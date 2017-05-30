14 человек погибли, еще 168 пострадали от урагана в Москве

Число погибших от последствий урагана, обрушившегося накануне на московский регион, увеличилось до 14 человек, сообщает Интерфакс со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России Светлану Петренко.

"По состоянию на 9:00 вторника установлено, что в результате ураганного ветра в Москве и Подмосковье 29 мая всего погибло 14 человек - 11 в Москве и трое в Московской области", - сказала Петренко.

По данным департамента здравоохранения Москвы в результате урагана в столице пострадали почти 170 человек, 146 из них были госпитализированы. Об этом журналистам сообщил руководитель Алексей Хрипун.

"Всего за медицинской помощью обратились 168 человек, в 15 больниц были доставлены 146 пациентов", - цитирует ТАСС главу ведомства Алексея Хрипуна. По его словам, на данный момент 108 пострадавших, в том числе 22 ребенка, остаются в больницах.

"В основном их состояние удовлетворительное или средней тяжести, но состояние восьми пострадавших оценивается как тяжелое", - отметил Хрипун. Пострадавшие получили ушибы, ссадины, переломы, черепно-мозговые травмы, травмы позвоночника.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России, ураган, накануне обрушившийся на Центральную Россию, повредил более 1,9 тысячи машин и кровли более 180 зданий.

"Были повалены более 6,5 тысячи деревьев, повреждены кровли более 180 многоэтажных и частных жилых домов и административных зданий, одного роддома, получили повреждения более 1,9 тысячи единиц личного автотранспорта и один пассажирский автобус, произошла задержка в движении более 130 пассажирских поездов пригородного сообщения, 23 пассажирских поездов дальнего следования, были отменены четыре аэроэкспресса Внуковского направления, на наземном участке Московского метрополитена были задержаны пять составов", - отметили в министерстве.

Кроме того, по данным спасателей, ураган обесточил более 300 населенных пунктов - 16,5 тысячи жилых домов с населением свыше 44 тысяч человек и почти 1,4 тысячи дачных домов.