко соприкасается с бизнесом, который всё чаще кладёт ей в карман, это факт "с бородой". Не всякого ухватишь в этот момент, и не у всякого есть враги - вот это уже вопрос более "процессуальный". Но что случилось в Удмуртии, в Коми, а нынче на Ставрополье и Тюменской области, где народ уже терпит стихийные бедствия по вине всё этой же путинской вертикали - это следствия глубоко въевшейся в Систему коррупции. И тут никакой косметический ремонт не поможет - надо рубить весь капитализм под корень. И на стройках восстановления социализма уже в пусть разбираются "чекисты" с "либералами", снимают свои погоны и кавычки.

Д.Ч.