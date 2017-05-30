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Московский листок

Усманов пообещал подать новые иски к Навальному

Опубликовано 30.05.2017 в разделе комментариев 0

Юристы российско-британско-швейцарского миллиардера Алишера Усманова готовят новые иски против политика Алексея Навального, сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу бизнесмена.

"С интересом ознакомились с очередным творением г-на Навального. Невозможно не признать у него большой комедийный талант в жанре stand up comedy. Жаль, что он последнее время все менее востребован, а его расследования напоминают сценарии юмористического шоу средней руки. Особенно благодарны Навальному представители юридической службы за возможность много и плодотворно работать над подготовкой новых исковых заявлений. Конечно, потребуется некоторое время, чтобы, перестав смеяться, разобрать опус Навального, отделить правду от лжи, псевдо-юридическую чушь от популистского пиара, но мы это обязательно сделаем. Просим автора не удалять свое творение так скоропалительно, как некоторые из предыдущих", - говорится в сообщении пресс-службы.

В заявлении отмечается, что "даже в той малой части представленных в фильме документов допущены существенные неточности перевода как с английского, так и с русского языков".

Напомним, в опубликованном в понедельник сюжете Навальный выдвинул новые обвинения против бизнесмена — в уходе от налогов и преступных схемах при покупке горно-обогатительных комбинатов.

 



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Усманов пообещал подать новые иски к Навальному
Усманов пообещал подать новые иски к Навальному
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