С ума сошедшая погода

Оказывается, нынешний год у нас - год экологии. От которой, как известно, сильно зависит наш климат, а уже от климата - погода. А от погоды наше здоровье и даже жизнь. Сегодня мы убедились в этом в очередной раз.

Вот этот репортаж я снял 15 лет назад, тогда многие серьезные ученые говорили про изменение климата, можно было подготовиться к вполне ожидаемым природным катаклизмам, как в Калифорнии подготовились к землетрясениям.

Куда там, только бабки пилить научились, даже прибить кровлю толком не могут. И сейчас никого не снимут пинком под зад, а надо бы... Хотя погода с тех пор лучше не стала, а климат, включая политический, тем более, так что все актуально. Разве что граждане стали реагировать на природные катаклизмы куда спокойней, потому что и других хватает. Но это не оправдание.