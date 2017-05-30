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Московский листок

Макрон публично обвинил Путина, глядя ему в глаза

Опубликовано 30.05.2017 в разделе комментариев 9

путин цензура сми пресса макрон
Макрон публично обвинил Путина, глядя ему в глаза

На совместно пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным французский лидер Эмманюэль Макрон заявил, что считает российские СМИ RT и Sputnik «органами пропаганды». Президент Франции подчеркнул, что всегда сохранял хорошие отношения с журналистами, «пока они оставались журналистами». «Но Russia Today и Sputnik ведут себя не как пресса, а как агенты влияния и органы пропаганды, причем лживой пропаганды. Поэтому я не допустил журналистов этих СМИ к моему предвыборному штабу»,— цитирует Макрона Le Figaro. Президент добавил, что в этом вопросе он «не намерен уступать».

Конечно, пощечина Путину получилась увесистая, но по существу-то Макрон прав. 

17 лет назад Путин получил страну с весьма развитой независимой прессой, и за отчетный период ему удалось зачистить медийное пространство практически в ноль. А на освободившихся от русской журналистики просторах скачут симоньяны и габреляновы. 

Русская журналистика не умерла, она убита. Можно сказать, пала в борьбе с цензурой и голодом.

В стране, где правит Путин, не может выжить живое слово. Это не гипербола, это факт. И обвинение.

Анатолий Баранов



Рейтинг:   4.44,  Голосов: 16
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Всего комментариев к статье: 9
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Re: Re:
Nord!!!!!!!!!MAN написал 30.05.2017 02:37
Русская журналистика пала в борьбе за бабло. Западная, впрочем, тоже. Автор заметки - просто *****
===============
Западная журналистика - не является чекистским оружием пропаганды.
И представляет множество мнений.
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(без названия)
НэТу написал 30.05.2017 02:34
За Мистрали, как и за все прочее должен ответить ***** Путин с Сердюковым...
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RE
Nord!!!!!!!!!MAN написал 30.05.2017 02:33
Конечно, пощечина Путину получилась увесистая, но по существу-то Макрон прав.
17 лет назад Путин получил страну с весьма развитой независимой прессой, и за отчетный период ему удалось зачистить медийное пространство практически в ноль. А на освободившихся от русской журналистики просторах скачут симоньяны и габреляновы.
Русская журналистика не умерла, она убита. Можно сказать, пала в борьбе с цензурой и голодом.
В стране, где правит Путин, не может выжить живое слово. Это не гипербола, это факт. И обвинение.
=================
Это не журналистика - это чекистская пропаганда.
Сраная рашка маст дай.
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Re: Поддерживаю, Анатоль
А.Головенко, журналист написал 30.05.2017 02:30
Миллиарды народных рублей валит Путин РТ на создание своего благообразного имиджа за рубежом.
Но у него "не нашлось" 1 млн.руб в год для поддержания "Патриота" - уникальной газеты советской эпохи
Бьюсь об заклад, Макрон никогда бы не назвал наш "Патриот" органом лживой пропаганды.
Но именно за это Путин нас и удушил. Он ненавидит независимую от его "хотелок" прессу
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(без названия)
НэТ написал 30.05.2017 02:27
Гуманитарий не может быть "независимым" - все пашут за подачку от власти. Самые "независимые" - эхи мацы - на подачке от Газпрома гадят России - агенты пиндосии и Франции. Так что RT и Спутник правильно делают, хоть какая-то правда до передастов гейропы доходит. Дегенератам и педерастам не нравится, это понятно.
Кстати, а Франция денежки за Мистрали вернула России? С возмещением ущерба?
"Никогда не делай того, что хочет твой враг" (с)(Наполеон)
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Поддерживаю, Анатоль
А.Головенко, журналист написал 30.05.2017 02:15
Еженедельник "Патриот" (род.1927 г)был единственной в Союзе и России газетой, которая за Великую Отечественную получила боевой орден Красной Звезды. Плюс орден Красного Знамени.
Ни у "Правды", и у "Комсомолки" нет ордена Красной Звезды. Можно представить, какой кровью он дался коллективу газеты.
Но именно "Патриот" Путин и удушил под мантры о патриотизме и духовных скрепах. Потому что это была очень яркая реалия советской эпохи
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Re:
jallendale написал 30.05.2017 02:08
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(без названия)
!!!!Q!TO-JAVNO BOG !!!&& написал 30.05.2017 02:03
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(без названия)
Сергей написал 30.05.2017 01:56
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