Путина в Париже ждут только с протестами, элита осторожничает, эмиграция вымерла...

Франция и Россия придерживаются различных точек зрения на ряд международных проблем, в том числе касающихся Сирии и Украины, но назначенные на сегодня переговоры президентов двух стран Эмманюэля Макрона и Владимира Путина будут "достаточно откровенными и прямыми", заявила министр по европейским делам Франции Мариэль де Сарнез. Соответствующее заявление она сделала в интервью телеканалу BFMTV.

Говоря о санкциях, Сарнез напомнила, что "Франция всегда осуждала" присоединение Россией украинского Крыма, и, если Москва хочет, чтобы санкции были отменены, она должна продемонстрировать строгое соблюдение минских соглашений.

Также, по словам Сарнез, разговор между лидерами может пойти о преследованиях гомосексуалистов в Чечне. По ее словам, запретных тем для участников дискуссии нет. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен приветствовала визит президента РФ во Францию. По ее мнению, это будет способствовать нормализации отношений двух стран, заявила она в интервью радиостанции RTL.

Ле Пен особо подчеркнула в этой связи необходимость для Франции участвовать в переговорах по Сирии с целью нормализации там обстановки. "Не следует забывать, что именно Франция виновата в том хаосе, который воцарился в Ливии, и отчасти виновна в ситуации, сложившейся в Сирии, так как именно она отказывалась вести переговоры с этой страной, сесть за тот же стол переговоров, что и Россия", - приводит ее слова агентство ТАСС.

Сам Макрон ранее заявил, что с уважением относится к России. В то же время он предупредил, что между ним и Путиным "будет требовательный диалог".

Накануне визита Путина во Францию в Париже прошли протесты

В Париже на площади Прав человека в воскресенье, 28 мая, прошла акция протеста, приуроченная к визиту во Францию российского президента Владимира Путина. Акция прошла под лозунгом "Единая Европа против политики Путина". Целью митинга стал призыв к новому президенту Франции Эмманюэлю Макрону напомнить российскому лидеру Владимиру Путину о необходимости "прекратить нарушение прав человека в России и нарушение Россией международного права в отношении других стран", передает Русская служба RFI.

По ее данным, в акции приняли участие несколько десятков активистов. Участники держали плакаты с призывами освободить находящихся в России украинских заключенных, в частности режиссера Олега Сенцова, антифашиста Александра Кольченко, журналиста Романа Сущенко. Больше всего было флагов Украины, но были также флаги Молдовы и Румынии, Грузии, Сирии, Франции и Евросоюза. В центре демонстрации стоял активист с флагом запрещенного в России "Правого сектора".

От редакции: То, что "бандерлоги", все эти осколочки-флажочки Союза, идеологически не лучше "удава Каа" - отнюдь не прощает российскому руководству провальной дипломатии последних лет. Вместо налаживания диалога с прогрессивными силами (отчасти - и теми, кто сейчас, в итоге, вышел против российского империализма), вместо политики культурного завоевания Европы (которая СССР обеспечила годы брежневской стабильности, в частности - политика 1960-х), в Париже за огромные деньги строится нечто клерикально-регрессное, с архаично-купольным сиянием, способное привечь внимание одной лишь ветхой эмиграции (Путин же на свои личные сбережения перезахоранивал Деникина, Ильина, Каппеля), но никак не прогрессивно настроенных французов, которые за социальный прогресс, то есть за социализм.

Внешняя политика Путина во Франции в точности копирует ту, что проводилась на Украине им за годы власти Янковича - вы помните, сколько раз и по каким поводам там бывал Путин, нет? Крещение Руси - вот единственный повод, который привлёк монарха сырьевой империи, и с триколоришками там проводили линию как раз сырьевого империалима, тупую свою клерикально-регрессивную линию в сторону "православного братства"... Деньги (транши, которые РФ даже после Евромайдана не обнулила), газ плюс религия - вот и вся политика, которая и дала в итоге разобщение и Евромайдан. Так что вполне логично, что и парижские "евросодомиты" ждут Путина со своими флажками мелко-нацинальной ненависти - иного не заслужил.

Д.Ч.

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