Макрон публично обвинил Путина, глядя ему в глаза

На совместно пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным французский лидер Эмманюэль Макрон заявил, что считает российские СМИ RT и Sputnik «органами пропаганды». Президент Франции подчеркнул, что всегда сохранял хорошие отношения с журналистами, «пока они оставались журналистами». «Но Russia Today и Sputnik ведут себя не как пресса, а как агенты влияния и органы пропаганды, причем лживой пропаганды. Поэтому я не допустил журналистов этих СМИ к моему предвыборному штабу»,— цитирует Макрона Le Figaro. Президент добавил, что в этом вопросе он «не намерен уступать».

Конечно, пощечина Путину получилась увесистая, но по существу-то Макрон прав.

17 лет назад Путин получил страну с весьма развитой независимой прессой, и за отчетный период ему удалось зачистить медийное пространство практически в ноль. А на освободившихся от русской журналистики просторах скачут симоньяны и габреляновы.

Русская журналистика не умерла, она убита. Можно сказать, пала в борьбе с цензурой и голодом.

В стране, где правит Путин, не может выжить живое слово. Это не гипербола, это факт. И обвинение.

Анатолий Баранов