Национальный Лидер объявил декаду детства в стране, где государству не на что лечить детей

В России 2018-2027 годы объявлены Десятилетием детства. Соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации. Глава государства поручил правительству в трехмесячный срок утвердить план основных мероприятий.

Отмечается, что данное решение принято «в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы».

Объявить Десятилетие детства в конце 2016 года предложила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщало РИА Новости. Она утверждала, что данный проект должен отвечать на новые вызовы, появляющиеся в процессе развития общества.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный поражается:

- Десятилетие - если это не очередное предвыборное бла-бла-шоу, если его серьёзно финансировать, это очень ответственный задел. И как эта "защита детства" связана с тем, что на нас примерно года два уже как отовсюду смотрят "попрошайки-билборды", а теперь и с телеэкрана, умоляющие спасти жизнь ребёнка потому что у государства-Трубы нет на это денег? И их всё больше, этих "социальных проектов" - которые никто не арестовывает за чтение "Гамлета" на Арбате с попрошайскою сумой. По мне - так пора главному силовигарху и его приспешникам либо крестик побольше навесить на себя, повесомее, могильного размера, либо... Уже как-то выбирать, в общем. Добивание в условиях кризиса бесплатной медицины - это весомый вклад в "декаду детства", причём сделанный заранее. Вот, открываю сайт официозной "Российской газеты" - и тут на самом видном месте красный баннер, требующий сдать деньги на лечение мальчика. Господа, вы офонарели?! Какая декада? Вы наведите порядок в медицине и уберите этот позор с глаз людских - ведь ваш пиар никак его не перекрывает! В саду "Эрмитаже", вон, круглосуточно работает государственный "нищий" под названием "Сдай мелочь, спаси жизнь ребёнку!" - им даже мелочь наша нужна, тогда как в личных карманах правящего класса триллионы залёживаются. Может, надо как-то уже легализоваться, господа миллиардеры? Ну, заявить, что проклятое наследие большевизма мешало добропорядочным гражданам капиталистической России прямо жертвовать деньги на спасение детских жизней - этим занималась специальная отрасль, огромные институты, финансируемые только государством. И это было всё не на виду, и проблемы, зачастую казавшиеся неразрешимыми, решались оперативно и успешно - даже, как в той детской книжечке, пришивали ножки "зайчику", девочке прибалтийской, "голубую кровь" изобретали, экспортом медицинского опыта на Кубу занимались. Заболел, как бы ни тяжело заболел, - всё, ты пациент государства, уверен, что оно на тебя ничего не пожалеет, ни денег, ни знаний медиков, ни времени. А теперь открыто, "демократически" встали с протянутой рукой, чтобы лечить детей из РФ в Германии, в клиниках Ротенбергов?!! При этом мне вот, наивному в экономическом плане человеку, непонятно - зачем в одно рыло тому же Усманову столько миллиардов? Может, не по улицам и интернетам надо побираться, а тихо просто экспроприировать одного Усманова? Но почему-то буржуйская власть, замышляющая аж декаду детства - этим не озабочена, число миллиердеров в РФ растёт, а вот рядовых россиян не прибавляется, если сравнивать с СССР 1989-го года (275 миллионов), то страшно становится, а системного выхода отсюда в рамках социально-регрессного путинского государства нет...

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