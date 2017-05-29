СБУ "шмонает" незалэжный Яндекс, пока элита выводит из Украины миллиарды

Служба безопасности Украины в понедельник проводит обыски в офисах "Яндекс.Украины" в Киеве и Одессе. "В рамках уголовного производства по государственной измене проводятся обыски в компаниях в Киеве и Одессе", - сказала "Интерфаксу" спикер СБУ Елена Гитлянская.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко указом от 15 мая ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Эти санкции коснулись социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний "Мэйл.ру", "Яндекс" и их сервисов. Доступ ко всем сервисам "Яндекса" и Mail.ru был запрещен на Украине на три года.

- Ну, тут примерно, - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - как с обыском кинокомпании Алексея Учителя, вроде и искать-то нечего, какая может быть госизмена в откровенное украинской, с редиректом, если вы на территории Украины (домен ".ру" при Яндексе там не существует вообще, так было и в 2014-м - а вот в Москве вы можете Яндекс.UA читать ежедневно), сетевой компании? это даже не по Оруэллу, это какой-то индуцированный бред и шпиономания, причём не там, где стоило бы поискать (как раз в элите с двойным гражданством покопаться), властям и силовикам явно заняться нечем, пока из страны бегут капиталы, идёт чёрное копание янтаря в Волынской, Полесской и уже Киевской областях, растут коммунальные тарифы, сокращаются зарплаты, а народ уже массово бежит в Польшу, Францию и Германию на сезонные работы.

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