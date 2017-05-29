В приоритетах сырьевой империи - подавление любых волнений, в здоровье и разум нации подождут

Российское правительство определилось с использованием дополнительных доходов бюджета на 2017-2019 годы. Основную часть денег получат силовые ведомства. При этом затраты на образование и здравоохранение будут многократно ниже. Такое распределение средств связывают с неэффективной системой управления в силовых структурах, а также с подготовкой Кремля к грядущим президентским выборам.

В целом Минфин намерен увеличить бюджетные расходы на 361,8 млрд рублей, следует из пояснительной записки к законопроекту о внесении поправок в бюджет на 2017-2019 годы, размещенному на сайте Государственной думы РФ. На минувшей неделе проект документа одобрили в правительстве и 26 мая внесли его на рассмотрение в Госдуму.

Согласно поправкам, доходы бюджета в 2017 году составят 14,7 трлн рублей, а не 13,5 трлн рублей, как планировалось ранее. Это связано с ростом цен на нефть. Впрочем, бюджет все равно будет дефицитным: расходы предлагается увеличить с 16,2 трлн рублей до 16,5 трлн рублей.

Согласно поправкам, МВД получит дополнительно 11,4 млрд рублей на госпрограмму "Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности", которую это ведомство курирует. Большая часть этих средств (7,3 млрд рублей) пойдет в зарплатный фонд руководящего состава. Еще 1,6 млрд рублей направят на зарплаты работникам медицинских и образовательных учреждений МВД. Таким образом, бюджет программы увеличится до 646,4 млрд рублей.

В то же время зарплатный фонд "полевым" сотрудникам МВД, "осуществляющим оперативно-служебную деятельность", сократят на 8,9 млрд рублей. Возможность урезать расходы связана "с проведением в МВД организационно-штатных мероприятий". Однако руководитель профсоюза московской полиции Михаил Пашкин сообщил РБК, что масштабных сокращений в МВД не было, а рядовые сотрудники сами увольняются из-за маленькой зарплаты и тяжелых условий.

Ведущий научный сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете Кирилл Титаев связал такое распределение средств с неэффективной системой управления в силовых структурах. "В СКР на каждого следователя приходится один руководитель или координатор. В МВД ситуация чуть получше: на двух "земельных" работников - один координирующий, управляющий или обслуживающий", - рассказал эксперт, отметив, что по этой причине перераспределение денег от рядовых работников к руководящим стало регулярной и "печальной" тенденцией.

Генеральная прокуратура получит дополнительно 2,8 млрд рублей, из которых 1,5 млрд рублей пойдет на материально-техническое обеспечение надзорного ведомства и 1,1 млрд рублей - на обслуживание и развитие защищенной сети передачи данных. Всего Генпрокуратура получит в 2017 году 64,2 млрд руб.

Деньги для Следственного комитета в основном уйдут на зарплаты сотрудникам - 611,4 млн рублей из 753,7 млн рублей. Еще 8,4 млрд рублей выделят дополнительно на госпрограмму "Юстиция".

Минздраву выделят дополнительно 1,8 млрд рублей на программу "Развитие здравоохранения". Эти средства ведомство должно потратить на ремонт и закупку оборудования для многочисленных исследовательских институтов. На зарплату сотрудникам структур Минздрава и Роспотребнадзора предусмотрено лишь 35,4 млн рублей. Работникам территориальных управлений Роспотребнадзора зарплату снизят на 10,1 млн рублей.

При этом в пояснительной записке не говорится о том, выделят ли средства на закупку препаратов от ВИЧ. В январе этого года сообщалось, что Минфин не согласовал выделение 70 млрд рублей на борьбу с ВИЧ.

Минобрнауки дополнительно получит на программу "Развитие образования" 1,3 млрд рублей, что в два раза больше изначальной суммы, предусмотренной Минфином. При этом на подпрограмму "Реализация образовательных программ профессионального образования" предусмотрено 1,3 млрд рублей, в то время как финансирование направления "Содействие развитию дошкольного и общего образования" урежут на 89,9 млн рублей. В пресс-службе Минфина пояснили РБК, что это связано "с уменьшением расходов на приобретение оборудования за счет экономии, образовавшейся по результатам проведения соответствующих конкурсных процедур".

Также сократят финансирование программы "Социальная поддержка граждан" - на 392,7 млн рублей - путем снижения числа пособий по беременности, родам и для семей погибших военнослужащих, а также компенсаций для граждан, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. В качестве причины такой меры называют уточнение численности получателей выплат.

От редакции: Вот такое "десятилетие детства" у нас и получится: под охраной жиреющей жандармерии, под прицелами Росгвардии... Стоило только упомянуть, насколько катастрофически недофинансируется в РФ медицина и конкретно лечение тяжелобольных детей государством - как нате вам, либеральный Минфин подтверждает "планы Путина, планы народа", вымирать, но под надёжной охраной. Чтоб, не дай бог, народ не попытался сопротивляться государственной линии на вымаривание его и оболванивание (судя по расходам на образование, будет именно так). Ну, а вместо уроков астрономии будет Закон божий. Вместо же медицины - приедут очередные мощи, чтобы разом всех исцелить. Только надо как-то наладить по линии Минздрава распределение мощей по поликлиникам, которые ещё не оптимизировали - а лучше даже совместить их с монастырями и кладбищами, что далеко-то бегать? Сразу к могилке прикладываться ближайшего святого.

Д.Ч.

Материалы по теме:

Ребро Навального и дед Мороз против коррупции

Национальный Лидер объявил декаду детства в стране, где государству не на что лечить детей

На Ставрополье 1,5 тысячи домов в зоне затопления. Пожертвует ли Москва 3,5 триллиона бедствующим?