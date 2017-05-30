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Московский листок

Столичные власти с удовлетворением сообщают о множестве пострадавших от урагана

Опубликовано 30.05.2017 в разделе комментариев 1

Столичные власти с удовлетворением сообщают о множестве пострадавших от урагана

Почти 170 человек пострадали из-за урагана в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя здравоохранения столицы Алексея Хрипуна. По его словам, в основном пациенты получили ушибы, переломы, черепно-мозговые травмы, травмы позвоночника.

Еще напомню, что 12 человек и вовсе погибли. Как же так получилось?

18 лет назад на Москву и окрестности уже обрушивался ураган, кажется, еще большей силы - металлические гаражи летали по городу! А деревья в Подмосковье не просто валило, а выкашивало кругами, не просто выкорчевывало с корнем, а еще и ломало пополам, как спички. А пострадавших было куда меньше!

На юге России такой ураган и за бедствие не посчитали бы - там это каждый год случается, автобусы и грузовики с трассы сдувает! А пару лет назад сам видел, как под Феодосией перевернуло целый дом, так и стоял вверх тормашками, на коньке крыши.

Но пострадавших опять-таки меньше в разы.

Отвечу - и люди в массе своей, и власти готовы к такой ситуации. А в Москве выходит - не готовы!

Самое простое - оповещение. 

В том же любимом мною Таганроге весь день в таких случаях надрывается уличное радио. Прямо на главной улице Ленина (она же Петровская). В Москве про такое уже и позабыли давно. Власти ограничиваются смс-ками. Специально посмотрел - у меня ничего нет, никаких сообщений! МТС использую. Тариф smart. Кстати, в провинции мне смс-предупреждения приходят, а в столице никогда...

А по идее жирные столичные полицейские могли бы и мегафонами походить по городу - и не с идиотскими знакомыми каждому москвичу словами: "Ваш митинг не санкцинирован! Вы мешаете проходу граждан!" А с нормальными человеческими словами: "Идите домой, сейчас начнется! Придавит чем-нибудь!"

Можно было бы и чиновников мэрии, слуг народа, тоже вывести на улицы - с мегафонами. А что такого-то?

Машины "скорой", полиции и других служб тоже оборудованы громкой связью, но что-то ни разу не слыхал, чтоб они по ней о чем-то предупреждали. 

Но ничего похожего не было. Вот и собираем покалеченных и придавленных. Причем сачкуют ОНИ, а собираем МЫ.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
плотная застройка города привела к усилению силы ветра до ураганной
из-за постоянного газонокошения написал 30.05.2017 11:06
и замены грунта ослаблена корневая система деревьев-они падают уже и без ветра.
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