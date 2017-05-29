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Московский листок

Власть атаманов-миллионеров не спешит эвакуировать "мужичьё" из шести затопленных сёл

Опубликовано 29.05.2017 в разделе комментариев 0

регионы силовигархия казаки классованенависть ставрополье
Власть атаманов-миллионеров не спешит эвакуировать "мужичьё" из шести затопленных сёл

Власти Ставрополья отложили эвакуацию шести населенных пунктов, расположенных в окрестностях Отказненского водохранилища. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров, пишет "Ставропольская правда". И это чревато уже локальной сельхоз-катастрофой, а Путин-то во Францию поехал, как точно так же до этого он торговал в КНР нефтью российской, пока Тюменская область страдала от паводка, а ещё три - от пожаров и тоже потопа.

По данным издания, в частности, эвакуация отложена в населенных пунктах Зеленокумск, Нины, Стародубское, Архангельское, Орловка, Покойное. По словам Владимирова, это связано с тем, что за последние сутки соответствующими службами был проведен большой объем работы - дамба водохранилища, прорыва которой опасались чиновники, была укреплена. "В ближайшие часы завершится строительство обводного канала. Его ширина увеличена в три раза от начальной", - заявил главы региона. 

Губернатор отметил, что принятые меры позволяют "предотвратить достижение критически большого уровня воды в водохранилище, защитить его от разгерметизации, а близлежащие поселения - от затопления". Это, в свою очередь, "дает возможность отсрочить исполнение решения об эвакуации названных населенных пунктов как минимум до 16 часов 29 мая". 

В пресс-службе губернатора сообщили, что обводной канал длиной 2,5 километра, шириной шесть метров и глубиной два метра начинается от дамбы водохранилища и заканчивается у естественной низменности, которая огибает село Отказное. Само тело дамбы этим сооружением не затрагивается. В случае неблагоприятно развития паводковой обстановки и чрезмерного наполнения водохранилища канал может быть использован для того, чтобы защитить поселения от подтопления, уведя воду в сторону. 

При строительстве были задействованы личный состав и инженерная техника Национальной гвардии, а также специалисты и оборудование краевого Минприроды, Министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта, дорожно-строительных государственных унитарных предприятий, других ведомств. "Работы начались в 06:00 28 мая", - отметили в пресс-службе. 

Ранее власти Ставрополья хотели эвакуировать жителей семи сел Советского и Буденновского районов. Населенные пункты оказались в зоне подтопления из-за паводка. В итоге, по данным СМИ, было эвакуировано только одно село - Отказное. 25 мая в Ставропольском крае был введен режим ЧС.

По данным на утро субботы, было отселено более 2 тыс. человек, в том числе более тысячи детей, из которых 145 находятся в пунктах временного размещения. Проводится работа по отправке более 100 детей в детские оздоровительные лагеря, более 200 пожилых людей и людей с ограниченными возможностями - в санатории и пансионаты.

Также осуществляется доставка корма сельскохозяйственным животным, из зоны подтопления эвакуированы более 800 голов крупного рогатого скота.

От редакции: А ЧС-то усугубляется, ухудшается - хотя, казалось бы, куда там ухудшаться? Но при капитализме было и будет только так - помните Крымск? В тех краях за год минувший вице-губернатор по делам казачества, физической культуре и спорту, атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда указал в декларации доход в размере 2,63 млн руб., его супруга заработала 167,4 тыс. руб. Юрий Бурлачко, занимающийся внутренней политикой, также заработал около 2,5 млн руб. Жена чинвоника пополнила бюджет семьи на 997,3 тыс. руб. А Сергей Усенко, курирующий имущественные отношения, природные ресурсы края и развитие курортов, указал в декларации доход в сумме 2,53 млн руб., его жена — 1,2 млн руб. Вице-губернатор, отвечающий за ТЭК и ЖКХ Андрей Алексеенко заработал в 2015г. 1,75 млн руб.Это там не очень делко по меркам огромной России...

Классовая разобщённость плюс вымирание села как такового - вот что является причиной бездействия властей, нехватки мощностей для эвакуации. Для сравнения, дам вам пару ссылочек, как проходит эвакуация в подобных ситуациях в Германии - чтоб вы понимали какие сроки нормальны по мировым стандартам при аналогичных, угрожающих жизни граждан обстоятельствах. Есть у меня знакомый один, членом СКМ был когда-то, вписал своё имя в один из мелких расколов, потом недолгое время был автором ФОРУМа.мск - так он всё ещё надеется увидеть там "казачью самоорганизацию", в то время как эти прислужники правящего класса плевать хотели на бедствие соседей. Такова их классовая позиция. Посему спасение утопающих при Путине и Ко - дело рук только самих утопающих. Он тут будет к мощам прикладываться и тратить на перелицовку Москвы триллионы - а народец расеянский пусть там сам выплывает, кесарю кесарево, утопающим - потоп...

Д.Ч.  

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