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Московский листок

С ума сошедшая погода

Опубликовано 30.05.2017 автором в разделе комментариев 0

Оказывается, нынешний год у нас - год экологии.  От которой, как известно, сильно зависит наш климат, а уже от климата - погода.  А от погоды  наше здоровье и даже жизнь. Сегодня мы убедились в этом в очередной раз.

Вот этот репортаж я снял 15 лет назад,  тогда многие серьезные ученые говорили про изменение климата, можно было подготовиться к вполне ожидаемым  природным катаклизмам, как в Калифорнии подготовились к землетрясениям.

Куда там, только бабки пилить научились, даже прибить кровлю толком не могут. И сейчас никого не снимут пинком под зад, а надо бы... Хотя погода  с тех пор лучше не стала, а климат, включая политический,  тем более,  так что все актуально.  Разве что граждане  стали  реагировать на природные катаклизмы  куда спокойней, потому что и других хватает. Но это не оправдание.



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