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Московский листок

Подмосковные власти "проснулись" и дали первые цифры по жертвам стихии

Опубликовано 30.05.2017 в разделе комментариев 1

Подмосковные власти "проснулись" и дали первые цифры по жертвам стихии

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о пяти погибших в Подмосковье в результате урагана 29 мая, передает РИА «Новости». «У нас есть пострадавшие, пять человек погибли, в том числе и один ребенок, 34 госпитализированы», — сказал он в ходе заседания областного правительства.

Ну все как я писал вчера, по горячим седам, вернувшись из поездки по Московской области.

Ураган, экстрим дачных мест

"Пока нет статистики, сколько человек пострадало в Московской области, только по Москве есть." Это вчера написано в полночь. И вот, прошло 11 часов, и появились первые цифры!

О том, как "своевременно" оказывалась помощь, можно не повторяться?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Тренируются написал 30.05.2017 11:52
Неумелое использование климатического оружия приводит к дружественному огню и потерям среди гражданского населения.
Тщательнее нужно целиться.
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