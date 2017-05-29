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Московский листок

Путин впал в детство

Опубликовано 29.05.2017 в разделе комментариев 4

кризис путин революция госаппарат
Путин впал в детство

Владимир Путин подписал указ об объявлении 2018–2027 годов Десятилетием детства. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

«В целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы, постановляю объявить 2018–2027 годы в Российской Федерации Десятилетием детства», — говорится в указе.

Надеюсь, это будет уже последнее десятилетие правления Путина? Или на исходе 2027 года нас ждет указ о Десятилетии юношества? Или, наоборот, о Десятилетии зародышевого периода?

Хотя новость не новая - еще Остап Ибрагим Берта Мария Бендер-бей говорил на собрании "Союза меча и орала", что главное - это дети!

И Леонид Ильич Брежнев на исхде своего правления говорил, что дети - это единственно привилегированный класс в СССР. Потому что класс номенклатуры классом не считался.

Ну так и у нас олигархи и аффилированные с ними бюрократы в категорию класса не выносятся. А дети - это наше всё, тем более, что правом голоса они не обладают, и лет десять точно никто из них не спросит с Путина, что он имел в виду, подписывая указ? 

Ну а дальше как с ишаком Насреддина. Остается надеяться, что первым будет все-таки шахиншах...

А.Б. 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
РУКА написал 29.05.2017 12:59
Ложку в ухо понес.Забористый кокс.Чистоган.Президентский пул.Без примесей.
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(без названия)
камчадал написал 29.05.2017 12:56
Как и все физические и умственные ничтожества, это тоже имеет повышенное, граничащее с болезнью тяготение ко всему великому и экстремальному, поэтому простим и не будем слишком строго осуждать его за это! А срок до 2027 года видно не спроста избран им, а со смыслом и значением, и не только с ними, но и с подвохом, если помнить о предстоящих президентских выборах!
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Да здравствует Социалистическая Революция!!!
Лис написал 29.05.2017 12:53
В православном концлагере,построенном на сверх-эксплуатации абсолютного большинства "креативным" меньшинством,никто уже рожать не собирается.Смертность россиян уже превышает рождаемость.Модель Рашки как сырьевого придатка "цивилизованного" Запада себя исчерпала.У изменников Советской Родины и ручных обезьянок Хозяев денег просто нет в запасе никакого "Десятилетия".Отсюда и подчинение армейских частей Росгвардии и т.д. и т.п.Социальная революция неизбежна.Долой диктатуру богатых тварей!Даешь страну равных возможностей для всех и каждого!
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Все не так, как кажется
Дед Пихто написал 29.05.2017 12:42
Путин давно сдох. Все фотографии Путина подменены также, как по приказу семьи Эльцына украдены и подменены исторические документы. А "указ" показывает, что Путин не долго будет сидеть в презиках. Полный маразм уже пришел. Активно ведутся кастинги на нового презика.
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