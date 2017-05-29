Путин впал в детство

Владимир Путин подписал указ об объявлении 2018–2027 годов Десятилетием детства. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы, постановляю объявить 2018–2027 годы в Российской Федерации Десятилетием детства», — говорится в указе.

Надеюсь, это будет уже последнее десятилетие правления Путина? Или на исходе 2027 года нас ждет указ о Десятилетии юношества? Или, наоборот, о Десятилетии зародышевого периода?

Хотя новость не новая - еще Остап Ибрагим Берта Мария Бендер-бей говорил на собрании "Союза меча и орала", что главное - это дети!

И Леонид Ильич Брежнев на исхде своего правления говорил, что дети - это единственно привилегированный класс в СССР. Потому что класс номенклатуры классом не считался.

Ну так и у нас олигархи и аффилированные с ними бюрократы в категорию класса не выносятся. А дети - это наше всё, тем более, что правом голоса они не обладают, и лет десять точно никто из них не спросит с Путина, что он имел в виду, подписывая указ?

Ну а дальше как с ишаком Насреддина. Остается надеяться, что первым будет все-таки шахиншах...

А.Б.