Подмосковные власти "проснулись" и дали первые цифры по жертвам стихии

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о пяти погибших в Подмосковье в результате урагана 29 мая, передает РИА «Новости». «У нас есть пострадавшие, пять человек погибли, в том числе и один ребенок, 34 госпитализированы», — сказал он в ходе заседания областного правительства.

Ну все как я писал вчера, по горячим седам, вернувшись из поездки по Московской области.

Ураган, экстрим дачных мест

"Пока нет статистики, сколько человек пострадало в Московской области, только по Москве есть." Это вчера написано в полночь. И вот, прошло 11 часов, и появились первые цифры!

О том, как "своевременно" оказывалась помощь, можно не повторяться?

А.Б.