Макрон публично обвинил Путина, глядя ему в глаза

На совместно пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным французский лидер Эмманюэль Макрон заявил, что считает российские СМИ RT и Sputnik «органами пропаганды». Президент Франции подчеркнул, что всегда сохранял хорошие отношения с журналистами, «пока они оставались журналистами». «Но Russia Today и Sputnik ведут себя не как пресса, а как агенты влияния и органы пропаганды, причем лживой пропаганды. Поэтому я не допустил журналистов этих СМИ к моему предвыборному штабу»,— цитирует Макрона Le Figaro. Президент добавил, что в этом вопросе он «не намерен уступать».
Конечно, пощечина Путину получилась увесистая, но по существу-то Макрон прав.
17 лет назад Путин получил страну с весьма развитой независимой прессой, и за отчетный период ему удалось зачистить медийное пространство практически в ноль. А на освободившихся от русской журналистики просторах скачут симоньяны и габреляновы.
Русская журналистика не умерла, она убита. Можно сказать, пала в борьбе с цензурой и голодом.
В стране, где правит Путин, не может выжить живое слово. Это не гипербола, это факт. И обвинение.
Анатолий Баранов
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Nord!!!!!!!!!MAN написал 30.05.2017 02:37
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Западная журналистика - не является чекистским оружием пропаганды.
И представляет множество мнений.
НэТу написал 30.05.2017 02:34
Nord!!!!!!!!!MAN написал 30.05.2017 02:33
17 лет назад Путин получил страну с весьма развитой независимой прессой, и за отчетный период ему удалось зачистить медийное пространство практически в ноль. А на освободившихся от русской журналистики просторах скачут симоньяны и габреляновы.
Русская журналистика не умерла, она убита. Можно сказать, пала в борьбе с цензурой и голодом.
В стране, где правит Путин, не может выжить живое слово. Это не гипербола, это факт. И обвинение.
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Это не журналистика - это чекистская пропаганда.
Сраная рашка маст дай.
А.Головенко, журналист написал 30.05.2017 02:30
Но у него "не нашлось" 1 млн.руб в год для поддержания "Патриота" - уникальной газеты советской эпохи
Бьюсь об заклад, Макрон никогда бы не назвал наш "Патриот" органом лживой пропаганды.
Но именно за это Путин нас и удушил. Он ненавидит независимую от его "хотелок" прессу
НэТ написал 30.05.2017 02:27
Кстати, а Франция денежки за Мистрали вернула России? С возмещением ущерба?
"Никогда не делай того, что хочет твой враг" (с)(Наполеон)
А.Головенко, журналист написал 30.05.2017 02:15
Ни у "Правды", и у "Комсомолки" нет ордена Красной Звезды. Можно представить, какой кровью он дался коллективу газеты.
Но именно "Патриот" Путин и удушил под мантры о патриотизме и духовных скрепах. Потому что это была очень яркая реалия советской эпохи
jallendale написал 30.05.2017 02:08
!!!!Q!TO-JAVNO BOG !!!&& написал 30.05.2017 02:03
Сергей написал 30.05.2017 01:56