Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Национальный Лидер объявил декаду детства в стране, где государству не на что лечить детей

Опубликовано 29.05.2017 в разделе комментариев 0

медицина позор сырьеваяимперия детство
Национальный Лидер объявил декаду детства в стране, где государству не на что лечить детей

В России 2018-2027 годы объявлены Десятилетием детства. Соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации. Глава государства поручил правительству в трехмесячный срок утвердить план основных мероприятий. 

Отмечается, что данное решение принято «в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

Объявить Десятилетие детства в конце 2016 года предложила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщало РИА Новости. Она утверждала, что данный проект должен отвечать на новые вызовы, появляющиеся в процессе развития общества.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный поражается:

- Десятилетие - если это не очередное предвыборное бла-бла-шоу, если его серьёзно финансировать, это очень ответственный задел. И как эта "защита детства" связана с тем, что на нас примерно года два уже как отовсюду смотрят "попрошайки-билборды", а теперь и с телеэкрана, умоляющие спасти жизнь ребёнка потому что у государства-Трубы нет на это денег? И их всё больше, этих "социальных проектов" - которые никто не арестовывает за чтение "Гамлета" на Арбате с попрошайскою сумой. По мне - так пора главному силовигарху и его приспешникам либо крестик побольше навесить на себя, повесомее, могильного размера, либо... Уже как-то выбирать, в общем. Добивание в условиях кризиса бесплатной медицины - это весомый вклад в "декаду детства", причём сделанный заранее. Вот, открываю сайт официозной "Российской газеты" - и тут на самом видном месте красный баннер, требующий сдать деньги на лечение мальчика. Господа, вы офонарели?! Какая декада? Вы наведите порядок в медицине и уберите этот позор с глаз людских - ведь ваш пиар никак его не перекрывает! В саду "Эрмитаже", вон, круглосуточно работает государственный "нищий" под названием "Сдай мелочь, спаси жизнь ребёнку!" - им даже мелочь наша нужна, тогда как в личных карманах правящего класса триллионы залёживаются. Может, надо как-то уже легализоваться, господа миллиардеры? Ну, заявить, что проклятое наследие большевизма мешало добропорядочным гражданам капиталистической России прямо жертвовать деньги на спасение детских жизней - этим занималась специальная отрасль, огромные институты, финансируемые только государством. И это было всё не на виду, и проблемы, зачастую казавшиеся неразрешимыми, решались оперативно и успешно - даже, как в той детской книжечке, пришивали ножки "зайчику", девочке прибалтийской, "голубую кровь" изобретали, экспортом медицинского опыта на Кубу занимались. Заболел, как бы ни тяжело заболел, - всё, ты пациент государства, уверен, что оно на тебя ничего не пожалеет, ни денег, ни знаний медиков, ни времени. А теперь открыто, "демократически" встали с протянутой рукой, чтобы лечить детей из РФ в Германии, в клиниках Ротенбергов?!! При этом мне вот, наивному в экономическом плане человеку, непонятно - зачем в одно рыло тому же Усманову столько миллиардов? Может, не по улицам и интернетам надо побираться, а тихо просто экспроприировать одного Усманова? Но почему-то буржуйская власть, замышляющая аж декаду детства - этим не озабочена, число миллиердеров в РФ растёт, а вот рядовых россиян не прибавляется, если сравнивать с СССР 1989-го года (275 миллионов), то страшно становится, а системного выхода отсюда в рамках социально-регрессного путинского государства нет...   

Материалы по теме:

Российская медицина признана худшей в мире

Российская "оптимизированная" медицина скатилась до уровня царской России

Оптимизация сталинградских медицинских учреждений переходит в финальную стадию приватизации



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к реновации?:
Результаты
Интернет-ТВ
За коммунизм и дирижабли!
За коммунизм и дирижабли!
27.05.2017
Двусмысленный Навальный
Двусмысленный Навальный
29.05.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
СБУ "шмонает" незалэжный Яндекс, пока элита выводит из Украины миллиарды (0)
Путин впал в детство (7)
Давайте стадионы разводить! (2)
Национальный Лидер объявил декаду детства в стране, где государству не на что лечить детей (0)
Ребро Навального и дед Мороз против коррупции (3)
Очередной отставной коррупционер из путинской "вертикали" сознался во взяточничестве (2)
Киев намерен создать "непреодолимую крепость" на восточной границе (45)
Ким Чен Ын велел наладить массовое производство новой системы ПРО (5)
На Ставрополье 1,5 тысячи домов в зоне затопления. Пожертвует ли Москва 3,5 триллиона бедствующим? (7)
Митинг против реновации, собравший более заявленных полутора тысяч строго "рецензировали на входе" (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Это страшное слово джентрификация
Дарья Митина Дарья Митина: Кoлoбoк - ждун
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Святой Николай - он что, за коррупцию?
Максим Калашников Максим Калашников: О подчинении части армии Росгвардии. И об эффективном менеджменте vs сталинский
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss