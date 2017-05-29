Весело вдовствующая Мария Максакова связала похищение водителя фэсбами с убийством мужа

Проживающая на Украине вдова убитого в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова рассказала в интервью телеканалу ZIK о похищении его водителя сотрудниками ФСБ, которое она связала с убийством мужа. Она также заявила, что криминалитет, который "остался единственной структурой" государства, пытался выжить Вороненкова из страны. Как утверждает Максакова, если бы Вороненков не уехал, его в России ждали бы СИЗО "Лефортово" и крематорий.

По словам Максаковой, похищение водителя Вороненкова по имени Влад произошло на территории Белоруссии за день до убийства политика. "Едет наш водитель накануне, пересекает границу Беларуси... На блокпосту Гомеля останавливают водителя, и туда вызываются якобы пограничники. А на самом деле приезжают два автобуса с фээсбэшниками, нашего водителя крадут", - рассказала певица в интервью.

По данным вдовы Вороненкова, после задержания Влада под стражей доставили в Брянскую область, где его удерживали в течение 12 часов, лишили еды, не давали спать и задавали "множество вопросов".

"Когда в итоге Влад все-таки пересек границу Украины и приехал в это же утро в Киев, у Дениса произошло какое-то облегчение, вместо того чтобы подумать, для чего все это было", - сказала Максакова. Певица заверила, что у нее есть информация о похитителях и она готова ее предоставить президенту Белоруссии Александру Лукашенко для расследования.

"Почему конвоируется человек, почему 12 часов его держат, почему мы не знаем, где он был? После этого мне будут говорить, что российские спецслужбы или там ФСБ не имеют отношения к тому, что произошло?" - задала вопросы Максакова. "Как они это сделали, они ли это сделали - не могу сказать, но это точно совершенно входило в круг желаний", - отметила она.

Между тем знакомые Вороненкова и Максаковой сообщили РБК, что из-за проблем с перегоном личного автомобиля бывшего депутата из России на Украину певицы не было рядом с мужем в момент покушения.

Ранее в интервью изданию "Медуза" Максакова заявила, что у нее есть гражданство Германии. Накануне стало известно, что оперную певицу уволили из Российской академии музыки имени Гнесиных. Причиной увольнения, по словам представителей учебного заведения, стала ее эмиграция на Украину.

Мария Максакова и ее супруг, экс-депутат от КПРФ Государственной думы VI созыва Денис Вороненков, переехали в Киев, связались по собственной инициативе с генеральным прокурором Украины Юрием Луценко и дали показания на бывшего президента Украины Виктора Януковича. После того, как появилась информация об отъезде Максаковой из Москвы, оперная певица отменила выступление в Мариинском театре, которое должно было состояться 30 января.

Зато на Евровидении вся сияла (см. видео), ни следа траура... Профессиональное самообладание!

Новость по теме:

Сбежавшую из России Марию Максакову пообещали исключить из "Единой России"