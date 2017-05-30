Ураган, экстрим дачных мест

В смс-рассылке, организованной МЧС, говорится, что в ближайшие часы на столицу обрушится ливень. 29 мая на Москву обрушился ураган, который унес жизни как минимум 12 человек, более 100 человек получили травмы. Ураган был признан самым сильным за последние сто лет. Скорость ветра достигала 30 метров в секунду.

Вот то-то же меня всю дорогу сдувало с трассы, думал сначала, что балансировка нарушилась или колесо приспустило. Это я, ну умный очень, ездил по разным делам по Подмосковью, нашел время. Экстремальненько получилось.

Ну там посдувало много чего, все и так знают. Деревьев повалило очень много, даже жалко, когда вековой дуб или сосна с корнем вырваны и лежат...

Но особенно неприятно, когда вековое дерево падает на дорогу. Сегодня перед моими глазами таких случаев было несколько. К счастью всего один раз дерево упало на машину, и то не очень сильно помяло, чуть-чуть.

Я люблю наших людей. Все хорошее в нас раскрывается, когда происходит что-то ужасное. Все начинают вести себя прилично, помогать другу другу... У кого в багажнике ножовка, не дожидаясь всяких служб, ёжась под ливнем, бегут пилить упавшее дерево, чтоб освободить дорогу всем. Никто не мешает проехать "скорой" и когда полицейская машина едет по встречной с включенной "мигалкой", все верят, что по делу. Никто не лезет первым, и все всех пропускают. Жалко, что ураган раз в сто лет... Мы могли бы стать лучше.

А теперь об интересном, о властях и государстве.

Говорят, Митьку нашего, который "не Димон", заблокировало на даче в Горках упавшим деревом. Ну как всех. Но у него, понятно, ножовки в багажнике не было, так и застрял. Нравилось, наверно, умнику, что елки вдоль дороги? Живописно, да?

А ведь стандартами предписано, на каком расстоянии от дороги должны расти деревья. И если дерево может упасть, перегородив обе полосы, значит, никто за этим ни хрена не следит! Что дороги узкие уже не говорю, аккурат на дерево.

Это нормально, что там, где недавно были картофельные поля, теперь стоят "элитные" жилые комплексы Новой Москвы и старого Подмосковья? Ну элита картофельных полей, понятно. А что из этих "элитных" районов и в хорошее время не выедешь, это нормально? Ну а про нынешний катаклизьм и не говорю даже.

А если заболел серьезно, то "скорой" не дождешься. Помирай тихо. Экологически чисто.

Я в юности работал на "скорой" в Подмосковье, это суровая работа. Но тогда не было жилых комплексов, к которым не проехать - "не проехать" было сколько угодно, но там деревенька, два-три домика... А тут почитай каждый день кто-то да заболеет. А дороги все те же.

Если пожар, думаю, и говорить нечего. Сгорит всё на хрен, и вся недолга.

Сколько лет назад говорили, что "бетонку", кольцевую трассу вокруг Москвы в 50 километрах от города, надо реконструировать? Ну так вот, она по прежнему узкая и хрен проедешь. Вчера пробка была, например, от Новой Риги до Волоколамки сплошная. Светофоры не работали, вот и заторы, наглухо. Как это так, трасса и стоит? Лето, нет ни снежных заносов, ни наводнений... А она узкая. И любое небольшое заруднение делает ее непроезжей.

Пока нет статистики, сколько человек пострадало в Московской области, только по Москве есть. А знаете почему? Потому что можно назвать тайгу хоть Новой Москвой, хоть Новым Иерусалимом, хоть Новым Парижем. Но она так и останется непроезжей и малопригодной для жизни. Где бригад "скорой помощи" в 5-10 раз меньше на душу населения, чем в Москве, да и тем порой не проехать. Где гаишника можно ждать целый день, а МЧС приезжает, когда уже все закончилось. Где по-прежнему, как на Диком Западе, грабят бензоколонки и нападают на дачников. Где Москва рядом, но до нее не доедешь. Где центр цивилизации - это МакДональдс, а место встречи - винный магазин.

А стихийное бедствие - это лишь лакмусовая бумажка, на которой проявляется дурость и раздолбайство. Скажем так, повод посмотреть на себя относительно трезвым взглядом.